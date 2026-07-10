Shein a primit undă verde pentru listarea la Bursa din Hong Kong. Decizia vine după blocajele din New York și Londra
SURSA FOTO: Dreamstime - Shein, Shein magazin fizic, depozit
Shein a primit aprobarea autorităților chineze pentru listarea la Bursa din Hong Kong, după ce Comisia de Reglementare a Piețelor Financiare din China (CSRC) a autorizat Oferta Publică Inițială (IPO). Decizia deschide calea unei listări care nu a reușit anterior pe piețele din New York și Londra.
Shein a primit aprobarea pentru listarea la Bursa din Hong Kong
Aprobarea a fost anunțată printr-un comunicat publicat pe site-ul CSRC și reprezintă un pas esențial pentru unul dintre cei mai valoroși retaileri online din lume, care urmărește de mai mult timp accesul pe piața de capital.
Potrivit informațiilor publicate de Reuters, Shein a așteptat timp de un an obținerea acordului din partea autorităților de la Beijing pentru lansarea IPO-ului. Conform unor surse citate de publicația menționată, aprobarea trebuia să fie validată la cele mai înalte niveluri ale conducerii Partidului Comunist Chinez.
Compania a devenit unul dintre cele mai valoroase start-up-uri la nivel mondial
Compania, înființată în China și stabilită în prezent în Singapore, s-a impus ca unul dintre cele mai valoroase start-up-uri la nivel mondial datorită volumului ridicat al operațiunilor sale din segmentul modei la prețuri reduse.
Printre investitorii Shein se numără fondurile IDG Capital, Mubadala Investment Co, Tiger Global Management și HongShan Capital, companie cunoscută anterior sub denumirea Sequoia Capital China.
Shein este unul dintre cei mai mari retaileri online de modă din lume, specializat în îmbrăcăminte și accesorii la prețuri reduse. Compania s-a remarcat printr-un model de afaceri bazat pe lansarea rapidă a unor colecții noi și pe utilizarea datelor privind preferințele consumatorilor pentru a adapta permanent oferta. Deși a fost fondată în China, Shein și-a mutat sediul central în Singapore și își desfășoară activitatea pe numeroase piețe internaționale.
În ultimii ani, compania a cunoscut o creștere accelerată, ajungând să fie evaluată printre cele mai valoroase start-up-uri din lume. Dezvoltarea sa a fost susținută și de investițiile unor fonduri importante, precum IDG Capital, Mubadala Investment Co, Tiger Global Management și HongShan Capital. Expansiunea globală a Shein a transformat compania într-unul dintre cei mai importanți jucători din segmentul modei online.
Pe lângă succesul comercial, Shein s-a aflat frecvent și în centrul atenției din cauza controverselelor legate de lanțul de aprovizionare, condițiile de muncă din rândul furnizorilor, impactul asupra mediului și protecția proprietății intelectuale. Compania a anunțat în repetate rânduri că a intensificat controalele asupra furnizorilor, a investit în programe de conformitate și a implementat măsuri pentru îmbunătățirea transparenței și respectarea standardelor de calitate și sustenabilitate.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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