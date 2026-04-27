România riscă să piardă aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR dacă nu accelerează adoptarea reformelor asumate în fața Comisiei Europene. Termenul-limită este luna august, iar suma reprezintă aproape o treime din totalul investițiilor publice planificate în această perioadă.

Miza este una critică pentru economie: fondurile europene sunt principalul motor de finanțare pentru proiectele de infrastructură, iar întârzierea sau blocarea lor ar afecta direct ritmul de dezvoltare.

Premierul Ilie Bolojan avertizează că fără îndeplinirea jaloanelor, România pierde automat banii.

Până în vară mai avem câteva zeci de jaloane de îndeplinit. Fiecare înseamnă bani: îi primim dacă îndeplinim jaloanele sau îi pierdem dacă nu le atingem”, a scris premierul în postarea sa.

Impactul ar fi unul major, nu doar la nivel bugetar, ci și în economia reală. Cele 10 miliarde de euro reprezintă finanțări directe pentru:

autostrăzi, inclusiv Autostrada Moldovei

modernizarea spitalelor și școlilor

electrificarea căilor ferate

reabilitarea clădirilor publice

În lipsa acestor fonduri, statul ar trebui fie să reducă investițiile, fie să le finanțeze din împrumuturi, ceea ce ar pune presiune suplimentară pe deficitul bugetar și pe datoria publică.

La nivel macroeconomic, pierderea banilor din PNRR ar însemna o încetinire a creșterii economice și blocaje în dezvoltarea regională, mai ales în zonele dependente de investiții publice.

Potrivit datelor centralizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, nouă jaloane majore trebuie îndeplinite urgent, acestea fiind condiția pentru deblocarea a peste 7 miliarde de euro.

Cele 9 jaloane PNRR și sumele aferente

Domeniu / Reformă Instituție responsabilă Ce presupune Valoare estimată Integritate publică Agenția Națională de Integritate + Ministerul Justiției Lege consolidată privind integritatea 771 mil. € Terenuri pentru energie Ministerul Agriculturii + Agenția Domeniilor Statului Utilizarea terenurilor statului pentru energie verde 771 mil. € Urbanism și construcții Ministerul Dezvoltării Codul urbanismului, digitalizare, reducere birocrație 972 mil. € Eliminarea cărbunelui Ministerul Energiei Scoaterea din funcțiune a 710 MW parte din 771 mil. € Decarbonizare încălzire Ministerul Energiei Legislație pentru energie verde și prosumatori parte din 771 mil. € Digitalizare ANAF Ministerul Finanțelor Modernizare + sistem bonus-malus 771 mil. € Reforma Apele Române Ministerul Mediului Corelare venituri-costuri 972 mil. € Salarizare bugetară Ministerul Muncii Sistem bazat pe performanță 771 mil. € Guvernanță companii de stat Secretariatul General al Guvernului Reducere interimari + reguli noi 771 mil. €

În total, aceste reforme condiționează deblocarea a peste 7 miliarde de euro, o parte semnificativă din finanțarea totală prin PNRR.

Premierul consideră că adoptarea acestor legi reprezintă un moment decisiv pentru întreaga clasă politică.

„Trebuie să aprobăm 9 legi care vor reglementa diferite domenii, așa cum sunt descrise mai jos, de la salarizarea în sectorul public și până la aspecte fiscale sau din energie. Votarea celor 9 legi va fi, dincolo de dispute și abordări diferite, un test de responsabilitate pentru clasa politică din România”, spune Ilie Bolojan.

Situația este complicată de tensiunile politice dintre principalele partide. Liderii PNL, PSD, USR și UDMR s-au întâlnit la Palatul Cotroceni, la invitația președintelui Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că discuțiile vizează proiectele majore ale României, nu reconcilierea politică.

„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice proeuropene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR”, a precizat Nicușor Dan.

Criza politică a escaladat după ce PSD și-a retras sprijinul pentru Guvern, iar miniștrii social-democrați au demisionat. Executivul condus de Ilie Bolojan funcționează acum într-un context instabil, fiind așteptată o moțiune de cenzură care ar putea fi depusă de PSD sau AUR.

În paralel, președintele Nicușor Dan a încercat să calmeze situația, declarând: „Calm și vom trece prin asta”.

România se află într-un moment critic, în care deciziile politice din următoarele luni vor determina dacă țara va reuși să atragă integral fondurile europene sau va pierde o parte semnificativă din ele.

În timp ce Guvernul trebuie să livreze rapid reformele asumate, instabilitatea politică riscă să întârzie exact aceste măsuri. În lipsa unui consens, costul ar putea fi de miliarde – și de ani pierduți în dezvoltare.