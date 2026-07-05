Ministerul Educației anunță un amplu proces de digitalizare. Aproape 500 de milioane de lei vor fi investiți într-un nou sistem informatic
SURSA FOTO: Inquam Photos, Alexandru Busca
Ministerul Educației și Cercetării pregătește o nouă etapă de digitalizare a sistemului de învățământ și cercetare. Ministrul Mihai Dimian a anunțat că în această lună ar urma să fie semnat contractul pentru un proiect finanțat din fonduri europene, în valoare de aproximativ 473 de milioane de lei.
Ministerul Educației pregătește un sistem integrat de management al informațiilor
Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a declarat că instituția începe „un proces major de digitalizare a educației și cercetării”.
Potrivit acestuia, Ministerul se află în etapa de contractare a proiectului „Sistem integrat de management al informațiilor în educație”, cu o valoare totală de aproximativ 473 de milioane de lei.
Proiectul este cofinanțat din fonduri europene prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, iar semnarea contractului este așteptată în cursul acestei luni.
Ministrul a precizat că vor fi oferite informații suplimentare după finalizarea procedurilor de contractare.
Ministerul va utiliza infrastructura Cloudului Guvernamental
Mihai Dimian a anunțat și încheierea unui parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României.
În baza acestui acord, Ministerul Educației și Cercetării va utiliza infrastructura Cloudului Guvernamental pentru dezvoltarea și administrarea serviciilor digitale destinate sistemului educațional.
Potrivit ministrului, această colaborare reprezintă unul dintre pașii importanți ai procesului de modernizare digitală a instituției.
Au fost finalizate cele 60 de proiecte de digitalizare a universităților
Șeful Ministerului Educației a anunțat și finalizarea celor 60 de proiecte de digitalizare derulate în universități prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Valoarea totală a acestor investiții depășește un miliard de lei, iar, potrivit ministrului, prin finalizarea lor a fost atinsă ținta asumată de România în cadrul PNRR pentru această componentă.
Parlamentul a adoptat și legea privind digitalizarea activităților de cercetare
În mesajul său, Mihai Dimian a menționat și adoptarea de către Parlament a Legii privind digitalizarea și eficientizarea activităților din cercetare, dezvoltare și inovare.
Ministrul a afirmat că toate aceste măsuri fac parte dintr-un proces mai amplu de transformare digitală a educației și cercetării din România, alături de investițiile în infrastructura informatică și dezvoltarea unor sisteme integrate de gestionare a informațiilor.
„În ultimele săptămâni am avut ocazia să cunosc mai bine mecanismele interne ale Ministerului Educației și Cercetării. Am găsit multe aspecte care trebuie modernizate și un grad de digitalizare mult mai redus decât m-aș fi așteptat.
Deși cu anumite limitări, platforma digitală utilizată pentru organizarea și evaluarea examenelor naționale reprezintă o excepție. Mai mult decât atât, în spatele ei, am descoperit mulți oameni faini, informaticieni și ingineri de sistem, despre care se vorbește prea puțin, dar care contribuie esențial la acest proces. În această zi de repaus, le adresez mulțumiri speciale informaticienilor și inginerilor de sistem din învățământul preuniversitar. Profesionalismul și disponibilitatea dumnealor au făcut posibilă funcționarea unor sisteme informatice esențiale și au contribuit și la implementarea evaluării digitale a examenelor naționale.
În același timp mă bucur să anunț (și să-i anunț) că începem un proces major de digitalizare a educației și cercetării:
Au fost puse bazele unui parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, astfel încât Ministerul Educației și Cercetării să utilizeze infrastructura Cloudului Guvernamental.
Ne aflăm în etapa de contractare a proiectului major „Sistem integrat de management al informațiilor în educație”, cu o valoare totală de aproximativ 473 milioane de lei, proiect câștigat și cofinanțat din fonduri europene prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027. Vom reveni cu detalii odată cu semnarea contractului, pe care sper să o realizăm chiar în această lună.
S-au finalizat cu succes cele 60 de proiecte de digitalizare a universităților, cu o valoare totală de peste 1 miliard de lei, îndeplinindu-se și ținta PNRR pentru această investiție majoră în educație.
În această săptămână, Parlamentul României a adoptat Legea privind digitalizarea și eficientizarea activităților din cercetare, dezvoltare și inovare.
Transformarea digitală a educației și cercetării reprezintă un proces de durată, care necesită competență, răbdare și continuitate. Iar dacă vom reuși împreună, atunci nu vom mai vorbi despre o reformă, ci despre intrarea în firesc: o educație și o cercetare în care tehnologia lucrează discret și eficient în sprijinul elevilor, studenților, personalului didactic, de cercetare și administrativ”, a transmis ministrul.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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