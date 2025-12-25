Ulei de măsline vs ulei de floarea-soarelui: ce este mai bun la dietă? Mihaela Bilic a dat verdictul
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat, pe Facebook, diferențele nutriționale dintre uleiuri și unt, subliniind că ambele pot face parte dintr-o dietă echilibrată, dacă sunt consumate cu moderație.
Aceasta a precizat că uleiul de măsline conține acizi grași esențiali Omega-9, cu rol inflamator, are un punct de ardere ridicat și este stabil la gătit, însă poate modifica gustul alimentelor prăjite. În schimb, uleiul de floarea-soarelui este bogat în acizi grași Omega-6, cu efect proinflamator, dar are un gust neutru.
Mihaela Bilic a atras atenția că, deși uleiul este considerat sănătos, cantitatea contează foarte mult, menționând că o salată cu trei linguri de ulei poate ajunge la aproximativ 350 de calorii. În cazul uleiului de floarea-soarelui, nutriționistul a recomandat un consum mai redus, pentru a evita inflamația și impactul negativ asupra siluetei.
„Uleiul de măsline conține acizi grași esențiali Omega-9, cu rol inflamator, (…). Are un punct de ardere înalt, este stabil, însă schimbă gustul mâncării pe care o prăjim.
Cel de floarea-soarelui conține acizi grași Omega-6, cu rol proinflamator, însă gustul este neutru. Dragii mei, uleiul este sănătos, dar trebuie să îl consumăm cu măsură!
O salată cu trei linguri de ulei are deja 350 kcal, când despre cel de floarea-soarelui, lăsați-o mai moale pentru că nu avem nevoie de inflamație, e suficient că ne afectează silueta”, a precizat Bilic.
Bilic consideră că într-o alimentație echilibrată este loc atât pentru unt, cât și pentru ulei
Referindu-se la unt, medicul a explicat că acesta este grăsimea naturală din lapte și una dintre puținele surse de vitamine liposolubile A și D cu biodisponibilitate crescută. Deși conține grăsimi saturate, untul are și grăsimi monosaturate, iar nivelul de colesterol este comparabil cu cel al ouălor.
Totodată, Bilic a subliniat diferența calorică dintre unt, care are aproximativ 758 de calorii la 100 de grame, și ulei, care ajunge la 900 de calorii pentru aceeași cantitate.
Nutriționistul a mai precizat că uleiul nu conține colesterol și este bogat în vitamina E, însă nu oferă vitaminele A și D. Mihaela Bilic consideră că într-o alimentație echilibrată este loc atât pentru unt, cât și pentru ulei, cu condiția ca ambele să fie consumate în cantități reduse.
„Untul este grăsimea naturală din lapte și una dintre puținele surse de vitamine liposolubile A și D cu biodisponibilitate crescută. Conține grăsimi saturate, dar și monosaturate, iar cantitatea de colesterol din unt (250 mg/100g) este similară cu cea din ou (220 mg).
Untul are 758 de calorii/100g, spre deosebire de ulei care conține 900 calorii / 100 g. Uleiul nu are colesterol și e bogat în vitamina E, dar nu conține vitaminele A și D. Într-o dietă echilibrată trebuie să existe atât unt, cât și ulei, ambele în cantități reduse”, a explicat Bilic.
