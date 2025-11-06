Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care este singurul candidat la conducerea partidului, a prezentat vineri moțiunea echipei sale pentru Congresul PSD.

”Reformă raţională şi profundă – o schimbare de abordare. Reforma internă, începută prin această moţiune, este şi un exerciţiu de onestitate. Ne recunoaştem greşelile şi nu le repetăm. Ne modernizăm fără să ne pierdem identitatea. Rămânem partidul echilibrului şi al decenţei. Congresul PSD 2025 trebuie să consacre o nouă etapă a partidului, definită de claritate doctrinară, modernizare internă, solidaritate atât naţională, cât şi europeană”, se arată în document.

Potrivit lui, România are nevoie de o forță capabilă să reînvie un ideal comun: să demonstreze că modernitatea poate merge mână în mână cu solidaritatea, că o economie eficientă nu trebuie să fie lipsită de principii și că progresul nu se contrazice cu moralitatea – iar această forță, afirmă el, trebuie să fie PSD.

”Social-democraţia viitorului trebuie să fie definită de responsabilitate, echilibru şi empatie. O social-democraţie lucidă, care înţelege globalizarea, dar nu uită de comunităţi. O social-democraţie europeană, care apără munca, dreptatea şi respectul, fără a confunda solidaritatea cu dependenţa sau curajul cu radicalismul. PSD propune o viziune bazată pe echilibru – între stat şi piaţă, între libertate şi protecţie, între naţional şi european, între tradiţie şi inovaţie”, a adăugat Grindeanu.

El a caracterizat moțiunea drept o reformă profundă și bine gândită, menită să aducă o schimbare substanțială în modul de abordare.

”PSD trebuie să fie un spaţiu de merit, de competenţă şi de idei. Trebuie să deschidă porţile către generaţiile tinere, către profesionişti, către mediul academic şi către societatea civilă. Schimbarea nu înseamnă înlocuirea oamenilor, ci înlocuirea inerţiei cu inspiraţia. (…) România nu trebuie să fie elevul ascultător al Uniunii Europene, ci partenerul lucid care aduce echilibru şi solidaritate”, scrie în document.

Grindeanu își propune ca PSD să se poziționeze în Europa de Est ca reprezentant al unei stângi pragmatice, care combină înțelegerea competitivității cu menținerea unui puternic angajament pentru protecția socială.

”Într-o Europă dominată de extrema dreaptă şi de radicalisme de stânga, PSD are datoria să reprezinte modelul social-democrat echilibrat, raţional şi constructiv, capabil să aducă la aceeaşi masă sindicatele, mediul de afaceri, mediul academic şi comunităţile locale. România poate deveni un laborator al reconstrucţiei social-democraţiei europene: o ţară care arată că progresul şi solidaritatea nu se exclud, că digitalizarea nu concurează cu tradiţia comunităţilor, şi că statul social poate fi modern fără să fie birocratic”, a susţinut el.

Moțiunea echipei lui Grindeanu subliniază că PSD nu trebuie să se limiteze la a alege între trecut și viitor, ci să le integreze armonios, bazându-se pe o cultură politică care pune accent pe responsabilitate și demnitate.

”Moţiunea echipei Grindeanu porneşte de la această convingere: România poate face parte din construcţia europeană fără să-şi piardă identitatea, poate fi competitivă fără să sacrifice solidaritatea, şi poate fi modernă fără să-şi uite rădăcinile. PSD trebuie să fie centrul moral al acestei reconstrucţii, care păstrează echilibrul între ceea ce suntem şi ceea ce vrem să devenim”, adaugă sursa citată.

Grindeanu a afirmat că, deși guvernările PSD au obținut rezultate clare și remarcabile, acestea nu s-au transformat întotdeauna în încredere durabilă pe termen mediu și lung.

”Suntem un partid perceput ca eficient, dar nu creează emoţie. Românii nu ne contestă competenţa. Ne mulţumim să fim doar partidul care repară, fără să creăm convingeri. (…) Filialele noastre au funcţionat bine ca maşinării electorale, dar rareori ca laboratoare civice. PSD trebuie să fie redescopere dezbaterea internă. Trebuie să construim o cultură a competiţiei, bazată şi pe idei nu doar pe oameni”, a argumentat el.

Întreaga moțiune poate fi consultată mai jos.