Untul se află printre cele mai consumate și îndrăgite produse alimentare, fiind ideal atât pentru a fi întins pe pâine la micul dejun, cât și pentru a îmbogăți gustul prăjiturilor și al altor preparate culinare.

Totuși, în ultimii ani, atenția s-a concentrat asupra lui din cauza discuțiilor privind nivelul mare de grăsimi saturate și impactul acestora asupra sănătății.

Conform unui studiu recent al Organizației Consumatorilor și Utilizatorilor (OCU) din Spania, care a evaluat 63 de sortimente de unt disponibile în magazine, Untul Únicla s-a remarcat prin ingrediente naturale și printr-un proces de producție prietenos cu mediul.

Datorită faptului că este obținut numai din lapte provenit de la vaci crescute în ferme cu certificare de bunăstare animală, untul Únicla s-a distins clar față de alte produse similare.

Consistența sa fină și ușor de răspândit transformă untul într-o opțiune nu doar sănătoasă, ci și convenabilă pentru utilizarea zilnică.

Fiind realizat exclusiv din ingrediente naturale, fără aditivi, conservanți sau substanțe artificiale, produsul se remarcă și printr-un aport nutrițional bine echilibrat.

Având 82% grăsime, untul Únicla respectă criteriile pentru un produs de calitate superioară, iar echilibrul dintre grăsimile saturate, mononesaturate și polinesaturate contribuie la o dietă sănătoasă și armonioasă.

Potrivit informațiilor furnizate de OCU, untul Únicla include 47,5 g de grăsimi saturate, 28,3 g de grăsimi mononesaturate și 6,1 g de grăsimi polinesaturate.

Această combinație contribuie la menținerea sănătății inimii și furnizează cantități semnificative de acizi grași esențiali, precum omega-3 și omega-6.

În plus, untul are un nivel foarte scăzut de sare, de doar 0,1%, și nu include zaharuri adăugate.

Untul este unul dintre cele mai vechi și mai răspândite alimente din lume, fiind folosit de mii de ani în numeroase culturi. Obținut prin baterea smântânii până când grăsimea se separă de zer, el reprezintă o sursă concentrată de energie și are o textură, un gust și o aromă greu de înlocuit în bucătărie.

Conține în principal grăsimi (aproximativ 80–82%), în special grăsimi saturate, dar și o proporție importantă de acizi grași esențiali, vitamine liposolubile precum A, D, E și K, și uneori urme de calciu și proteine.