Canicula pune stăpânire pe România: Cum te protejezi eficient în zilele cu temperaturi extreme

România se confruntă tot mai des cu valuri de căldură sufocante, iar temperaturile extreme devin o realitate vara. Când mercurul trece de 40 de grade, rutina zilnică trebuie schimbată rapid. Specialiștii vin cu recomandări esențiale care pot face diferența dintre disconfort și protecție reală în fața caniculei periculoase.

Cum te protejezi eficient în zilele cu temperaturi extreme? Valurile de căldură devin tot mai frecvente și în România, iar în ultimii ani temperaturile au depășit în mod repetat pragul de 40 de grade Celsius în anumite regiuni ale țării. Specialiștii recomandă adaptarea programului zilnic și a obiceiurilor pentru a reduce impactul caniculei asupra sănătății, inspirându-se inclusiv din modul în care locuitorii țărilor mediteraneene se adaptează temperaturilor ridicate.

Una dintre cele mai importante măsuri este evitarea activităților solicitante în intervalul orar de vârf, între 11:00 și 17:00, când căldura atinge intensitatea maximă. În această perioadă este indicat ca efortul fizic să fie programat dimineața devreme sau seara, iar la prânz să fie făcută o pauză. De asemenea, este recomandată limitarea expunerii directe la soare și căutarea constantă a umbrelor oferite de copaci, copertine sau alte spații protejate, evitându-se deplasările inutile în orele cu radiație solară puternică.

Specialiștii atrag atenția și asupra faptului că plaja sau statul la soare în mijlocul zilei, în special între 11:00 și 17:00, poate crește semnificativ riscul de arsuri și afectează sănătatea pielii, motiv pentru care expunerea prelungită trebuie evitată. În plus, este important ca timpul să fie petrecut, pe cât posibil, în spații bine ventilate sau răcoroase, iar în lipsa aerului condiționat se recomandă utilizarea unor locuri publice climatizate, precum centre comerciale sau biblioteci.

Pentru menținerea unui confort termic cât mai bun, locuința ar trebui aerisită dimineața devreme și seara, atunci când temperaturile scad, pentru a permite reîmprospătarea aerului din interior. Aceste măsuri simple, dar eficiente, pot contribui semnificativ la reducerea disconfortului provocat de caniculă și la protejarea sănătății în perioadele cu temperaturi extreme.

În perioadele caniculare, este important ca alimentația să fie adaptată astfel încât să nu suprasolicite organismul. Mesele grele ar trebui evitate, fiind recomandate în schimb alimente ușoare și hidratante, precum salatele, fructele, legumele, iaurtul sau peștele. De asemenea, este indicat să fie preferate preparatele care nu necesită gătire la temperaturi ridicate, iar consumul excesiv de grăsimi și alimente foarte condimentate ar trebui redus.

Pentru a face față mai ușor căldurii, răcorirea frecventă a corpului poate aduce un confort semnificativ. Un duș călduț, spălarea feței și a mâinilor sau utilizarea unor pulverizatoare cu apă pot ajuta la diminuarea disconfortului provocat de temperaturile ridicate. Aceste metode simple contribuie la menținerea unei stări de bine în zilele foarte calde.

Hidratarea constantă este esențială, chiar și în absența senzației de sete. Este recomandat consumul regulat de apă pe tot parcursul zilei, în timp ce băuturile alcoolice sau cele cu un conținut ridicat de zahăr ar trebui evitate, deoarece pot favoriza deshidratarea organismului. În același timp, este important de știut că persoanele vârstnice, copiii mici, femeile însărcinate și cei care suferă de afecțiuni cronice sunt mai vulnerabili la insolație și deshidratare.

În cazul apariției unor simptome precum amețeli, dureri de cap, greață sau stare de confuzie, este necesară mutarea imediată într-un spațiu răcoros, iar dacă starea nu se ameliorează, se recomandă solicitarea asistenței medicale. Respectarea acestor măsuri simple poate reduce semnificativ riscurile asociate caniculei și poate preveni complicațiile cauzate de temperaturile extreme.

În ceea ce privește vestimentația, aceasta joacă un rol important în gestionarea disconfortului termic. Hainele lejere, realizate din materiale naturale precum inul sau bumbacul, permit pielii să respire și ajută la menținerea unei temperaturi corporale mai confortabile.

Ținuta poate fi completată cu o pălărie cu boruri largi și ochelari de soare cu protecție UV, pentru o protecție suplimentară împotriva razelor solare.