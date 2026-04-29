În teorie, orice pacient asigurat are acces la analize medicale decontate. În practică, sistemul funcționează cu blocaje care limitează accesul real.

Primul obstacol este birocratic: fără trimitere de la medicul de familie sau specialist, analizele nu pot fi decontate. Acest pas, aparent simplu, întârzie procesul și limitează accesul rapid.

Al doilea obstacol este structural: plafonul lunar al laboratoarelor. Fiecare furnizor are un buget fix alocat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar în multe cazuri fondurile se epuizează în primele zile ale lunii. După acest moment, pacienții sunt puși în situația de a aștepta sau de a plăti integral.

Un alt factor major este timpul de așteptare. În orașele mari, cererea depășește oferta, iar programările se întind pe săptămâni. Pentru pacienții care au nevoie urgentă de rezultate, plata devine singura opțiune realistă.

În plus, nu toate analizele sunt incluse în pachetul de bază. Investigațiile mai complexe sau cele recomandate suplimentar de medici sunt, de multe ori, suportate integral de pacient.

Costurile diferă în funcție de laborator, tehnologie și oraș, dar există intervale relevante:

Analiză Preț minim Preț maxim Hemoleucogramă 25 lei 50 lei Glicemie 10 lei 25 lei Colesterol total 15 lei 40 lei TSH (tiroidă) 50 lei 100 lei Vitamina D 80 lei 150 lei

În realitate, pacienții efectuează seturi de analize, nu teste individuale.

Tip pachet Cost estimativ Analize de bază 150 – 400 lei Analize extinse 300 – 800 lei Investigații complexe 800 – 1.500 lei

Pentru pacienții cronici, aceste costuri devin recurente, ceea ce pune o presiune financiară constantă.

Pentru a corecta dezechilibrele, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat eliminarea plafonului lunar.

„Avem bani astăzi în sensul în care ne rămân bani la sfârșit de lună, în fiecare lună ne rămân bani necheltuiți de la anumite laboratoare. Pentru că există acel plafon, noi trebuie să facem reechilibrări bugetare luna următoare pentru luna anterioară și pacientul e la mijloc, pierdut pe traseu, fără analize medicale”

Problema principală nu era lipsa fondurilor, ci distribuirea lor ineficientă. Unele laboratoare rămâneau fără bani rapid, în timp ce altele nu utilizau întregul buget.

Noua măsură ar trebui să permită accesul la analize în orice moment al lunii, reducând presiunea din primele zile.

Reforma aduce beneficii clare, dar și riscuri care trebuie gestionate.

Beneficii majore:

acces mai uniform la analize

eliminarea blocajelor de început de lună

utilizarea mai eficientă a fondurilor publice

Riscuri și limitări:

posibile restricții mai stricte din partea medicilor

creșterea presiunii pe laboratoare

nevoia unui control mai riguros al recomandărilor

În esență, problema se mută din zona plafonului în zona controlului și a capacității sistemului.

Piața analizelor medicale din România este puternic influențată de sectorul privat. Diferențele de preț reflectă:

nivelul tehnologic al echipamentelor

viteza de procesare a probelor

cererea ridicată în marile orașe

În orașele mari, prețurile sunt mai mari, dar rezultatele vin mai rapid. În zonele mai mici, costurile sunt mai reduse, însă accesul este limitat.

Chiar și după eliminarea plafonului, accesul nu devine complet liber. Pacienții trebuie să țină cont de:

necesitatea trimiterii medicale

respectarea protocoalelor

capacitatea laboratoarelor

De asemenea, strategiile practice rămân valabile:

programări din timp

compararea ofertelor

utilizarea pachetelor promoționale

O reformă necesară, dar incompletă

Eliminarea plafonului pentru analize medicale este una dintre cele mai importante schimbări din sistemul sanitar din ultimii ani. Măsura corectează o problemă majoră, dar nu elimină complet dificultățile.

Accesul la analize va deveni mai ușor, însă nu complet liber. Pentru mulți pacienți, plata din buzunar va rămâne, cel puțin pe termen scurt, o realitate.