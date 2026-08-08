Cum îți protejezi călcâiele vara? Trucurile care previn uscarea și crăparea pielii în sezonul cald

Dacă vara observi că pielea călcâielor devine uscată, aspră și începe să crape, nu ești singură. Sandalele, mersul desculță și temperaturile ridicate favorizează această problemă. Din fericire, câteva obiceiuri simple de îngrijire pot preveni disconfortul și îți pot menține călcâiele netede pe tot parcursul sezonului cald.

Vara, pielea călcâielor se usucă și crapă mai repede din cauza fricțiunii constante cu sandalele, a mersului desculț și a aerului uscat. Specialiștii recomandă o rutină simplă, bazată pe hidratare zilnică și exfoliere moderată, pentru a menține pielea netedă și sănătoasă pe tot parcursul sezonului cald.

Principalul truc este combinarea hidratării profunde, aplicate zilnic, cu o exfoliere delicată, fără a agresa pielea.

Una dintre cele mai eficiente soluții este utilizarea unei creme pentru picioare cu o concentrație de 10% până la 20% uree. Acest ingredient atrage umiditatea în țesuturi și înmoaie stratul îngroșat al pielii fără să provoace iritații. Crema trebuie aplicată în fiecare seară, pe pielea curată.

Pentru un efect mai intens, hidratarea poate fi „sigilată” peste noapte. După aplicarea unei creme bogate sau a unui balsam reparator înainte de culcare, este recomandată purtarea unei perechi de șosete subțiri din bumbac. Astfel, ingredientele active pătrund mai bine în piele.

Exfolierea trebuie făcută cu măsură. Călcâiele se pilează doar o dată sau de două ori pe săptămână, folosind o pilă fină sau o piatră ponce. Răzuitoarele metalice sau tăierea pielii trebuie evitate, deoarece agresiunea mecanică determină îngroșarea și mai rapidă a pielii, ca mecanism natural de apărare.

Încălțămintea aleasă joacă, de asemenea, un rol important. Șlapii din plastic și sandalele cu talpă complet plată sau foarte dură transmit șocuri mecanice directe către călcâi și accentuează uscăciunea pielii.

Sunt recomandate sandalele cu talpă ușor amortizantă și cu o susținere bună a piciorului.

Protecția împotriva soarelui nu trebuie neglijată. Atunci când sunt purtate sandale sau alte modele de încălțăminte decupată, crema cu factor de protecție solară (SPF) trebuie aplicată și pe picioare, inclusiv în zona călcâielor, deoarece arsurile solare deshidratează rapid pielea.

Înainte de rutina de îngrijire, pot fi făcute băi scurte de înmuiere. Picioarele se țin timp de 10-15 minute în apă călduță cu sare Epsom sau cu câteva picături de ulei hidratant, pentru a pregăti pielea și a facilita absorbția produselor de îngrijire.