Gabriela Firea a vorbit despre felul în care, după părerea ei, Nicușor Dan a ajuns primarul general al Capitalei. Ea a spus că totul i s-a confirmat după alegerile prezidențiale din 2025, comparându-l pe Dan cu Ceaușescu.

Firea a spus că, după ce Dan a devenit primarul general al Capitalei, a înțeles că a existat un plan comun între mai multe partide politice ca el să câștige din nou mandatul. Ea a adăugat că acesta ar evita, acum, să deranjeze pe cineva și ar acționa cu prudență.

Firea a mai afirmat că Dan, asemenea lui Ceaușescu, ar fi blocat investițiile sub pretextul că trebuie plătite datoriile. Firea a spus că, înainte de Revoluția din Decembrie 1989, se justifica lipsa produselor alimentare din magazine prin plata datoriilor, iar acum s-ar întâmpla ceva asemănător la Primăria Municipiului București (PMB): se invocă datoriile ca motiv pentru lipsa proiectelor.

Firea l-a acuzat pe Dan că a condus PMB doar pentru a mulțumi grupul care l-a susținut politic. Firea a mai spus că el ar fi considerat bune multe dintre proiectele ei, deși în campanie a promis că va concedia oamenii cu care ea colaborase și va desființa companiile municipale, lucru care, potrivit ei, nu s-a întâmplat.

Firea a mai spus că a pierdut lupta de imagine în fața lui Dan și că PMB ar fi acum mai îndatorată decât era în timpul mandatului ei.

„După ce Nicușor Dan a ajuns președinte, mi s-a confirmat scenariul. Acum merge ca balerina pe poante să nu deranjeze pe nimeni. Da, a fost un proiect transpartinic ca Nicușor Dan să câștige un nou mandat de primar. Știți că înainte de Revoluție așa se spunea, nu mai avem nimic în rafturi că plătim datoriile. Ceva de genul ăsta a fost și acum. Plătim niște datorii și nu mai facem nimic. Așa și cu Nicușor Dan la primărie. Nicușor Dan a fost un primar care a vrut să dea satisfacție doar nucleului dur care l-a propulsat, nucleului său dur. Sunt convinsă că în sinea dumnealui așa considera bune multe proiecte de-ale mele, ca dovadă că în campanie a afirmat că va da afară foarte mulți colaboratori cu care eu am lucrat și nu i-a mai dat afară, nu i-a mai dat și nici companiile municipale nu le-a închis. Am pierdut războiul propagandistic în fața lui Nicușor Dan. Primăria e mai îndatorată acum decât pe vremea mea”, a precizat ea la „Ai aflat!” cu Ionuț Cristache.

Firea a vorbit și despre felul în care Elena Lasconi a fost eliminată din cursa pentru alegerile prezidențiale. Firea a spus că situația prin care a trecut Lasconi seamănă cu cea prin care a trecut și ea în PSD, explicând că mereu se găsesc câțiva bărbați care se unesc împotriva unei femei.