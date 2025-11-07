Sorin Grindeanu este singurul candidat pentru funcţia de preşedinte al PSD în cadrul congresului de vineri, după ce senatorul Titus Corlăţean a anunţat retragerea cu o lună înainte de eveniment. Grindeanu va fi astfel confirmat oficial în funcţia pe care o deţine interimar de șase luni, după demisia lui Marcel Ciolacu.

În luna mai, Marcel Ciolacu a renunțat la funcţia de preşedinte al PSD în cadrul Consiliului Politic Naţional, pentru a doua oară după primul tur al alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024, când candidatul PSD nu a ajuns în turul doi. În urma acestei demisii, Sorin Grindeanu a fost ales preşedinte interimar al partidului, obţinând 67 de voturi faţă de 14 ale contracandidatului său, Daniel Băluţă.

Cu o zi înainte de congres, Grindeanu a transmis mesajul său către membrii PSD, subliniind importanţa responsabilităţii şi a unităţii:

„Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România. Un capitol bazat pe responsabilitate, unitate şi soluţii pentru români şi economia românească. Congresul PSD este despre recunoaşterea propriului drum şi despre aşteptările pe care fiecare membru al PSD le are de la conducerea celei mai mari forţe politice de centru-stânga din România. Şi, mai ales, despre ce aşteptă românii de la noi să livrăm în continuare: seriozitate, stabilitate şi viziune, în orice context!”, a spus Sorin Grindeanu.

Moţiunea lui Sorin Grindeanu, intitulată ”Uniţi pentru români. Puternici, doar împreună !”, propune o reformă internă a PSD bazată pe recunoașterea greșelilor și modernizarea partidului fără a pierde identitatea. Documentul echipei subliniază necesitatea unei schimbări de abordare în conducerea formaţiunii.

„Reforma internă, începută prin această moţiune, este şi un exerciţiu de onestitate. Ne recunoaştem greşelile şi nu le repetăm. Ne modernizăm fără să ne pierdem identitatea. Rămânem partidul echilibrului şi al decenţei. Congresul PSD 2025 trebuie să consacre o nouă etapă a partidului, definită de claritate doctrinară, modernizare internă, solidaritate atât naţională, cât şi europeană”, se arată în document.

În continuare, moţiunea echipei Grindeanu accentuează armonizarea trecutului cu viitorul printr-o cultură politică responsabilă:

„Moţiunea echipei Grindeanu porneşte de la această convingere: România poate face parte din construcţia europeană fără să-şi piardă identitatea, poate fi competitivă fără să sacrifice solidaritatea, şi poate fi modernă fără să-şi uite rădăcinile. PSD trebuie să fie centrul moral al acestei reconstrucţii, care păstrează echilibrul între ceea ce suntem şi ceea ce vrem să devenim”, se mai precizează în document.

Iniţial, senatorul Titus Corlăţean a anunţat candidatura pentru funcţia de preşedinte al PSD, însă a decis să se retragă cu o lună înainte de congres. Motivul invocat de Corlăţean a fost lipsa de disponibilitate a colegilor de a se implica într-un proiect de reformă serioasă.

„PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă. Închei practic un ciclu de 24 de ani în politică, întotdeauna în PSD la bine şi la greu, nu regret existenţa mea în PSD în toţi aceşti ani”, a explicat Corlăţean pe Facebook.

Contracandidatul lui Grindeanu a subliniat că proiectul de înnoire a partidului nu a putut fi realizat, deși a existat un consens parțial între membri:

„Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este din păcate fezabil. Am intrat în această competiţie cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranţa acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă. Am întâlnit mulţi colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puţini au fost dispuşi să se implice deschis”, a mai scris Corlăţean.

Sorin Grindeanu se prezintă la congres cu o echipă formată din secretarul general Claudiu Manda, cinci prim-vicepreşedinţi și douăzeci de vicepreşedinţi. Prim-vicepreşedinţii propuși sunt Bogdan Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuţ Pucheanu și Corneliu Ştefan.

Daniel Băluţă este propus vicepreşedinte pentru Administraţie Publică, Dragoş Benea – vicepreşedinte pentru Regiunea Nord-Est, Gheorghe Cârciu – vicepreşedinte pentru Identitate Naţională şi Diasporă, Francisk-Iulian Chiriac – vicepreşedinte pentru Regiunea Sud-Est, Mihnea-Cosmin Costoiu – vicepreşedinte pentru Educaţie, Cercetare, Digitalizare şi Inteligenţă Artificială, Vasile Sebastian Dîncu – vicepreşedinte pentru Afaceri Europene, Apărare şi Siguranţa Populaţiei, Andrei Dolineaschi – vicepreşedinte pentru Economie şi Antreprenoriat, Marius-Alexandru Dunca – vicepreşedinte pentru Regiunea Centru, iar Doina Elena Fedorovici – vicepreşedinte pentru Muncă şi Protecţie Socială.

Gabriela Firea este propusă vicepreşedinte pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov, Adrian-Ionuţ Gâdea – vicepreşedinte pentru Regiunea Sud, Aladin-Gigi Georgescu – vicepreşedinte pentru Investiţii şi Fonduri Europene, Dumitriţa Gliga – vicepreşedinte pentru Mediu şi Energie, Romeo-Daniel Lungu – vicepreşedinte pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Turism, Silvia-Claudia Mihalcea – vicepreşedinte pentru Strategie Legislativă şi Coordonarea Grupurilor Parlamentare, Laurenţiu Nistor – vicepreşedinte pentru Regiunea Vest, Constantin Rădulescu – vicepreşedinte pentru Regiunea Sud-Vest, Gheorghe Şoldan – vicepreşedinte pentru Dezvoltare Regională şi Infrastructură, iar Adriana-Diana Tuşa – vicepreşedinte pentru Politici Publice şi Justiţie.

Gabriel-Valer Zetea este vicepreşedinte pentru Regiunea Nord-Vest. Claudiu Manda este propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcţia de secretar general al PSD.

Congresul din 2025 aduce și modificări doctrinare pentru PSD. Sorin Grindeanu a anunțat că statutul partidului va fi ajustat astfel încât să fie eliminat termenul „progresist” și să fie reafirmate valorile creștine.

„Noi n-am fost niciodată progresişti. Noi n-am fost pe această zonă de curent politic. Noi am încercat să părem altceva decât suntem în realitate şi oamenii au văzut acest lucru şi ne-au amendat la vot. Noi trebuie să redevenim ceea ce am fost tot timpul, de 35 de ani, acel partid aproape de oameni, acel partid care ştie să facă politici publice, să nu încercăm să fim altceva decât suntem cu adevărat”, a explicat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a anunţat că foştii preşedinţi ai partidului vor fi invitaţi la congres, ceea ce reprezintă o premieră în istoria PSD. Adrian Năstase și Victor Ponta și-au confirmat participarea, în timp ce Viorica Dăncilă nu va putea fi prezentă. Grindeanu a menționat că nu l-a invitat pe Liviu Dragnea din cauza unor restricții menționate de acesta.

Liviu Dragnea a reacționat, afirmând că nu există nicio interdicție oficială:

„În concluzie, nu am fost invitat din laşitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup şi despre cine se află în spatele lor”, a precizat Dragnea.

Adrian Năstase a justificat prezența sa:

„Simt că trăim un moment important pentru partid şi, mai ales, pentru România. Este timpul să redăm Partidului Social Democrat forţa şi claritatea care l-au făcut, de-a lungul istoriei, un pilon al stabilităţii şi al echilibrului social”, a declarat Năstase într-o postare pe blog.

Evenimentul are loc într-un moment marcat de tensiuni în coaliţia de guvernare. Reformele anunţate de Guvern se confruntă cu neînţelegeri între PSD şi premierul Ilie Bolojan, inclusiv asupra restructurării administraţiei, pensiilor speciale ale magistraţilor și salariului minim.

PSD a folosit procedura „Ora prim-ministrului” în Parlament, de obicei rezervată opoziţiei, pentru a solicita clarificări. Iniţial, social-democraţii au discutat despre posibilitatea de a părăsi guvernarea, însă ulterior au transmis că, fiind cel mai mare partid din coaliţie, propunerile lor trebuie respectate.

În cazul în care premierul Ilie Bolojan ar renunţa la funcţie, PSD și-a exprimat disponibilitatea de a susţine un alt candidat propus de PNL pentru conducerea Executivului. Europarlamentarul Claudiu Manda a comentat situația:

„L-au tot ascultat pe omul de porţelan, care vine cu tot felul de soluţii pe care doar el le ştie şi a dispărut mitul că dacă nu fac ca el, pleacă, pentru că începe să se agaţe de scaun. Dacă PNL se gândeşte să-şi schimbe prim-ministrul, suntem alături de orice fel de candidat pe care PNL îl pune, pentru că a existat viaţă politică şi înainte de domnul Bolojan şi suntem siguri că va exista viaţă politică şi după domnul Bolojan”.

Mircea Abrudean, reprezentant al PNL, a apreciat activitatea premierului: