Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și-a prezentat joi seară motivele pentru care a decis să intre în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei, vorbind despre stilul de campanie pe care îl propune, despre relația cu fostul primar Nicușor Dan și despre absența vizibilă a siglei PSD de pe afișele sale electorale.

Invitat în platoul Antena 3, Daniel Băluță a detaliat modul în care vede administrația Bucureștiului și a explicat că intră în competiția pentru Primăria Generală cu intenția de a extinde la nivelul întregului oraș proiectele și principiile aplicate deja în Sectorul 4.

De profesie medic, edilul a comparat Capitala cu un organism care trebuie tratat în ansamblu: „Nu are cum să funcționeze bine doar mâna, dacă întregul corp are o problemă”, a spus Băluță. El a adăugat că dorește să aplice, la nivelul întregului oraș, modelul administrativ dezvoltat în sectorul pe care îl conduce:

„Nu vreau altceva decât filosofia pe care am aplicat-o la Sectorul 4 să o extind la nivelul Bucureștiului.”

Primarul își bazează campania pe un portofoliu de proiecte realizate deja în Sectorul 4, printre care se numără lucrările la Planșeul Unirii, extinderea magistralei de metrou M2 și dezvoltarea M4 (Gara de Nord – Gara Progresul), pe care o consideră cea mai mare investiție subterană în infrastructura Capitalei.

Unul dintre punctele sensibile ale discuției a fost relația cu fostul primar general, Nicușor Dan. Daniel Băluță a recunoscut că, în trecut, colaborarea a fost tensionată, mai ales în privința unor proiecte de investiții majore:

„Au fost perioade în care, din păcate, lucrările vitale pentru siguranța Capitalei au fost întârziate sau blocate din motive care nu țineau de legalitate, ci de lipsa de colaborare între instituții”, a explicat el, făcând referire la consolidarea Planșeului Unirii.

În prezent, spune edilul, relația dintre administrația locală și cea centrală s-a îmbunătățit.

„Ultimul gest pe care actualul președinte al României l-a făcut pentru Sectorul 4, pentru București, a fost semnarea autorizației de construire pentru Planșeul Unirii.”

Băluță a apreciat decizia ca fiind una responsabilă, adăugând:

„Mă simt la fel de susținut ca și contracandidatul meu de președintele României.”

El a subliniat că își dorește o relație de colaborare, nu de conflict, cu ceilalți lideri politici:

„Capitala are nevoie de colaborare, nu de rivalități între instituții. Oamenii nu vor scandal, vor rezultate.”

Întrebat despre discreția siglei PSD pe materialele sale electorale, candidatul a explicat că a ales o strategie centrată pe om, nu pe partid:

„Nu sunt alegeri parlamentare. Nu sunt alegeri prezidențiale. Sunt alegeri locale și este vorba despre un om. 99% este vorba despre omul care a făcut… și 1% este politică”, a declarat el.

Băluță a adăugat că își dorește „ponderea politicului corespunzătoare” în aceste alegeri și că mesajul campaniei reflectă acest echilibru.

Referitor la referendumul anunțat la nivel local, edilul a spus că îl consideră o expresie democratică:

„Referendumul nu este o supărare, este o realitate”, a afirmat Daniel Băluță.

El a adăugat că deciziile cetățenilor trebuie respectate:

„Suntem 100% de acord că lucrurile pe care oamenii le-au decis trebuie aplicate și trebuie să se regăsească în legea bugetului din 2026.”

Despre atacurile politice

În ceea ce privește criticile venite din partea contracandidaților, Băluță a spus că refuză să intre în dispute:

„Nu mă consider atacat absolut deloc. Vreau să fiu un model pentru copilul meu și pentru alți copii și să nu intru într-o zonă care nu mă caracterizează.”

Campania pentru Primăria Capitalei a început deja informal, iar bannerele electorale sunt vizibile în tot orașul. Oficial, perioada de campanie se va desfășura între 22 noiembrie și 6 decembrie, într-un context electoral marcat de competiție strânsă și presiune publică ridicată.