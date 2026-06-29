Canicula pune la încercare sistemul energetic. Consumul de energie ar putea ajunge la 8.000 MW

Canicula extremă care afectează România a determinat autoritățile din domeniul energiei să adopte măsuri preventive pentru evitarea unor probleme în alimentarea cu electricitate. Transelectrica anunță că a anulat o serie de lucrări programate, pentru ca rețeaua să funcționeze la capacitate maximă în perioada cu cele mai ridicate temperaturi.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a decis anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport al energiei să fie disponibilă la capacitate maximă pe durata avertizărilor de Cod Roșu de caniculă.

Potrivit companiei, măsura are rolul de a reduce orice risc suplimentar generat de condițiile meteorologice extreme și de a asigura funcționarea în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național.

Decizia a fost prezentată în cadrul Comandamentului Energetic convocat luni, la sediul Dispecerului Energetic Național, la inițiativa Ministerului Energiei. La reuniune au participat toate entitățile relevante din cadrul Sistemului Electroenergetic Național.

Ședința a fost condusă de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, iar participanții au analizat prognozele privind consumul de energie electrică, disponibilitatea capacităților de producție și starea Rețelei Electrice de Transport.

Conform prognozelor elaborate de Dispecerul Energetic Național, consumul maxim de energie electrică este estimat la aproximativ 8.000 MW în intervalele de vârf de seară din zilele de luni și marți.

Transelectrica precizează că, în funcție de evoluția consumului și de condițiile de funcționare ale sistemului, sunt pregătite măsuri operative graduale care pot fi aplicate în orice moment pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum și pentru asigurarea funcționării în siguranță a rețelei.

În paralel, compania a consolidat activitatea de monitorizare și intervenție la nivelul Rețelei Electrice de Transport, astfel încât eventualele incidente să fie identificate și gestionate rapid, fără afectarea alimentării consumatorilor.

Pe întreaga perioadă a avertizărilor meteorologice, echipele operative ale Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național și personalul tehnic din sucursalele teritoriale și stațiile electrice de transformare, monitorizează permanent funcționarea Sistemului Electroenergetic Național și sunt pregătite să intervină dacă situația o va impune.

Compania arată că, de la începutul acestui an și până în prezent, au fost puși în funcțiune aproximativ 1.500 MW în centrale electrice și instalații de stocare noi, dintre care circa 1.000 MW doar în ultima lună.

Totodată, pentru perioada următoare sunt pregătiți pentru conectarea la rețea alți aproximativ 1.000 MW, investiții în centrale fotovoltaice, centrale eoliene și instalații de stocare, care vor contribui la creșterea flexibilității și rezilienței Sistemului Electroenergetic Național.