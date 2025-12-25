Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat, pe Facebook, diferențele nutriționale dintre uleiuri și unt, subliniind că ambele pot face parte dintr-o dietă echilibrată, dacă sunt consumate cu moderație.

Aceasta a precizat că uleiul de măsline conține acizi grași esențiali Omega-9, cu rol inflamator, are un punct de ardere ridicat și este stabil la gătit, însă poate modifica gustul alimentelor prăjite. În schimb, uleiul de floarea-soarelui este bogat în acizi grași Omega-6, cu efect proinflamator, dar are un gust neutru.

Mihaela Bilic a atras atenția că, deși uleiul este considerat sănătos, cantitatea contează foarte mult, menționând că o salată cu trei linguri de ulei poate ajunge la aproximativ 350 de calorii. În cazul uleiului de floarea-soarelui, nutriționistul a recomandat un consum mai redus, pentru a evita inflamația și impactul negativ asupra siluetei.

„Uleiul de măsline conține acizi grași esențiali Omega-9, cu rol inflamator, (…). Are un punct de ardere înalt, este stabil, însă schimbă gustul mâncării pe care o prăjim. Cel de floarea-soarelui conține acizi grași Omega-6, cu rol proinflamator, însă gustul este neutru. Dragii mei, uleiul este sănătos, dar trebuie să îl consumăm cu măsură! O salată cu trei linguri de ulei are deja 350 kcal, când despre cel de floarea-soarelui, lăsați-o mai moale pentru că nu avem nevoie de inflamație, e suficient că ne afectează silueta”, a precizat Bilic.

Referindu-se la unt, medicul a explicat că acesta este grăsimea naturală din lapte și una dintre puținele surse de vitamine liposolubile A și D cu biodisponibilitate crescută. Deși conține grăsimi saturate, untul are și grăsimi monosaturate, iar nivelul de colesterol este comparabil cu cel al ouălor.

Totodată, Bilic a subliniat diferența calorică dintre unt, care are aproximativ 758 de calorii la 100 de grame, și ulei, care ajunge la 900 de calorii pentru aceeași cantitate.

Nutriționistul a mai precizat că uleiul nu conține colesterol și este bogat în vitamina E, însă nu oferă vitaminele A și D. Mihaela Bilic consideră că într-o alimentație echilibrată este loc atât pentru unt, cât și pentru ulei, cu condiția ca ambele să fie consumate în cantități reduse.