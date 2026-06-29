Cod roșu de caniculă în aproape toată țara. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat și Crișana

România se confruntă cu unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani. Autoritățile au impus restricții pentru traficul greu, iar în mai multe localități apa este furnizată cu program. În același timp, meteorologii avertizează că după temperaturile extreme vor urma furtuni violente.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod roșu valabilă în intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00 pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei.

Meteorologii avertizează că temperaturile maxime vor ajunge între 35 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 17 și 25 de grade.

În același interval, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei se află sub Cod portocaliu de caniculă. Aici temperaturile vor ajunge până la 38 de grade, iar în Delta Dunării maximele vor fi în jurul valorii de 32 de grade. Minimele nocturne vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade.

Valul de căldură a determinat deja adoptarea unor măsuri speciale în mai multe județe. În unele localități alimentarea cu apă este raționalizată, iar pe drumurile naționale și autostrăzi au fost impuse restricții pentru circulația autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone. Totodată, la Iași a fost înregistrat primul deces asociat caniculei, după ce un bărbat și-a pierdut viața din cauza temperaturilor extreme.

ANM avertizează că instabilitatea atmosferică va crește începând de marți, 30 iunie.

Între orele 12:00 și 23:00 este în vigoare un Cod galben pentru zonele montane și submontane, precum și pentru Crișana, Maramureș și Transilvania. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat acestea pot depăși 80 km/h.

De asemenea, vor fi posibile căderi de grindină cu dimensiuni între 1 și 4 centimetri, iar cantitățile de apă pot ajunge la 30-40 l/mp.

Pentru ziua de 1 iulie, meteorologii au emis noi avertizări.

În nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Munteniei și Dobrogea va fi Cod galben de temperaturi ridicate, cu maxime între 31 și 34 de grade, în timp ce pe litoral și în Delta Dunării valorile vor fi de 27-29 de grade.

Tot miercuri, nordul Crișanei, Maramureșul, Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei vor intra sub Cod portocaliu. Temperaturile vor ajunge până la 37 de grade, iar disconfortul termic va rămâne accentuat.

În paralel, sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și local zona montană vor fi vizate de un Cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii, grindină și rafale de vânt de 50-70 km/h, iar cantitățile de apă pot depăși local 40 l/mp.

Meteorologii recomandă populației să evite deplasările în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să urmărească actualizările autorităților, deoarece fenomenele extreme vor continua în următoarele zile.