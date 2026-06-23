Hidratarea corectă: Când este cel mai bine să bem apă? Ce cantitate de apă este recomandat să consumăm zilnic

Câtă apă ar trebui să bem, de fapt, în zilele toride de vară? Deși mulți se ghidează după regula celor doi litri pe zi, necesarul real diferă de la o persoană la alta. Un psihonutriționist ne explică ce cantitate de apă are nevoie organismul uman și care sunt primele semne ale deshidratării.

Ce cantitate de apă este recomandat să consumăm zilnic? Pe fondul temperaturilor ridicate din sezonul estival, menținerea unui aport adecvat de lichide reprezintă una dintre cele mai importante măsuri pentru protejarea sănătății.

Într-un interviu acordat Digi24, psihonutriționistul Gina Tăujan a explicat că necesarul de apă diferă de la o persoană la alta, motiv pentru care nu există o cantitate universal valabilă. Deși recomandarea de aproximativ doi litri de apă pe zi este frecvent menționată, nivelul optim de hidratare depinde de factori precum greutatea corporală, vârsta, nivelul de activitate fizică, condițiile de mediu și starea generală de sănătate.

Potrivit ei, o regulă orientativă este consumul a aproximativ 30-35 de mililitri de apă pentru fiecare kilogram de greutate corporală. Astfel, o persoană de 60 de kilograme ar avea nevoie de circa 1,8-2,1 litri de apă pe zi, în timp ce necesarul unei persoane de 70 de kilograme poate varia între 2,1 și 2,5 litri. Pentru cei care cântăresc 80 de kilograme, cantitatea recomandată se situează, în general, între 2,4 și 2,8 litri zilnic.

Psihonutriționistul a subliniat însă că aceste valori sunt orientative și că necesarul de apă poate crește semnificativ în perioadele cu temperaturi ridicate, în timpul activităților sportive sau în alte situații care favorizează pierderile de lichide prin transpirație. În aceste condiții, hidratarea trebuie adaptată în funcție de nevoile organismului.

„Necesarul de apă diferă de la o persoană la alta, motiv pentru care nu există o cantitate universal valabilă. Deși recomandarea de aproximativ doi litri pe zi este frecvent invocată, nivelul optim de hidratare depinde de mai mulți factori, printre care greutatea corporală, vârsta, gradul de activitate fizică, condițiile de mediu și starea generală de sănătate. Ca regulă orientativă, se poate lua în calcul un aport de aproximativ 30-35 de mililitri de apă pentru fiecare kilogram de greutate corporală. Astfel, o persoană care cântărește 60 de kilograme ar avea nevoie de circa 1,8-2,1 litri de apă pe zi, în timp ce pentru o greutate de 70 de kilograme necesarul poate varia între 2,1 și 2,5 litri. În cazul unei persoane de 80 de kilograme, cantitatea recomandată se situează, în general, între 2,4 și 2,8 litri zilnic. Aceste valori au însă un caracter orientativ. În perioadele cu temperaturi ridicate, în timpul activităților sportive sau în alte situații care determină pierderi crescute de lichide prin transpirație, necesarul de apă poate crește semnificativ, iar hidratarea trebuie adaptată în funcție de aceste condiții.”, a declarat ea.

Referindu-se la modul corect de consum al apei, Tăujan a explicat că o hidratare eficientă nu presupune ingerarea unor cantități mari de lichide într-un timp scurt, ci menținerea unui aport constant pe parcursul întregii zile. Aceasta a precizat că organismul funcționează optim atunci când lichidele sunt consumate treptat și echilibrat.

Tăujan recomandă consumul unui pahar de apă imediat după trezire, hidratarea regulată între mese și o atenție sporită acordată aportului de lichide în zilele caniculare sau în perioadele petrecute în aer liber. Totodată, aceasta a atras atenția că senzația accentuată de sete indică deja debutul procesului de deshidratare, motiv pentru care cea mai eficientă strategie este menținerea unei hidratări adecvate înainte de apariția acestui semnal.