Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că estimările pentru 2026 indică o creștere economică evaluată prudent, de aproximativ 1%, însă a subliniat importanța fondurilor europene disponibile, care totalizează aproape 20 de miliarde de euro. Potrivit acestuia, sumele includ finanțări prin PNRR, fonduri de coeziune și subvenții pentru agricultură, iar impactul acestora ar urma să se reflecte treptat în evoluția economiei pe parcursul anului.

Totodată, Nazare a reiterat prognoza privind inflația, afirmând că, începând din trimestrul al treilea al anului, în special din lunile iulie și august, ar trebui să fie vizibile efectele de scădere. Conform estimărilor sale, rata inflației ar urma să se apropie de nivelul de referință, în jur de 4%, spre finalul anului, în luna decembrie.

”Foarte important pentru 2026 este că, din datele pe care le avem, creşterea economică este evaluată precaut la 1%. Având aproape 20 miliarde de euro, fonduri europene diverse, 10 miliarde PNRR, 5 miliarde coeziune, 5 miliarde subvenţii pentru agricultură, este o sumă foarte importantă. Eu cred că aceşti bani se vor vedea şi în creşterea economică pe măsură ce înaintăm în an. Aşa cum am spus acum şase luni în privinţa inflaţiei, când am fost întrebat cum evaluez inflaţia în 2026, cred că în trimestrul al treilea, începând cu luna iulie, august, o să începem să vedem scăderea inflaţiei şi ea se va duce spre intervalul de referinţă undeva în decembrie, spre 4%. Deci începând cu luna iulie, iulie vom vedea aceste efecte”, a afirmat Alexandru Nazare, luni seară, la Antena 3.

Acesta a precizat că situația financiară este mai bună față de anul precedent și s-a declarat încrezător că aderarea României la OCDE va contribui la reducerea dobânzilor și la atragerea de noi investiții.

Totuși, ministrul Finanțelor a avertizat că orice guvern care va ajunge la Palatul Victoria va trebui să gestioneze un nivel foarte ridicat al datoriei publice.

”Orice guvern, de orice coloratură, cu orice compoziţie, va avea această problemă de gestiune a unui datorii publice care creşte şi care trebuie ţinută sub control. Iar acest lucru nu-l putem face decât prin reducerea cheltuielilor fixe şi prin creşterea veniturilor şi prin repornirea economiei”, a mai spus Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că există numeroase discuții și nemulțumiri privind modul de alocare a fondurilor din bugetul de stat, precizând că obiectivul său este elaborarea unui buget realist. Acesta a subliniat că veniturile nu vor fi supraestimate, iar cheltuielile instituțiilor publice nu vor fi subevaluate.

Potrivit calendarului stabilit, proiectul de buget urmează să fie aprobat în Guvern la jumătatea lunii februarie. Totodată, Nazare a reafirmat că nu este avută în vedere o majorare a taxei pe valoarea adăugată și nici o creștere a cotei de TVA aplicate industriei ospitalității.