Ministerul Energiei anunță plăți de peste 130 de milioane de euro prin PNRR. Alte aproape 134 de milioane de euro sunt în curs de procesare

Ministerul Energiei a prezentat, vineri, 3 iulie 2026, situația actualizată a plăților efectuate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Instituția arată că, de la începutul anului, au fost achitate peste 130 de milioane de euro către beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene. Totodată, cereri de transfer în valoare de aproape 134 de milioane de euro se află în diferite etape de procesare, iar alte peste 278 de milioane de euro rămân disponibile pentru noi solicitări de plată.

Ministerul Energiei a anunțat că procesul de finanțare a proiectelor derulate prin PNRR continuă, iar datele centralizate la 3 iulie 2026 indică atât creșterea valorii plăților efectuate, cât și un volum important de cereri aflate în analiză.

Potrivit informațiilor prezentate de instituție, valoarea totală a plăților efectuate în anul 2026 depășește 130 de milioane de euro. Numai în intervalul 29 iunie – 3 iulie 2026 au fost autorizate și achitate șapte cereri de transfer, precum și o factură aferentă asistenței tehnice pentru proiectele finanțate prin PNRR, în valoare totală de 19,66 milioane de euro.

Ministerul Energiei mai precizează că totalul sumelor plătite beneficiarilor de la lansarea programului a ajuns la aproximativ 342,77 milioane de euro.

În același timp, instituția informează că sunt în curs de procesare cereri de transfer în valoare de aproximativ 133,85 milioane de euro.

Din această sumă, proiectele depuse în anul 2025 însumează 78,89 milioane de euro, repartizate în 35 de dosare, în timp ce cererile depuse în anul 2026 totalizează aproximativ 54,96 milioane de euro, aferente unui număr de 47 de dosare.

Ministerul Energiei arată că valoarea disponibilă pentru depunerea unor noi cereri de plată este de aproximativ 278,27 milioane de euro, însă această sumă poate fi modificată în funcție de evoluția contractelor de finanțare și de negocierile aflate în desfășurare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Comisia Europeană privind PNRR.

Instituția susține că implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență înregistrează progrese, iar la nivel administrativ au fost stabilite măsuri pentru eficientizarea procesului de autorizare și plată a cererilor de transfer.

„Ministerul Energiei precizează că implementarea proiectelor finanțate prin PNRR înregistrează o evoluție concretă. La nivel instituțional, sunt asumate ținte clare, cu accent pe deblocarea și eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât fondurile disponibile să fie valorificate în termen și cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare. În acest sens, au fost luate măsuri privind prelungirea termenelor de implementare a proiectelor, pentru a beneficia de întreaga perioadă de eligibilitate prevăzută în Regulamentul (UE) 2021/241. Suplimentar, întrucât 80% dintre cererile de transfer sunt finale, au fost prioritizate vizitele de monitorizare. În plus, pentru a reduce durata procesului de autorizare a cererilor finale, analizăm posibilitatea autorizării cererilor de transfer pentru proiectele care au obținut NPT (Notificarea de punere sub tensiune), etapă la care investițiile finanțate prin PNRR sunt considerate finalizate”, au transmis reprezentanții instituției.

În același comunicat, instituția subliniază că va continua procesarea cu prioritate a cererilor de transfer și colaborarea cu beneficiarii proiectelor finanțate din PNRR.