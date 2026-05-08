Eli Lilly România atrage atenția că în mediul online sunt comercializate produse pentru slăbit prezentate în mod fals sub denumirea Mounjaro, deși medicamentul original este autorizat exclusiv sub formă injectabilă. Compania susține că astfel de produse pot induce în eroare consumatorii și pot pune în pericol sănătatea persoanelor care le utilizează fără recomandare medicală și fără garanții privind compoziția sau proveniența.

„Tratamente contrafăcute pentru obezitate pun în pericol sănătatea românilor. Produsele contrafăcute sau neautorizate reprezintă o ameninţare gravă la adresa sănătăţii publice. Astfel de produse sunt disponibile şi pe piaţa din România, inclusiv pe platforme online, unele dintre ele fiind comercializate chiar sub numele unor medicamente pentru obezitate din portofoliul Lilly, precum Mounjaro® (tirzepatidă)”, au transmis reprezentanţii companiei.

Compania explică faptul că tirzepatida, substanța activă din Mounjaro, este aprobată doar pentru administrare injectabilă. Orice altă formă de administrare este considerată neautorizată și nu beneficiază de evaluările oficiale privind siguranța sau eficiența.

Reprezentanții companiei avertizează că produsele comercializate ilegal pentru slăbit pot proveni din surse nereglementate și pot conține ingrediente necunoscute sau periculoase pentru organism. Potrivit Eli Lilly România, riscurile asociate acestor produse sunt semnificative, mai ales în lipsa unui control sanitar și farmaceutic.

Compania arată că unele produse promovate drept tratamente pentru obezitate pot să nu conțină deloc ingredient activ sau pot include substanțe neconforme, bacterii, endotoxine ori alte impurități care pot afecta grav sănătatea utilizatorilor.

În același timp, Eli Lilly România precizează că tratamentele originale dezvoltate pentru obezitate sunt disponibile exclusiv prin canale autorizate și nu sunt comercializate pe platforme sociale sau pe site-uri de tip marketplace.

„Tratamentele pentru obezitate dezvoltate de Lilly sunt disponibile doar prin intermediul canalelor autorizate. Nu se comercializează pe canale de social media, magazine online sau site-uri de e-commerce. Lilly îşi păstrează angajamentul de a colabora cu autorităţile competente şi cu platformele de social media pentru a înlătura produsele şi conţinutul neautorizate”, au transmis reprezentanţii companiei.

Compania le recomandă persoanelor interesate de tratamente pentru obezitate să solicite întotdeauna sfatul medicilor și farmaciștilor și să evite achiziționarea produselor promovate pe platforme neautorizate sau prin reclame online fără verificare oficială.

Reprezentanții Eli Lilly România susțin că verificarea autenticității tratamentelor este esențială pentru siguranța pacienților, în special în contextul creșterii numărului de produse contrafăcute disponibile pe internet.

„Recomandăm oricui are întrebări privind autenticitatea unui produs să contacteze farmacistul, medicul sau Eli Lilly România folosind canalele oficiale”, au concluzionat reprezentanţii companiei.

Tabel explicativ: Ce transmite Eli Lilly România despre produsele false Mounjaro: