Rețetele tradiționale de cozonac sunt bogate în zahăr, făină albă și grăsimi, ceea ce duce la un aport energetic ridicat. O felie de aproximativ 100–120 de grame poate ajunge la 400–500 de calorii, adică echivalentul unei mese principale. Consumat în mai multe felii pe parcursul zilei, cozonacul adaugă calorii suplimentare fără a aduce un aport important de vitamine și minerale.

Din acest motiv, specialiștii recomandă moderația. Depășirea porțiilor duce rapid la un exces de zaharuri simple și grăsimi, care favorizează creșterea în greutate, mai ales în contextul meselor festive deja bogate.

Cozonacul are un indice glicemic mare deoarece este preparat din ingrediente precum făina albă, zahărul, rahatul sau crema de ciocolată. Acestea determină creșteri rapide ale glicemiei, aspect deosebit de important pentru persoanele cu diabet sau cu probleme metabolice.

Indicele glicemic măsoară cât de repede un aliment crește nivelul zahărului din sânge. Alimentele cu indice glicemic ridicat, precum produsele de patiserie, pot provoca fluctuații bruște ale glicemiei și favorizează depunerea grăsimii atunci când sunt consumate frecvent sau în cantități mari.

Nutriționiștii arată că rețeta clasică poate fi ajustată fără a pierde complet gustul specific. Reducerea cantității de zahăr și rahat, folosirea îndulcitorilor noncalorici pe bază de stevia și înlocuirea cremei de ciocolată cu cacao simplă sunt variante frecvent recomandate.

De asemenea, utilizarea făinii integrale, parțial sau total, scade indicele glicemic al preparatului datorită conținutului mai mare de fibre. Umplerea cozonacului cu gem fără zahăr sau cu nucă simplă poate contribui la un aport caloric mai echilibrat.

Asocierea cu o sursă de proteine și grăsimi, cum ar fi laptele integral, încetinește absorbția zaharurilor și reduce impactul asupra glicemiei. Acest efect este susținut de studii care arată că proteinele și grăsimile întârzie golirea gastrică.

Din punct de vedere nutrițional, o porție de 50–70 de grame, adică aproximativ jumătate de felie, este considerată suficientă. Aceasta furnizează 200–300 de calorii, echivalentul unei gustări, și permite consumul cozonacului mai multe zile la rând fără un impact major asupra greutății.

Mihaela Bilic atrage atenția că zahărul favorizează îngrășarea mai mult decât alte surse calorice, deoarece determină transformarea rapidă a caloriilor în grăsime și modifică metabolismul.

„Zahărul îngrașă mai mult decât caloriile pe care le conține. Acele calorii care vin din zahăr se transformă preferențial în grăsime și schimbă tot metabolismul spre sinteza de grăsimi. Deci este un efectiv un ajutor în procesul de îngrășare. Mănânci o friptură de 100 de calorii slăbești, mănânci 100 de calorii dintr-un produs dulce, nu slăbești, cu toate că e tot 100”, spune ea.

Ea recomandă limitarea porției la o felie mică, consumată alături de lapte, fructe proaspete sau chiar înghețată, ca alternative mai ușor de integrat într-un meniu festiv echilibrat.