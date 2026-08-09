Peruca suferă vara! Greșelile care o pot distruge: Cum o protejezi de soare, transpirație și apă

Soarele puternic, transpirația, apa sărată și clorul pot transforma rapid o perucă impecabilă într-una uscată, mată și greu de aranjat. Vara, rutina de îngrijire trebuie schimbată, iar câteva reguli simple pot face diferența. Iată cât de des trebuie spălată, cum se usucă și ce trebuie evitat pentru a-i păstra aspectul.

Vara, perucile au nevoie de o îngrijire mai atentă din cauza temperaturilor ridicate, transpirației, razelor ultraviolete și expunerii la apa din piscine sau de la mare. Căldura poate contribui la deshidratarea părului natural, în timp ce fibrele sintetice pot fi afectate de temperaturile ridicate și de produsele sau factorii de mediu cu care intră în contact.

Rutina de îngrijire trebuie adaptată tipului de perucă deoarece cele realizate din păr natural au nevoi diferite față de cele sintetice.

Perucile din păr natural pot fi spălate, în general, după 7-10 purtări, însă frecvența trebuie crescută dacă se acumulează transpirație. Pentru acestea sunt recomandate șampoanele fără sulfați și măștile intensiv hidratante, care ajută la menținerea hidratării părului.

În cazul perucilor sintetice, spălarea este recomandată după aproximativ 4-6 purtări. Fibrele sintetice rețin mai repede mirosurile și sebumul, motiv pentru care este importantă curățarea lor regulată. Pentru acest tip de perucă trebuie folosit un șampon special pentru fibre sintetice, iar apa trebuie să fie călduță sau rece.

Razele UV și temperaturile ridicate pot afecta aspectul perucilor, în special în cazul celor din păr natural. Un spray cu protecție UV poate ajuta la protejarea acestora, iar uscarea trebuie făcută liber, pe un suport.

În cazul perucilor sintetice, este important ca expunerea la căldură să fie evitată. Nu trebuie folosite surse de căldură directă, precum uscătorul de păr setat pe aer fierbinte, grătarul sau alte suprafețe fierbinți. De asemenea, peruca nu trebuie lăsată în soare puternic.

După spălare, peruca trebuie tamponată ușor cu un prosop, fără frecare agresivă. Perucile din păr natural trebuie lăsate să se usuce liber, pe un suport și la umbră.

Pentru perucile sintetice, uscarea trebuie făcută exclusiv pe un suport aerisit. Și în acest caz, firele trebuie tamponate ușor cu prosopul, fără a fi frecate sau răsucite.

În sezonul cald, o metodă simplă pentru reducerea contactului dintre transpirație și perucă este purtarea unei caschete interioare, cunoscută drept „wig cap”. Cele din bambus sau din bumbac subțire pot absorbi transpirația și pot proteja dantela și cusăturile perucii de aciditatea sebumului.

Tot vara este importantă și aerisirea zilnică. După fiecare purtare, peruca trebuie așezată pe un suport perforat sau pe un manechin, într-un spațiu bine ventilat și ferit de lumina directă a soarelui. Această măsură ajută la eliminarea umezelii și la menținerea perucii într-o stare mai bună.

Apa sărată și clorul pot deteriora perucile. Clorul și sarea din apă usucă sever părul natural și pot face ca fibrele sintetice să își piardă aspectul și să devină mate.

Dacă mergi la plajă sau la piscină, este recomandat să prinzi peruca într-un coc înalt sau să o protejezi cu o pălărie de soare ori cu o eșarfă. Astfel, reduci expunerea directă la soare și limitezi contactul cu apa sărată sau cu apa tratată cu clor.

Descurcarea trebuie făcută cu atenție, mai ales după expunerea la căldură sau umezeală. Pentru această operațiune se recomandă un pieptene cu dinți rari sau o perie specială fără bucle, cunoscută drept „loop brush”.

Pieptănarea trebuie începută întotdeauna de la vârfuri, urcând treptat spre rădăcină. Procedura reduce riscul de rupere a firelor și ajută la păstrarea aspectului perucii.