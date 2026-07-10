Primăria Sectorului 3 vrea să majoreze două împrumuturi cu aproape 340 de milioane de lei. Banii sunt destinați unor investiții în educație și eficiență energetică

Primăria Sectorului 3 propune majorarea a două împrumuturi cu o valoare totală de 339,3 milioane de lei, pentru finanțarea unor proiecte de investiții în educație și eficiență energetică. Cele două proiecte de hotărâre urmează să fie dezbătute în ședința Consiliului Local Sector 3 programată pentru miercurea viitoare.

Primul proiect prevede majorarea cu 250 de milioane de lei a unui credit în valoare de 200 de milioane de lei, aprobat în august 2024 și contractat de la Libra Internet Bank. După suplimentarea finanțării, se menține perioada de creditare de 228 de luni, precum și perioada de grație și utilizare de 36 de luni pentru suma majorată.

Potrivit documentației, fondurile obținute prin acest împrumut vor fi utilizate pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Sumele vor fi direcționate către lucrări de extindere, consolidare și modernizare la Școala Gimnazială nr. 195, Școala Gimnazială nr. 149, Școala Gimnazială nr. 88 și la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”. De asemenea, finanțarea va acoperi lucrări la grădinițele nr. 160, nr. 211 și nr. 18.

Raportul de specialitate arată că majorarea acestui credit este necesară pentru realizarea unor proiecte de investiții finanțate din bugetul local și/sau din fonduri europene nerambursabile, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

Cel de-al doilea proiect de hotărâre prevede majorarea cu 89,3 milioane de lei a unui credit în valoare de 440 de milioane de lei, aprobat în anul 2025 și contractat de la BCR SA. Toate celelalte condiții prevăzute în contractul de creditare vor rămâne nemodificate.

Fondurile suplimentare vor fi utilizate pentru proiecte de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Sectorul 3 și pentru lucrări de renovare la peste 40 de instituții de învățământ.

În nota de fundamentare se precizează că suplimentarea finanțării este necesară pentru implementarea unor investiții susținute din bugetul local și/sau din fonduri europene nerambursabile, prin PNRR și Programul Regional București-Ilfov 2021-2027. Proiectele vizează lucrări de extindere, consolidare, modernizare și creștere a eficienței energetice la unitățile de învățământ, precum și la alte imobile din Sectorul 3.