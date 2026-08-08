Din cuprinsul articolului Mihaela Bilic dezvăluie greșeala care distruge vitaminele din legume! Ce ar trebui să mănânci întotdeauna crud?

Dacă obișnuiești să fierbi toate legumele înainte de a le consuma, s-ar putea să pierzi o parte importantă din vitaminele de care organismul are nevoie. Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne explică de ce unele alimente sunt mult mai sănătoase crude și care sunt cele pe care ar trebui să le eviți gătite excesiv.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic îi îndeamnă pe români să profite de sezonul cald și să includă în alimentația zilnică cât mai multe legume proaspete și colorate. Potrivit ei, modul în care sunt preparate legumele influențează direct aportul de vitamine și nutrienți, iar multe dintre ele își păstrează proprietățile benefice doar dacă sunt consumate crude.

Specialista în nutriție recomandă ca legumele să fie prezente la fiecare masă, subliniind că beneficiile maxime pentru digestie și sănătate sunt obținute din consumul lor în stare proaspătă. Ea explică faptul că majoritatea legumelor pot fi consumate crude, iar prepararea termică poate reduce semnificativ valoarea nutritivă.

Ea atrage atenția că vitamina C este una dintre cele mai sensibile la temperaturile ridicate. Conform spuselor ei, fiecare minut de fierbere reduce conținutul acestei vitamine, în timp ce mineralele, precum calciul, magneziul, fierul și zincul, își păstrează proprietățile chiar și după gătire.

Nutriționistul precizează că broccoli se numără printre legumele care oferă cele mai multe beneficii atunci când sunt consumate crude sau preparate foarte puțin la abur. Ea explică faptul că fitonutrienții cu efect protector asupra organismului au eficiență și absorbție maxime în aceste condiții.

Bilic spune că usturoiul și ceapa își pierd o parte dintre compușii benefici în timpul gătirii, deoarece substanțele cu sulf sunt neutralizate de căldură. În plus, usturoiul poate căpăta un gust amar dacă este preparat termic prea mult timp.

Specialista în nutriție recomandă și consumul de avocado în stare proaspătă. Ea explică faptul că, prin încălzire, taninurile cu efect antioxidant își modifică proprietățile și pot deveni amare, motiv pentru care fructul este mai sănătos și mai gustos dacă este consumat crud.