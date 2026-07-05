Ministerul Educației anunță un amplu proces de digitalizare. Aproape 500 de milioane de lei vor fi investiți într-un nou sistem informatic

Ministerul Educației și Cercetării pregătește o nouă etapă de digitalizare a sistemului de învățământ și cercetare. Ministrul Mihai Dimian a anunțat că în această lună ar urma să fie semnat contractul pentru un proiect finanțat din fonduri europene, în valoare de aproximativ 473 de milioane de lei.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a declarat că instituția începe „un proces major de digitalizare a educației și cercetării”.

Potrivit acestuia, Ministerul se află în etapa de contractare a proiectului „Sistem integrat de management al informațiilor în educație”, cu o valoare totală de aproximativ 473 de milioane de lei.

Proiectul este cofinanțat din fonduri europene prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, iar semnarea contractului este așteptată în cursul acestei luni.

Ministrul a precizat că vor fi oferite informații suplimentare după finalizarea procedurilor de contractare.

Mihai Dimian a anunțat și încheierea unui parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României.

În baza acestui acord, Ministerul Educației și Cercetării va utiliza infrastructura Cloudului Guvernamental pentru dezvoltarea și administrarea serviciilor digitale destinate sistemului educațional.

Potrivit ministrului, această colaborare reprezintă unul dintre pașii importanți ai procesului de modernizare digitală a instituției.

Șeful Ministerului Educației a anunțat și finalizarea celor 60 de proiecte de digitalizare derulate în universități prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Valoarea totală a acestor investiții depășește un miliard de lei, iar, potrivit ministrului, prin finalizarea lor a fost atinsă ținta asumată de România în cadrul PNRR pentru această componentă.

În mesajul său, Mihai Dimian a menționat și adoptarea de către Parlament a Legii privind digitalizarea și eficientizarea activităților din cercetare, dezvoltare și inovare.

Ministrul a afirmat că toate aceste măsuri fac parte dintr-un proces mai amplu de transformare digitală a educației și cercetării din România, alături de investițiile în infrastructura informatică și dezvoltarea unor sisteme integrate de gestionare a informațiilor.