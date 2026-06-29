Europa, lovită de fenomene meteo extreme. Record istoric de temperatură și peste 1.300 de morți din cauza caniculei

Europa traversează una dintre cele mai dificile perioade din acest an, cu temperaturi record, furtuni violente și un număr tot mai mare de victime. În timp ce vestul continentului este afectat de vijelii și grindină, centrul și nordul Europei se confruntă cu un val de căldură fără precedent.

Valul de căldură s-a mutat din vestul spre centrul și nordul Europei, unde mai multe țări au înregistrat temperaturi istorice.

În Cehia au fost măsurate 41,9 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată de la începutul măsurătorilor meteorologice. Germania a atins 41,5 grade Celsius pentru a doua zi consecutiv, iar în Danemarca termometrele au indicat 37 de grade, un nou record absolut de la începutul observațiilor meteorologice, în 1874.

În Italia, canicula continuă să facă victime. La Bari, un bărbat în vârstă de 75 de ani a murit după ce a suferit o insolație în timp ce alerga în apropierea aeroportului Palese.

La Roma, autoritățile folosesc brățări electronice pentru monitorizarea persoanelor vârstnice. Dispozitivele urmăresc ritmul cardiac și transmit alerte către serviciile sociale în cazul unor probleme medicale sau al căderilor accidentale. Specialiștii spun că aceste sisteme sunt deosebit de utile în perioadele cu temperaturi extreme, când persoanele în vârstă sunt mai expuse scăderii tensiunii arteriale și altor complicații.

După patru zile consecutive cu temperaturi de peste 40 de grade, Franța a fost afectată de furtuni puternice însoțite de grindină, rafale de vânt și mii de fulgere.

În centrul țării, vântul a atins viteze de până la 145 km/h, iar în nord au căzut bucăți de grindină de dimensiunea unor mingi de tenis de masă. Zeci de autoturisme au fost avariate, iar peste 60.000 de locuințe au rămas fără alimentare cu energie electrică.

La Paris, ploaia a adus inițial o răcorire a vremii, însă aceasta s-a transformat rapid într-o furtună puternică.

Fenomenele extreme au afectat și Belgia. La Bruxelles, un bărbat și-a pierdut viața după ce un copac doborât de vânt s-a prăbușit peste autoturismul în care se afla.

Pe lângă temperaturile ridicate, Italia s-a confruntat și cu fenomene meteorologice severe.

În zona Merano, râul Rio Bianco a ieșit din matcă după emiterea unui cod portocaliu de furtuni, iar în localitatea Montefranco ploile torențiale au izolat mai multe gospodării. O parte dintre locuitori s-au refugiat pe acoperișurile caselor și au fost evacuați ulterior de echipele de intervenție.

Potrivit datelor prezentate, peste 150 de milioane de persoane din Europa trăiesc în aceste zile în zone unde temperaturile depășesc 35 de grade Celsius.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că, în perioada 21 iunie și până în prezent, peste 1.300 de persoane au murit în Europa din cauza valului de caniculă. În Franța, efectele temperaturilor extreme continuă să se resimtă, autoritățile raportând aproximativ 1.000 de decese în plus față de nivelul obișnuit doar în ultimele cinci zile.