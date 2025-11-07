Congresul PSD a atras atenția prin prezența foștilor lideri ai partidului, Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu. Aceștia au fost invitați să participe la eveniment, în timp ce Viorica Dăncilă a declinat invitația din motive de program, iar Liviu Dragnea nu a primit invitație.

Adrian Năstase a evidențiat importanța momentului pentru partid și pentru societate în ansamblu.

„Cred că e un moment important pentru partid, dar și pentru noi, ca țară, ca societate. Cred că e nevoie de un partid de stânga puternic, care să-și reevalueze ideologia. Speranța mea este ca acest congres să însemne un nou început”, a declarat fostul președinte al PSD.

Năstase a subliniat că PSD nu este un partid progresist și că eliminarea acestei confuzii este binevenită pentru electoratul formațiunii. Totodată, el a punctat necesitatea pregătirii partidului pentru propria guvernare, menționând că rămânerea la guvernare pentru o perioadă limitată este necesară, dar PSD trebuie să se concentreze pe consolidarea propriei strategii guvernamentale.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a apreciat rolul foștilor președinți în cadrul congresului.

„Foștii președinți ai PSD trebuie să aibă fiecare rolul lui în această zi. Victor Ponta, am văzut foarte multe voci chiar și de la dreapta care au apreciat mandatul său. (…) Suntem într-o situație în care avem nevoie de toți actorii sau indivizii din mediul politic democratic. Mircea Geoană e un om care a avut în trecutul PSD, în NATO; a avut rolul său, asta nu o putem da la o parte. Chiar și când a participat la prezidențiale, nu i-a negat nimeni partea de competențe și cariera. Despre domnul Năstase, l-am văzut la evenimentele organizate de Ambasada Spaniei și a Marii Britanii, cred că are loc și la PSD. Am văzut voci care pot să-l critice pe Adrian Năstase, e dreptul lor, dar Adrian Năstase a avut rolul său nu doar în istoria PSD, ci și în istoria României, cu rezultate pozitive care nu pot fi contestate”, a spus Florin Manole la Digi 24.

Sorin Grindeanu a explicat că Liviu Dragnea nu a fost invitat la congres, argumentând că fostul lider nu mai poate desfășura activități politice. De asemenea, Dăncilă nu a participat din cauza altor angajamente.

Fostul președinte Adrian Năstase a insistat asupra importanței ca PSD să-și pregătească propria guvernare. El a menționat că evenimentul nu era potrivit pentru a discuta despre alte personalități politice, cum ar fi președintele Capitalei, Nicușor Dan, care, în opinia sa, a dezamăgit prin anumite acțiuni.

„Cred că e un moment important pentru partid, dar și pentru noi, ca țară, ca societate, și cred că este nevoie de un partid de stânga puternic, care să-și reevalueze ideologia. Speranța mea este ca acest congres să însemne un nou început. PSD-ul nu este un partid progresist și cred că mulți dintre votanții săi se bucură că a fost eliminat această confuzie în momentul acesta. Rămânerea la guvernare este necesară, cel puțin pentru o perioadă de timp, dar în același timp, eu cred că PSD-ul trebuie să-și pregătească propria guvernare. Nu cred că era un moment foarte bun să discutăm despre Nicușor Dan acum, pentru că, în mod evident, el a dezamăgit prin foarte multe dintre acțiunile lui”, a afirmat Năstase.

Congresul a început la ora 13:00, cu Sorin Grindeanu unic candidat la președinția partidului. În cadrul evenimentului, va fi votată și noua conducere, prin care se urmărește consolidarea echipei proprii, introducerea unor nume noi și retragerea liderilor cu vechime.

Mai mulți foști președinți ai PSD au făcut apel la excluderea USR din guvernare. Marcel Ciolacu a subliniat că, în opinia sa, USR trebuie să părăsească coaliția.

„Din punctul meu de vedere, USR-ul trebuie să plece din această coaliție”, a declarat Ciolacu la sosirea la congres.

Victor Ponta a exprimat un punct de vedere similar, precizând că o guvernare comună PSD-USR „se va termina prost”. Fostul lider social-democrat a explicat că experiența ultimilor ani arată imposibilitatea coabitării între cele două partide.

„De 10 ani, așteptam invitația. Am învățat de la domnul Iliescu, de la domnul Năstase, n-am venit să dau sfaturi. (…) Eu cred că am spus și am spus-o și sper să nu fie a treia oară când o să fiu dat afară din PSD. Prima oară am spus că nu e bine să dăm jos Guvernul Grindeanu. Se pare că am avut dreptate. A doua oară am spus că nu-i normal ca PSD să susțină un candidat comun, am avut dreptate. A treia oară spun că PSD guvernând cu USR se va termina prost, cu siguranță, că nu au cum să guverneze împreună”, a afirmat Victor Ponta.

În context local, Ponta a precizat că la alegerile pentru Primăria Capitalei îl va sprijini pe Daniel Băluță.

Congresul PSD a adoptat eliminarea sintagmei „partid progresist” din statut. Începând de astăzi, PSD va avea și o nouă doctrină: partidul se dezice de progresism și trece la valori „naționale, religioase, tradiționale”.

Deputatul Silvia Mihalcea a prezentat propunerile de modificare, explicând că acestea urmăresc modernizarea partidului, centrată pe performanță și profesionalism.

„Ele stau la baza unei organizări mai eficiente, capabile să răspundă provocărilor actuale”, a spus Mihalcea.

Modificările definesc identitatea ideologică a PSD și afirmă valorile care stau la baza activităților partidului:

„Partidul Social-Democrat este un partid modern, de centru stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euroatlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești”.

Statutul modificat introduce alegeri pe moțiune la nivelul organizațiilor județene și din București, revizuind structura birourilor permanente și a consiliilor politice.

De asemenea, se impune organizarea anuală a conferințelor extraordinare, cu scopul de a permite dezbateri interne și evaluări de etapă, și se redefinește structura organizațiilor locale, comunale, orășenești sau municipale, cu cerințe minime de membri.

La nivel național, modificările prevăd extinderea echipei de conducere și reașezarea atribuțiilor în structurile centrale, pentru profesionalizarea și eficientizarea activității. Propunerile au fost adoptate în unanimitate de Congresul PSD, la care participă 3.015 delegați.