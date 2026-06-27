Hidratarea corectă în sezonul cald. Alimentele care completează aportul de apă! Nu trebuie să-ți lipsească din casă

Știai că și alimentele din farfurie pot contribui semnificativ la hidratarea organismului? În zilele toride de vară, alegerea corectă a fructelor, legumelor și băuturilor poate face diferența dintre o stare de bine și primele semne ale deshidratării. Află recomandările specialiștilor medicali!

Care sunt alimentele care completează aportul de apă? Într-un interviu acordat Digi24, psihonutriționistul Gina Tăujan a explicat că menținerea unui nivel optim de hidratare nu depinde exclusiv de consumul de apă, ci poate fi susținută și prin includerea în alimentație a unor produse bogate în lichide.

Potrivit ei, numeroase fructe și legume contribuie semnificativ la completarea necesarului zilnic de apă și pot reprezenta o sursă suplimentară de hidratare. Printre alimentele cu cel mai ridicat conținut de apă se numără pepenele verde, castravetele, căpșunile, piersicile, pepenele galben, roșiile, salata verde și ardeiul gras, acestea având, în general, un procent de apă de peste 80-90%.

Tăujan a precizat că includerea regulată a fructelor și legumelor proaspete în alimentație, în special în sezonul cald, poate contribui la menținerea echilibrului hidric al organismului. Totodată, aceste alimente furnizează vitamine, minerale și alți nutrienți esențiali pentru buna funcționare a corpului.

„Menținerea unui nivel optim de hidratare nu depinde doar de consumul de apă, ci poate fi susținută și prin alegerea unor alimente bogate în lichide. Multe fructe și legume contribuie semnificativ la completarea necesarului zilnic de apă și pot reprezenta o sursă suplimentară de hidratare. Printre produsele cu cel mai ridicat conținut de apă se numără pepenele verde, castravetele, căpșunile, piersicile, pepenele galben, roșiile, salata verde și ardeiul gras, acestea având, în general, un procent de apă de peste 80-90%. În sezonul cald, includerea regulată a fructelor și legumelor proaspete în alimentație poate contribui la menținerea echilibrului hidric al organismului. În plus, acestea furnizează vitamine, minerale și alți nutrienți esențiali pentru buna funcționare a corpului”, a declarat Tăujan.

Referitor la alternativele care pot încuraja consumul de lichide, psihonutriționistul a arătat că apa infuzată poate fi o soluție utilă pentru persoanele care întâmpină dificultăți în a consuma cantitatea recomandată de apă din cauza gustului neutru al acesteia. Prin adăugarea unor ingrediente naturale, băutura capătă o aromă plăcută și un plus de prospețime, fără a necesita zahăr sau alți îndulcitori.

Printre cele mai apreciate variante de apă infuzată, specialistul a menționat combinația de lămâie și mentă, apreciată pentru efectul său răcoritor și recomandată în special în zilele caniculare. Alte opțiuni populare sunt apa infuzată cu căpșuni și mentă, care oferă o aromă ușor dulce, cea cu piersici și busuioc, cu un gust delicat specific verii, precum și combinația de castravete și lămâie, recomandată celor care preferă băuturile proaspete și revigorante. De asemenea, apa infuzată cu portocală și mentă oferă un echilibru subtil între aromele citrice și cele vegetale.