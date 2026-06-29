Cum putem opri canicula de 40°C? Solul sănătos ar putea fi răspunsul

În timp ce un val de căldură record a cuprins Europa, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a plasat 16 județe din România sub cod roșu de caniculă și alte 21 de județe (plus Bucureștiul) sub cod portocaliu, un nou studiu dă o rază de speranță. Prognozele indică temperaturi extreme de până la 40°C care se vor extinde la nivelul întregii țări până la începutul lunii iulie. Totuși, raportul mișcării globale Salvează Solul avertizează: cel mai puternic sistem de răcire al planetei este pe cale de a fi distrus chiar sub picioarele noastre.

Studiul intitulat „Buretele de carbon al solului: refacerea sistemului hidrologic de răcire al Pământului pentru stabilitate climatică” demonstrează că solul degradat amplifică semnificativ cupolele de căldură, dar și că refacerea acestuia ar putea răci planeta de trei ori mai rapid decât o încălzim noi.

Contrar percepției generale, nu doar atmosfera reglează clima globală, ci și solul. De miliarde de ani, apa controlează aproximativ 95% din dinamica termică a Pământului. Un sol sănătos acționează ca un „burete de carbon” și generează o răcire naturală prin evapotranspirație.

În momentul în care solul se usucă și se degradează, acest mecanism vital de răcire încetează. Energia solară nu mai este absorbită și transformată în vapori, ci se transformă instantaneu în căldură de suprafață.

Conform datelor Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) citate în raport:

Pierderea solului și a vegetației poate crește temperaturile locale cu până la 4°C , complet independent de emisiile de gaze cu efect de seră.

Solurile uscate și degradate intensifică și prelungesc cupolele de căldură de înaltă presiune – exact fenomenul meteorologic care blochează precipitațiile și menține canicula deasupra Europei în acest moment.

Rico Rau, analist de politici publice în cadrul mișcării Salvează Solul și coautor al raportului: > „Acest raport arată că solul nu e o problemă secundară în lupta climatică, ci este una esențială. Pământul degradat, sterp, poate deveni cu până la 4 grade mai cald decât un sol sănătos, iar acest lucru ajută la stagnarea acestei cupole de căldură. Am petrecut treizeci de ani concentrându-ne pe încălzirea pe care am provocat-o, dar am ignorat aproape complet sistemul de răcire pe care l-am dezintegrat.”

Vestea bună este că daunele aduse solului sunt reversibile, iar regenerarea produce efecte imediate. Fiecare creștere cu doar 1% a materiei organice din sol permite unui singur hectar de teren să rețină o cantitate suplimentară de 250.000 de litri de apă.