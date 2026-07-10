Un miliardar francez devine cel mai mare acționar al Vodafone. Tranzacția de aproape 6 miliarde de dolari schimbă structura de proprietate a companiei

Magnatul francez Xavier Niel devine principalul acționar al Vodafone Group, în urma unei tranzacții de aproape 6 miliarde de dolari prin care grupul de telecomunicații e&, din Emiratele Arabe Unite, își vinde întreaga participație în compania britanică. Operațiunea îi oferă lui Niel cea mai mare participație în cel mai mare operator de telefonie mobilă din Marea Britanie și marchează o nouă etapă în consolidarea industriei europene de telecomunicații.

Achiziția va fi realizată prin intermediul Vega, vehiculul de investiții deținut integral de grupul familiei Niel. Compania a anunțat că a încheiat un acord ferm pentru cumpărarea participației de aproximativ 16,2% din Vodafone, pentru circa 4,4 miliarde de lire sterline, echivalentul a aproximativ 5,91 miliarde de dolari.

După finalizarea tranzacției și obținerea aprobărilor necesare, Vega va deveni cel mai mare acționar al Vodafone, conform Euronext.

Tranzacția are loc după o perioadă amplă de restructurare a Vodafone, coordonată de directorul general Margherita Della Valle, care conduce compania din 2023. În această perioadă, grupul și-a vândut operațiunile din Spania și Italia, și-a concentrat activitatea pe piețele din Germania, Marea Britanie și Africa și a finalizat fuziunea cu Three UK, în urma căreia a fost creat cel mai mare operator de telefonie mobilă din Marea Britanie.

Xavier Niel consideră că Vodafone reprezintă o oportunitate importantă de investiții, bazată pe active de calitate, branduri puternice, poziții de lider pe piețele unde operează și o prezență geografică diversificată. În opinia sa, compania este acum mai simplă și mai bine concentrată asupra principalelor sale activități, fiind pregătită pentru o nouă etapă de creștere și având potențialul de a valorifica oportunități importante atât în Europa, cât și în Africa.

Acțiunile Vodafone au crescut cu până la 12%, atingând 110 pence în primele ore ale ședinței de tranzacționare de vineri. Totodată, acțiunile e& au avansat cu aproximativ 4,5%.

Grupul e& a explicat că decizia de a renunța la participația din Vodafone reflectă evoluția firească a priorităților sale strategice. Compania urmărește să își concentreze activitatea asupra afacerilor de bază și să elibereze lichidități prin această vânzare.

Analistul Kester Mann, de la CCS Insight, apreciază că decizia reprezintă o schimbare surprinzătoare de strategie pentru e&, cunoscut anterior sub numele de Etisalat. Compania a cumpărat inițial o participație de 9,8% în Vodafone în 2022 pentru 4,4 miliarde de dolari, iar ulterior și-a majorat treptat deținerea până la nivelul actual. Potrivit analistului, retragerea din acționariatul Vodafone sugerează că grupul din Orientul Mijlociu renunță parțial la ambițiile de a deveni un jucător global în telecomunicații și tehnologie și preferă să se concentreze pe activitățile sale principale.

Vodafone a salutat intrarea grupului familiei Niel în poziția de principal acționar și a transmis că are deja o relație bună cu acesta. Compania consideră că noul investitor va avea un rol de acționar de lungă durată și apreciază că acesta are încredere în noua etapă de dezvoltare a grupului și în valoarea operațiunilor sale diversificate.

În 2022, el achiziționase separat o participație de 2,5% în Vodafone printr-un alt vehicul investițional, însă acea deținere a fost între timp vândută, potrivit unui purtător de cuvânt al Vega. În ultimii ani, omul de afaceri a încercat de două ori să cumpere operațiunile Vodafone din Italia, însă ambele oferte au fost respinse.

Magnatul francez și-a construit grupul Iliad dintr-un operator concurent pe piața franceză într-o companie prezentă în Franța, Italia și Polonia, printr-o serie de achiziții, inclusiv Play și UPC Polska.

Niel este al doilea mare om de afaceri francez care, în ultimii doi ani, a investit într-un operator britanic de telecomunicații. Anterior, grupul Altice, controlat de Patrick Drahi, a ajuns să dețină aproape 25% din BT, participație pe care ulterior a vândut-o către Bharti Global pentru a-și reduce nivelul datoriilor.