Președintele Nicușor Dan, fost primar al Bucureștiului, a explicat situația datoriilor de la Primăria Capitalei, după ce actualul primar, Ciprian Ciucu, a semnalat probleme financiare semnificative.

Nicușor Dan a precizat că el a lăsat primăria fără datorii curente, de plată imediată, menționând că problemele existente țin mai degrabă de dezechilibrul dintre sumele colectate prin impozite care rămân la Primăria Capitalei și cele care se duc către primăriile de sector.

El a explicat că situația pe care a găsit-o actualul primar este mai bună decât se crede, și a precizat că nu a afirmat niciodată că a lăsat primăria complet fără datorii. Nicușor Dan a subliniat că acestea sunt eșalonate, iar principalele probleme financiare sunt legate de plata imediată a obligațiilor.

În același timp, a atras atenția că primarul general se confruntă cu dificultăți în gestionarea unui consiliu alcătuit din opt partide diferite, dar a menționat că, în cazul său la Sectorul 6, Ciprian Ciucu a reușit să găsească o majoritate funcțională, ceea ce sugerează că succesul depinde și de capacitatea de a construi consens politic.

„Chestiunea pe care eu o spun de cel puţin 15 ani este că problema fundamentală la Primăria Capitalei este acest dezechilibru între banii din impozitele şi taxele bucureştenilor care se duc la Primăria Capitalei versus primăriile de sector şi fiecare moment în care noi constatăm o situaţie financiară la Primăria Capitalei vine din chestiunea asta. Al doilea lucru: situaţia pe care a găsit-o e ceva mai bună decât situaţia pe care am găsit-o eu, pentru că, într-adevăr, sunt nişte datorii la Primăria Capitalei, însă ele sunt eşalonate. Eu niciodată nu am spus că am lăsat primăria fără datorii, am lăsat-o fără datorii curente, adică bani pe care să-i plăteşti a doua zi, ăştia nu există. E o situaţie dificilă pentru primarul general pentru că are un consiliu format din opt partide şi să întruneşti o majoritate din opt partide e dificil. Eu în mandatul 2020-2024 am avut patru partide şi a fost aşa-şi-aşa”, a afirmat Nicușor Dan la Digi24.

Președintele României a explicat că majorările de taxe locale și nemulțumirile exprimate de unii primari trebuie înțelese în contextul eforturilor generale de reducere a deficitului bugetar.

El a precizat că reducerea acestuia s-a realizat în principal prin creșterea TVA și prin majorarea impozitelor pe proprietate, măsuri care au avut un impact direct asupra populației și asupra administrațiilor locale.

„A fost o analiză pe deficit și o parte importantă din deficit s-a redus prin TVA. Cunoașteți opinia mea. O altă parte s-a redus prin majorare de taxe pe proprietate”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a afirmat că, în calitate de fost primar, înțelege presiunile cu care se confruntă autoritățile locale, însă consideră că solicitările acestora trebuie analizate în raport cu situația economică generală a țării.

El a subliniat că, în condițiile în care deficitul a fost redus prin restrângeri și majorări fiscale, nu este rezonabil ca primarii să ceară mai multe resurse decât au avut în 2025, arătând că există limite clare impuse de contextul bugetar național.

„Cunosc foarte bine, ca fost primar. Eu cred că, în condițiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să ceri să ai mai mult decât ai avut în 2025”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a mai precizat că în prezent se poartă discuții legate de cota din impozitul pe venit care revine administrațiilor locale, dar și despre creșterile semnificative ale taxelor și impozitelor locale, care în unele cazuri au ajuns la 50% sau chiar 100%.

Nicușor Dan a susținut că este necesar un echilibru între nevoile primăriilor și constrângerile bugetare ale statului, pentru ca anumite zone să nu fie puse în situația de a plăti mai mult decât contribuie efectiv la bugetul național.

„Așa cred eu că e corect: sau o parte din aceste impozite colectate local vin la bugetul de stat, sau există o mică diminuare a cotei din impozitul pe venit, astfel încât, în momentul în care tai din toate părțile, să nu fim în situația ca, în anumite zone, autoritățile locale să dea mai mult”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că, deși este legitim ca primarii să își dorească resurse suplimentare pentru proiecte și investiții locale, deciziile trebuie luate în cadrul unui cadru financiar sustenabil.

El a recunoscut rolul esențial al administrațiilor locale în dezvoltarea comunităților și a subliniat că dorința primarilor de a investi este justificată, dar că este nevoie de un echilibru între obiectivele locale și posibilitățile bugetare ale statului.

„E justificat ca ei să vrea să facă lucruri. De-aia i-au ales oamenii: să rezolve diferite probleme ale comunității. Dar acesta este un echilibru”, a încheiat Nicușor Dan.

Reamintim că, în ultimele zile, mai mulți primari au criticat politica fiscală a Guvernului, susținând că majorările de taxe și modificările privind repartizarea veniturilor afectează grav bugetele locale și capacitatea administrațiilor de a susține proiectele de dezvoltare.