Cum îți protejezi manichiura vara? Trucurile care mențin unghiile impecabile la plajă și piscină

Crezi că soarele afectează doar pielea? Vara poate distruge și manichiura, indiferent dacă porți ojă clasică, semipermanentă, gel sau îți lași unghiile naturale. Razele UV, clorul și apa sărată ascund capcane care scurtează rezistența unghiilor, însă câteva gesturi simple le pot menține impecabile mai mult timp.

Vara pune la încercare orice tip de manichiură, fie că este vorba despre unghii naturale, ojă clasică, semipermanentă sau gel. Soarele, razele UV, apa sărată, clorul și temperaturile ridicate pot afecta aspectul și rezistența unghiilor, însă câteva măsuri simple de îngrijire le pot menține în stare bună pe tot parcursul sezonului.

Protejarea manichiurii în timpul verii înseamnă combaterea celor trei mari factori care o deteriorează: razele UV, clorul și apa sărată, dar și deshidratarea. În funcție de tipul de manichiură, îngrijirea trebuie adaptată pentru a rezista mai bine la plajă, piscină și căldură.

Indiferent de tipul de manichiură, mâinile ar trebui clătite cu apă dulce imediat după ieșirea din mare sau din piscină. Sarea și clorul usucă unghia și pot matifia rapid atât oja, cât și gelul.

Aplicarea zilnică a unui ulei pentru cuticule este, de asemenea, recomandată. Căldura și contactul repetat cu apa deshidratează matricea unghiei, iar hidratarea de seară ajută la menținerea flexibilității și previne exfolierea sau desprinderea materialului aplicat.

O atenție specială trebuie acordată și produselor cu protecție solară. Multe creme de plajă și uleiuri bronzante conțin ingrediente care pot dizolva oja normală sau pot păta ori îngălbeni gelul și oja semipermanentă. Din acest motiv, este indicat ca unghiile să fie șterse cu un șervețel uscat după aplicarea cremei cu SPF.

Unghiile fără ojă sunt cele mai expuse deoarece absorb apa asemenea unui burete. În timpul băilor în mare sau la piscină, ele se înmoaie, devin casante și se pot exfolia cu ușurință.

Pentru protecție, este recomandată aplicarea unei baze de tratament sau a unui lac transparent, care creează o barieră împotriva apei și a clorului. Totodată, o picătură de ulei de cuticule aplicată și pe interiorul unghiei, sub marginea liberă, ajută la prevenirea curbării și ruperii cauzate de uscăciune.

Oja clasică este cea mai sensibilă la temperaturile ridicate, apa caldă și frecarea cu nisipul.

Pentru a preveni decolorarea provocată de soare, este recomandată folosirea unui top coat rezistent, cu filtru UV. Ar trebui reaplicat la fiecare două-trei zile, într-un strat foarte subțire, insistând și pe muchia frontală a unghiei.

Un alt sfat important este evitarea intrării în mare sau la piscină în primele două-trei ore după aplicarea ojei. Chiar dacă pare uscată la suprafață, oja are nevoie de timp pentru a se întări complet.

Deși rezistă foarte bine la apă, oja semipermanentă poate căpăta o nuanță gălbuie din cauza soarelui și își poate pierde luciul în contact cu nisipul.

Pentru culorile deschise, pastel sau alb, este recomandată folosirea unui top coat anti-îngălbenire, cu filtru UV și reflexe ușor violete.

În plus, este bine să fie evitat contactul prelungit cu nisipul abraziv, care acționează asemenea unui șmirghel fin și matifiază suprafața unghiei.

Dacă apare o mică desprindere la marginea ojei, aceasta nu trebuie smulsă. Apa infiltrată sub material poate afecta unghia naturală dacă oja este îndepărtată forțat. Până la vizita la salon, zona poate fi sigilată temporar cu un strat subțire de lac transparent.

Gelul este considerat cel mai rezistent material pentru sezonul cald, însă nici acesta nu este complet imun la efectele soarelui și ale temperaturilor ridicate.

Persoanele care merg la salon pentru întreținere sunt sfătuite să nu aplice cremă cu SPF pe mâini înainte de programare. Uleiurile din aceste produse pătrund în plăcuța unghiei și reduc aderența gelului, favorizând apariția desprinderilor și a așa-numitului „aer”. Crema cu protecție solară poate fi aplicată imediat după finalizarea manichiurii.

Hidratarea este la fel de importantă și în cazul unghiilor cu gel. Aplicarea uleiului de cuticule și sub unghie ajută la prevenirea uscării excesive a unghiei naturale, care își poate modifica forma și se poate desprinde de stratul de gel.

Totodată, temperaturile ridicate fac ca gelul să devină ușor mai flexibil. Din acest motiv, se recomandă evitarea folosirii unghiilor pe post de unelte pentru deschiderea dozelor de suc sau manipularea bagajelor grele deoarece riscul de fisurare și desprindere crește considerabil.