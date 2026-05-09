Cafeaua simplă, consumată fără zahăr și fără siropuri, este considerată de medicul nutriționist Mihaela Bilic una dintre cele mai bune opțiuni pentru persoanele care vor să beneficieze de efectele antioxidante ale acestei băuturi fără să adauge calorii inutile.

Specialistul explică faptul că beneficiile cafelei sunt legate în principal de conținutul ridicat de polifenoli, substanțe antioxidante care pot contribui la reducerea stresului oxidativ din organism. În schimb, adaosurile dulci sau siropurile aromate pot anula mare parte dintre avantajele nutriționale ale băuturii.

Mihaela Bilic recomandă consumul moderat, de două-trei cești pe zi, și susține că varianta ideală este cafeaua neagră. Potrivit acesteia, o cantitate mică de lapte poate transforma băutura într-o soluție temporară pentru controlul apetitului.

Nutriționistul afirmă că, din perspectiva controlului greutății corporale, cea mai bună cafea este cea care poate susține metabolismul fără excese calorice.

Medicul Virgiliu Stroescu, supranumit de mulți „Apostolul nutriției”, atrage atenția asupra efectului stimulant al cafeinei și susține că organismul este „forțat” să funcționeze într-un ritm accelerat atunci când consumul devine excesiv.

Acesta afirmă că banala cafeină acționează ca un stimulent puternic și consideră că multe persoane confundă energia temporară oferită de cafea cu o stare reală de regenerare a organismului.

„Banala cafeină este un stimulent care «biciuiește» organismul”, a declarat Virgiliu Stroescu.

În locul cafelei clasice, medicul promovează ceea ce numește „Cafeaua lui Virgil”, o băutură preparată din pătrunjel, miere, lămâie și ulei de măsline, toate amestecate într-un blender.

Potrivit lui Virgiliu Stroescu, această combinație ar putea oferi energie fără efectele asociate consumului ridicat de cafeină și fără stresul metabolic produs de stimulente.

„Dacă vrem ceva «sănătos», în sensul de regenerare celulară fără stresul cafeinei, trebuie să mergem pe «mâna» unei cafele cu acest mix de pătrunjel”, a precizat medicul.

Dr. Cezar Amariei susține că modul de preparare al cafelei este la fel de important precum calitatea boabelor utilizate. Medicul vorbește frecvent despre impactul cafelei asupra sănătății cardiovasculare și despre diferențele dintre metodele de preparare.

Potrivit acestuia, cafeaua preparată la filtru este cea mai sănătoasă pentru inimă, deoarece filtrul de hârtie reține două substanțe — cafestol și kahweol — care pot influența nivelul colesterolului atunci când sunt consumate în cantități mari.

Specialistul avertizează că variantele preparate la ibric sau prin sistem French Press pot conține cantități mai mari de uleiuri naturale care afectează profilul lipidic dacă sunt consumate excesiv.

„Cafeaua la filtru este cea mai sănătoasă pentru inimă, potrivit studiilor recente, deoarece filtrul de hârtie reține substanțele cafestol și kahweol, care pot crește colesterolul”, a explicat dr. Cezar Amariei.

Medicul recomandă prudență în cazul consumului exagerat de cafea preparată tradițional.

„Feriți-vă de cafeaua la ibric sau French Press, deoarece acestea conțin mai multe uleiuri care pot afecta profilul lipidic dacă sunt consumate în exces”, a avertizat specialistul.

Un nou studiu realizat de cercetători de la APC Microbiome Ireland, din cadrul University College Cork, arată că atât cafeaua cu cofeină, cât și cea decofeinizată pot modifica activitatea bacteriilor intestinale și pot influența starea psihică.

Cercetarea a fost publicată în revista științifică Nature Communications și a analizat pentru prima dată în detaliu modul în care cafeaua influențează axa intestin-creier, sistemul prin care microbiomul intestinal și creierul comunică permanent.

Studiul a inclus 31 de consumatori de cafea și 31 de persoane care nu beau această băutură. Participanții au completat evaluări psihologice, jurnale alimentare și au oferit probe biologice pentru analiza microbiomului intestinal.

Consumatorii de cafea au fost definiți drept persoane care beau regulat între trei și cinci cești pe zi, cantitate considerată moderată și sigură de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA).

După o perioadă de două săptămâni fără cafea, cercetătorii au observat modificări importante ale metaboliților intestinali în cazul consumatorilor obișnuiți. Ulterior, cafeaua a fost reintrodusă într-un protocol desfășurat în orb, participanții primind fie cafea decofeinizată, fie cafea cu cofeină.

Rezultatele au arătat că ambele variante au fost asociate cu reducerea stresului, depresiei și impulsivității, ceea ce sugerează că efectele asupra stării de spirit nu depind exclusiv de cofeină.

Cercetătorii au identificat niveluri mai ridicate ale unor bacterii intestinale precum Eggertella sp și Cryptobacterium curtum în cazul persoanelor care consumau cafea. Aceste bacterii ar putea contribui la producția de acizi gastrici și biliari și la reducerea anumitor bacterii dăunătoare.

În plus, studiul a arătat că îmbunătățiri clare ale memoriei și învățării au fost observate în special la participanții care au consumat cafea decofeinizată, ceea ce sugerează că polifenolii și alte substanțe din cafea ar putea avea un rol important în aceste efecte.

„Interesul public pentru sănătatea intestinală a crescut foarte mult. Relația dintre sănătatea digestivă și cea psihică este tot mai bine înțeleasă, însă mecanismele prin care cafeaua influențează această axă intestin-creier au rămas neclare”, a declarat profesorul John Cryan, autor coordonator al studiului și investigator principal la APC Microbiome Ireland, University College Cork.

Potrivit cercetătorului, atât cafeaua cu cofeină, cât și cea decofeinizată pot influența sănătatea prin mecanisme diferite, dar complementare.

Tabel. Ce tip de cafea recomandă medicii și ce efecte are asupra organismului: