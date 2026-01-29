Consiliul General al Municipiului București a decis, în ședința de joi, să respingă proiectul de hotărâre care prevedea creșterea prețului unei călătorii metropolitane STB de la 3 lei la 5 lei. Proiectul a întrunit 23 de voturi „pentru”, 22 de abțineri și cinci voturi „împotrivă”, insuficiente pentru a fi adoptat.

Dezbaterea a fost marcată de intervențiile primarului general, Ciprian Ciucu, care a explicat că introducerea proiectului pe ordinea de zi a avut legătură directă cu dificultățile majore ale societății de transport public. Acesta a atras atenția că STB se află într-o situație financiară critică, iar decizia Consiliului poate avea consecințe serioase.

În acest context, edilul a subliniat că, în lipsa unor măsuri suplimentare de susținere financiară, riscul intrării în insolvență este unul real, iar Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins majorarea tarifului călătoriei STB de la 3 la 5 lei .

„De ce l-am pus pe ordinea de zi, este că sunt extrem, extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB. Sunt extrem, extrem de îngrijorat. Mi se pare că este corect, situaţia aproape disperată în care ne aflăm cu STB-ul astăzi”, a spus primarul Capitalei”, a spus Ciucu.

Primarul a insistat că demersul nu a avut ca scop împovărarea bucureștenilor, ci identificarea unei soluții temporare pentru menținerea serviciului de transport public în funcțiune.

În intervenția sa, Ciprian Ciucu a detaliat motivele financiare care au stat la baza propunerii de majorare a tarifului. Acesta a precizat că doar aproximativ 17% din bugetul STB este acoperit din venituri proprii, respectiv din bilete și abonamente, restul provenind din subvenții.

Primarul a explicat situația datoriilor acumulate către ANAF, menționând că acestea se ridică la peste un miliard de lei și că sunt eșalonate prin plăți lunare semnificative.

„Conform datelor pe care le am, datoria către ANAF, care ştiţi că e aceea de unu virgulă câteva miliarde în fiecare an, dar rostogolită şi gândită cu ANAF-ul, pe care ANAF-ul a luat gaj autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele, această datorie trebuie să fie eşalonată cu o plată lunară, e undeva la 100 de milioane. Sper să nu greşesc”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul a explicat că aceste sume nu au putut fi achitate din bugetul disponibil la începutul anului și că, în lipsa plății, ANAF nu are cadrul legal pentru a amâna executarea.

„Şi dacă nu o vom plăti, în luna februarie, ANAF-ul nu are posibilitatea legală să ne păsuiască, nu pot să nu ne ia tramvaile, autobuzele. Nu au cum. Şi ANAF-ul va opera sistemul de transport public în Bucureşti, dacă vreţi, da?”, a mai spus primarul.

În acest context, Ciucu a arătat că majorarea tarifului ar fi reprezentat un sprijin limitat, dar necesar, pentru a câștiga timp până la identificarea unor soluții structurale.

Primarul Capitalei a vorbit deschis despre perspectiva insolvenței STB, subliniind că aceasta ar putea fi solicitată chiar de principalul creditor, ANAF.

„Situaţia fiind efectiv disperată, am zis, domnule, măcar acest mic aport, ca să ţinem, până vedem ce facem acolo, să ţinem serviciul în viaţă, să nu intre în insolvenţă. Până atunci, să avem o cură de aer. Că altfel, vă daţi seama. nu îmi doresc să cresc costul transportului pentru cetăţeni. Săptămâna viitoare, sau în fine, dacă nu vom avea bani să plătim către ANAF, ANAF-ul, nu eu, principalul creditor, va cere, sau poate, decizia e a lor, va cere insolvenţa companiei”, a afirmat Ciprian Ciucu.

În fața consilierilor generali, edilul a explicat că a solicitat conducerii STB și ADI TPBI să vină cu propuneri concrete de redresare.

„Este prima şansă pe care vreau ca s-o dăm cu toţii celor care sunt deja acolo. Aştept de la ADI TPBI până marţi, miercuri, câteva soluţii. Aştept de la STB câteva soluţii, că am discutat de cost, am discutat mai multe lucruri care sunt realizabile. Le-am discutat. Şi vreau eu să fiu convins de către colegii din ADI TPBI, de către colegii din STB, că da, această companie poate fi salvată. Că am mai avut un ITB sau un RATB care s-a transformat în STB, am mai avut astfel de experienţe. Dar modul în care este acum concepută compania, învârtitul roţii, are o încărcătură foarte mare, dincolo de benzină şi de piese. Despre asta este vorba. De aceea am nevoie de decizii manageriale, de aceea v-am cerut audit sau evaluare, ca să văd şi eu cum s-au luat acele decizii manageriale”, a precizat acesta.

Primarul a mai menționat că experiențele anterioare, de la ITB la RATB și apoi la STB, arată că reorganizările sunt posibile, dar necesită decizii manageriale ferme și o evaluare clară a modului în care au fost luate deciziile până în prezent.

În același timp, Ciucu a respins ideea că ar adopta un discurs de plângere, susținând că asumarea unor măsuri nepopulare este parte din responsabilitatea funcției sale.

Într-un alt moment tensionat al ședinței, primarul Capitalei s-a adresat consilierilor generali care s-au opus inițierii unui audit la STB și Termoenergetica. Acesta a explicat că solicitarea sa vizează un audit de performanță, menit să clarifice deciziile manageriale și prioritățile de plată.

„Nu voi vă luaţi înjurăturile! Scuzaţi-mă, nu dumneavoastră vă luaţi în jurăturile! Nu AGA îşi ia înjurăturile, aşa cum e formată din Consiliul General. Nu Consiliul de Administraţie. Responsabilitatea o am eu. Pe mine mă înjură oamenii. Da? Pe mine mă înjură oamenii”, a spus Ciprian Ciucu, în cadrul dezbaterii.

Primarul a subliniat că lipsa de transparență afectează capacitatea administrației de a răspunde cetățenilor și de a explica situația reală a companiilor municipale.

„Îmi daţi şi mie voie să ştiu ce se întâmplă în STB şi în Termoenergetica, dincolo de ceea ce mi se bagă pe sub nas de către conducerile acestor societăţi?”, a întrebat edilul.

În finalul intervențiilor sale, Ciucu a atras atenția că sistemele publice au devenit din ce în ce mai costisitoare pentru bugetul Capitalei și că nivelul datoriilor a ajuns la cote greu de susținut.