Economistul Iancu Guda a afirmat că toți partenerii internaționali ai României — de la creditori și investitori de pe BVB, până la bănci, OCDE, FMI, Banca Mondială și BCE — susțin că țara se află pe drumul cel bun, grație reformelor implementate în semestrul al doilea din 2025.

Potrivit acestuia, măsurile au condus la reducerea deficitului bugetar la 7,7%, față de 8,4% cât era asumarea față de Comisia Europeană și 9,4% în 2024, ceea ce arată, în opinia sa, că România a început să-și corecteze dezechilibrele.

Guda a mai menționat că și un articol în care economiști din șapte bănci își exprimă opinia confirmă acest trend, iar argumentele prezentate în acel material sunt identice cu cele pe care el le-a explicat de mai multe ori: reducerea salariilor din sectorul public, progresul digitalizării ANAF, creșterea eficienței colectării taxelor chiar dacă acestea au crescut, investițiile record în economie și diminuarea subvențiilor sociale și a populismului.

În plus, economistul a subliniat că aderarea României la OCDE se vede la orizont în 2026, ceea ce ar reprezenta, în opinia sa, un factor major de accelerare a reformelor. El a lansat însă o întrebare retorică: cine susține că România merge prost?

Iancu Guda a explicat pe Facebook că, deși PSD face parte din guvern, liderii partidului, prin vocea lui Grindeanu și Ciolacu, sunt nemulțumiți de faptul că se demonstrează că reformele sunt posibile și se evidențiază o alternativă reformatoare. În opinia sa, acest lucru arată o frustrare internă legată de pierderea controlului asupra discursului public.

De asemenea, el a acuzat ceea ce a numit „vechiul uselism”, reprezentat de economiști pe care i-a catalogat drept populisti, care ar fi frustrați că nu mai sunt la putere.

În acest context, el a menționat numele lui Claudiu Năsui, pe care l-a descris ca fiind în campanie și dorind „o nouă ordine” pentru USR, și pe Florin Cîțu, pe care l-a acuzat că ar fi obsedat de propria imagine și ego.

El a mai criticat și partidele AUR și POT, pe care le-a descris ca fiind disperate, deoarece, dacă reformele continuă și societatea își recapătă încrederea în coaliția de guvernare, acestea își vor pierde influența.

În opinia lui Iancu Guda, tocmai de aceea aceste partide apără sistemul actual, pentru a menține frustrarea socială și a o exploata în interesul lor.

Economistul a recunoscut că există oameni care suferă din cauza creșterii taxelor, însă a susținut că mulți uită că unele dintre acestea nu au fost majorate de ani de zile. El a argumentat că multe taxe nu au fost modificate de peste un deceniu, citând exemplul impozitelor pe proprietăți imobiliare, și că altele au revenit la nivelul din 2017, cum ar fi impozitul pe dividende de 16%.

Iancu Guda a explicat că, în termeni absoluți, majorările sunt mici, oferind ca exemplu că un plus de 2% la TVA pentru o cumpărătură de 200 de lei înseamnă doar 4 lei, iar la locuințe, o creștere medie de 80% se traduce în aproximativ 22 de lei în plus pe lună per casă. El a susținut că majoritatea taxelor sunt mult sub media UE și proporționale cu diferențele de salarii, subliniind că o țară ca în vest implică și taxe pe măsură.

În final, Iancu Guda a afirmat că adevărata frustrare a societății vine din sentimentul de inechitate: sectorul privat plătește, în timp ce risipa din companiile de stat rămâne mare, pensiile speciale nu sunt plafonate, iar corupții nu plătesc, deoarece legea nu este aplicată eficient. El a menționat problemele din justiție, cu prescrieri și lipsa executării averilor, și a descris situația în care unii corupți părăsesc țara fără consecințe.

Guda a concluzionat că, dacă se rezolvă aceste probleme — sinecuri, pensii speciale, legile justiției și companiile de stat — oamenii nu vor mai fi divizați și își vor recăpăta încrederea în coaliție.