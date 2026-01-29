Ciprian Ciucu arată că o primă categorie de proiecte respinse a vizat desființarea unor instituții aflate în subordinea municipalității, care nu mai desfășoară activitate și sunt menținute exclusiv din fonduri publice.

Potrivit acestuia, respectivele structuri ar fi trebuit închise de aproximativ doi ani, inclusiv la recomandarea Curții de Conturi, iar legea prevede clar că instituțiile cu mai puțin de 50 de angajați trebuie desființate sau integrate în alte organigrame.

Primarul afirmă că aceste instituții au acumulat datorii de aproximativ 7,7 milioane de lei doar în anul precedent și vor continua să genereze pierderi dacă nu sunt închise. Totodată, edilul spune că a cerut Consiliului General împuternicirea de a realiza o evaluare a deciziilor manageriale de la STB și Termoenergetica, în scopul creșterii transparenței.

El precizează că datoriile cumulate ale celor două companii depășesc 3 miliarde de lei și că evaluarea ar fi fost un prim pas pentru clarificarea cauzelor acestor pierderi. Potrivit primarului, grupurile PSD, PPUSL și AUR nu au susținut aceste inițiative.

„M-ați votat să pun lucrurile la punct în București. Și vă mulțumesc pentru acest lucru! Sunt hotărât să le pun la punct, indiferent de „costurile de imagine” pe care eu le pot avea. Astăzi, mai multe proiecte utile pentru București au fost picate în Consiliul General. Acele proiecte, o prima parte din ele, de care este nevoie să punem Bucureștiul la punct. (1) Este vorba, în special, despre desființarea unor instituții fără activitate, ținute pe perfuzii bugetare și care doar acumulează datorii din banii dumneavoastră.

Acestea trebuiau închise de aproximativ doi ani, chiar la recomandarea Curții de Conturi. Legea spune clar: toate instituțiile sub 50 de angajați trebuie închise/preluate în organigrama altor instituții. Sunt instituții care au cate unul, câte trei, câte cinci angajați. Acestea, pe care le-am propus spre desființare azi, au acumulat în total, anul trecut, cca. 7,7 milioane de lei. Vor continua să acumuleze datorii iar datoriile vor fi și mai mari. (2) Am cerut Consiliului General să mă împuternicească să facem o evaluare a deciziilor manageriale de la nivelul STB și Termoenergetica. PENTRU TRANSPARENȚĂ! Să știu și eu, și apoi să știți și dumneavoastră, ce se întâmplă acolo și de ce avem datorii uriașe, peste 3 miliarde de lei, cu aceste companii. PSD, PPUSL și AUR nu au fost de acord”, transmite edilul într-o postare pe Facebook.

În ceea ce privește proiectul de majorare a tarifelor pentru transportul public, Ciprian Ciucu afirmă că nu a inițiat măsura, ci a preluat o propunere formulată de ADITPBI, autoritatea care gestionează transportul public în București și Ilfov. El explică faptul că, potrivit legii, proiectul nu putea fi introdus pe ordinea de zi fără un studiu de suportabilitate, realizat anterior și aprobat inclusiv de reprezentanți ai PSD în structurile de conducere.

Primarul susține că situația financiară a STB este extrem de gravă și că majorarea tarifelor ar fi avut rolul de a oferi un interval de timp necesar elaborării unui plan de restructurare și eficientizare. El mai precizează că a cerut deja ADITPBI și STB să înceapă lucrul la acest plan, sub coordonarea Primăriei Capitalei.

Totodată, Ciucu subliniază că serviciul de transport public nu se află direct în administrarea Primăriei Municipiului București, ci în cea a ADITPBI, structură în care este implicat și județul Ilfov. În acest context, edilul afirmă că responsabilitatea publică este asumată de primar, în timp ce deciziile efective sunt luate de alte entități.

„(3) Am PRELUAT, atenție, NU AM INIȚIAT, am preluat o inițiativă a ADITPBI de a majora prețul biletelor și abonamentelor pentru călătoriile STB. Studiul de suportabilitate la nivelul populației fusese realizat încă de anul trecut. Altfel nu aveam cum, conform legii, să pun acest proiect pe ordinea de zi. Acest studiu a fost votat și de reprezentantul în AGA al PSD. Deci, decizia PSD de a nu vota este pur politică. De ce am luat această decizie, de a veni cu acest proiect nepopular pe ordinea de zi? Simplu: situația de la STB este (mai mult decât) critică și această creștere ne-ar fi dat timp să venim cu un plan de restructurare a STB și de eficientizare a serviciului de transport public. Deja am cerut ADITPBI, instituția comună a Bucureștiului și Ilfovului, căreia i s-a delegat serviciul de transport public și STB să înceapă să lucreze la acest plan sub coordonarea PMB, împreună cu conducerea STB. ATENȚIE!! Serviciul de transport public nu este în direct în curtea Primăriei Capitalei ci al acestei entități, ADITPBI, din care face parte și Ilfovul, căreia i s-a delegat competența de a organiza transportul public în București și în Ilfov! Eu voi fi cu înjurăturile, iar alții cu decizia. Mai ales că nici măcar nu au aprobat o banală evaluare”, mai spune Ciucu.

Ciprian Ciucu arată că votul din Consiliul General reflectă o schimbare de atitudine a unor partide, care ar fi dorit o „calibrare” a raportului de forțe politice. El susține că a transmis încă din decembrie 2025 atribuții către viceprimarul PSD, în încercarea de a asigura continuitatea administrativă, însă acest lucru nu a fost considerat suficient.

Primarul afirmă că este dispus să participe la negocieri politice pentru formarea unei majorități funcționale și îi invită pe reprezentanții partidelor la discuții în perioada următoare. În același timp, avertizează că situația financiară a Primăriei Capitalei este extrem de precară și că lipsa deciziilor rapide riscă să blocheze capacitatea administrației de a funcționa.

„PSD, PPUSL și AUR au decis să nu meargă automat cu vechea majoritate de care s-a bucurat după alegerile locale dl. Primar General Nicusor Dan și dl. Primar Gen interimar, Bujduveanu și a dorit să avem o “ședință de calibrare”, de măsurare a forțelor, să înțeleg că sunt dependent de ei pentru a face ceea ce am promis bucureștenilor și că, pentru a pune orașul nostru la punct, este nevoie de negocieri. Eu le-am transmis că Bucureștiul are nevoie de o majoritate funcțională și îi delegasem viceprimarului PSD, încă din decembrie 2025, toate atribuțiile negociate și pe care le deținea înainte de a veni eu la PMB. Se pare că nu a fost suficient, acum vor fi noi negocieri, ca și cum ar fi de la zero. Nu am o problemă de principiu: negocierile sunt normale în politică și este de datoria mea să le duc și să încerc să asigur o majoritate. Îi invit săptămâna viitoare la negocieri!

Dar avem cu toții o problemă: situația financiară a PMB este atât de precară încât îmi e teamă că discutăm despre praful de pe tobă. S-au spus de prea multe ori, încât au devenit vorbe goale, că trebuie să lăsăm deoparte interesele de partid și să ne concentrăm pe rezolvarea problemelor orașului nostru! Chiar nu mai este nici timp și nici de unde! Le mulțumesc consilierilor partidelor care au susținut astăzi proiectele propuse pe ordinea de zi: PNL, USR, REPER, Forța Dreptei și PMP!”, a declarat primarul general al capitalei Ciprian Ciucu.

Președintele PSD București și primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, afirmă că proiectul privind majorarea tarifelor de transport public propus de Ciprian Ciucu reprezintă o strategie cinică menită să ascundă lipsa de viziune și incompetența administrativă. Potrivit acestuia, creșterea tarifelor STB ar fi transferat costurile problemelor administrative direct asupra bucureștenilor, deja afectați de scumpiri, taxe și impozite mai mari.

Băluță susține că votul din Consiliul General a confirmat acest mod de a face administrație, arătând că propunerea de aproape dublare a tarifelor de transport public a fost o inițiativă greșită, blocată doar prin opoziția consilierilor PSD. El afirmă că respingerea proiectului a împiedicat o măsură pe care o consideră nedreaptă pentru populație.

„O „strategie” cinică prin care se încerca mascarea amatorismului, a lipsei totale de viziune și a incompetenței administrative, prin împovărarea brutală a oamenilor deja sufocați de traiul greu, de creșterea TVA, a taxelor și a impozitelor. Astăzi, în ședința CGMB, acest mod de a face administrație a fost confirmat fără echivoc, de către Primarul General, cel care a propus creșterea (de fapt, aproape dublarea) tarifelor STB pentru transportul public. Doar intervenția consilierilor generali a făcut ca această nedreptate să fie împiedicată”, a scris Daniel Băluță, joi, pe Facebook.

Liderul PSD București îl acuză pe primarul general de lipsă de soluții reale pentru problemele financiare ale Capitalei și extinde criticile la adresa premierului Ilie Bolojan. În opinia sa, situația din București nu ar fi un caz izolat, ci continuarea unei politici promovate la nivel guvernamental, care ar afecta puterea de cumpărare și nivelul de trai și ar pune presiune deliberată pe administrația Capitalei.

Daniel Băluță mai afirmă că nu se pot justifica scumpiri ale serviciilor publice esențiale, precum transportul, în condițiile în care cheltuielile cu salariile angajaților Primăriei Capitalei ar ajunge la aproximativ 15 milioane de euro lunar.

De asemenea, el susține că nu pot fi cerute sacrificii populației atâta timp cât administrațiile PNL ar fi cheltuit, doar anul trecut, aproximativ 20 de milioane de euro pentru evenimente și activități fără impact direct asupra problemelor orașului.