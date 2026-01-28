Vicepremierul Tánczos Barna s-a întâlnit miercuri cu Ciprian Ciucu și cu reprezentanți ai sectoarelor Capitalei, în cadrul unor consultări dedicate pregătirii bugetului pentru anul 2026. Întâlnirea a avut loc în contextul continuării discuțiilor din cadrul coaliției de guvernare privind finanțarea autorităților locale.

Grupul de lucru constituit la nivelul coaliției de guvernare pentru stabilirea sistemului de defalcare și de echilibrare a impozitului pe venit și a taxei pe valoarea adăugată alocate administrațiilor locale a continuat miercuri consultările pentru bugetul pe 2026.

Aceste discuții vizează modul în care sunt repartizate resursele financiare între administrația centrală și autoritățile publice locale, cu accent pe nevoile specifice ale Capitalei și ale sectoarelor.

Ședința a fost condusă de vicepremierul Tánczos Barna și s-a desfășurat la Palatul Victoria. La întâlnire au participat primarul general al Bucureștiului, alături de primari, viceprimari și reprezentanți ai celor șase sectoare ale Capitalei, precum și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Discuțiile au avut ca scop realizarea unei sinteze privind situațiile financiare ale Primăriei Generale și ale sectoarelor, precum și prezentarea punctelor de vedere legate de necesarul de finanțare.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, întâlnirea a urmărit prezentarea situației financiare la nivelul Capitalei și stabilirea direcțiilor de lucru pentru perioada următoare. Vicepremierul Tánczos Barna a transmis că sunt căutate soluții pentru ca Bucureștiul să beneficieze de finanțarea necesară dezvoltării, în paralel cu menținerea unui buget național echilibrat și continuarea consolidării fiscal-bugetare.

Acesta a mai arătat că a fost realizat un tablou de ansamblu privind situația financiară a Capitalei și că discuțiile în acest format vor continua săptămâna viitoare, pe baza unor propuneri concrete venite din partea Primăriei Municipiului București și a sectoarelor.

Vicepremierul a mai precizat că grupul de lucru al coaliției va continua consultările pentru pregătirea bugetului pe 2026, iar deciziile privind repartizarea impozitelor și echilibrarea bugetelor locale vor fi adoptate după realizarea analizelor necesare și după dialogul cu structurile asociative ale autorităților publice locale.

„Căutăm soluții pentru ca Bucureștiul să beneficieze de finanțarea necesară dezvoltării și să ne asigurăm că avem un buget național echilibrat prin continuarea consolidării fiscal-bugetare. Astăzi am realizat un tablou de bord privind situația la nivelul Capitalei, am stabilit ca discuțiile în acest format să continue săptămâna viitoare, cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, pe baza propunerilor concrete venite din partea PMB și a celor șase sectoare. Totodată, grupul de lucru la nivelul coaliției de guvernare va continua consultările pentru pregătirea bugetului pentru 2026, iar deciziile privind repartizarea impozitelor și echilibrarea bugetelor locale vor fi luate după realizarea analizelor necesare și un dialog cu structurile asociative ale autorităților publice locale”, a transmis după ședință vicepremierul Tánczos Barna.

Cu aproximativ două săptămâni înaintea acestei întâlniri, primarul general Ciprian Ciucu declara că Primăria Capitalei se confruntă cu o problemă structurală gravă de finanțare. Acesta afirma că instituția are resurse extrem de limitate și că este necesară declanșarea unor reforme, restructurări, comasări și tăieri de cheltuieli.

Primarul a explicat că, în actualul sistem, Primăria Capitalei funcționează preponderent ca o structură de distribuire a fondurilor primite de la Guvern, cu o flexibilitate legală redusă în construirea unei strategii bugetare proprii.

Potrivit lui Ciucu, cele mai mari cheltuieli ale Primăriei Municipiului București sunt generate de salarii, de subvențiile pentru transportul public și de cele pentru încălzire. Un alt capitol de cheltuieli menționat de edil este transportul public din județul Ilfov.

Acesta a arătat că, în lipsa unor schimbări structurale, aceste cheltuieli continuă să pună presiune pe bugetul Capitalei.

Ciprian Ciucu a mai transmis că măsurile de restructurare și eficientizare nu vor fi suficiente pentru a acoperi datoriile care se acumulează, generate în principal de subvențiile acordate către STB și Termoenergetica.

În acest context, primarul anunță că în luna martie va prezenta un prim pachet de reforme și solicită sprijinul președintelui Nicușor Dan și al premierului Ilie Bolojan pentru aplicarea principiilor referendumului privind finanțarea Capitalei.