România, pe drumul reformelor. Absolut toți partenerii internaționali confirmă progresul, atrage atenția Iancu Guda
Economistul Iancu Guda a afirmat că toți partenerii internaționali ai României — de la creditori și investitori de pe BVB, până la bănci, OCDE, FMI, Banca Mondială și BCE — susțin că țara se află pe drumul cel bun, grație reformelor implementate în semestrul al doilea din 2025.
Potrivit acestuia, măsurile au condus la reducerea deficitului bugetar la 7,7%, față de 8,4% cât era asumarea față de Comisia Europeană și 9,4% în 2024, ceea ce arată, în opinia sa, că România a început să-și corecteze dezechilibrele.
Guda a mai menționat că și un articol în care economiști din șapte bănci își exprimă opinia confirmă acest trend, iar argumentele prezentate în acel material sunt identice cu cele pe care el le-a explicat de mai multe ori: reducerea salariilor din sectorul public, progresul digitalizării ANAF, creșterea eficienței colectării taxelor chiar dacă acestea au crescut, investițiile record în economie și diminuarea subvențiilor sociale și a populismului.
În plus, economistul a subliniat că aderarea României la OCDE se vede la orizont în 2026, ceea ce ar reprezenta, în opinia sa, un factor major de accelerare a reformelor. El a lansat însă o întrebare retorică: cine susține că România merge prost?
Opoziția internă. Cine sunt vocile care contestă reformele?
Iancu Guda a explicat pe Facebook că, deși PSD face parte din guvern, liderii partidului, prin vocea lui Grindeanu și Ciolacu, sunt nemulțumiți de faptul că se demonstrează că reformele sunt posibile și se evidențiază o alternativă reformatoare. În opinia sa, acest lucru arată o frustrare internă legată de pierderea controlului asupra discursului public.
De asemenea, el a acuzat ceea ce a numit „vechiul uselism”, reprezentat de economiști pe care i-a catalogat drept populisti, care ar fi frustrați că nu mai sunt la putere.
În acest context, el a menționat numele lui Claudiu Năsui, pe care l-a descris ca fiind în campanie și dorind „o nouă ordine” pentru USR, și pe Florin Cîțu, pe care l-a acuzat că ar fi obsedat de propria imagine și ego.
El a mai criticat și partidele AUR și POT, pe care le-a descris ca fiind disperate, deoarece, dacă reformele continuă și societatea își recapătă încrederea în coaliția de guvernare, acestea își vor pierde influența.
În opinia lui Iancu Guda, tocmai de aceea aceste partide apără sistemul actual, pentru a menține frustrarea socială și a o exploata în interesul lor.
Taxele, inechitatea și „frustrarea adevărată” a românilor
Economistul a recunoscut că există oameni care suferă din cauza creșterii taxelor, însă a susținut că mulți uită că unele dintre acestea nu au fost majorate de ani de zile. El a argumentat că multe taxe nu au fost modificate de peste un deceniu, citând exemplul impozitelor pe proprietăți imobiliare, și că altele au revenit la nivelul din 2017, cum ar fi impozitul pe dividende de 16%.
Iancu Guda a explicat că, în termeni absoluți, majorările sunt mici, oferind ca exemplu că un plus de 2% la TVA pentru o cumpărătură de 200 de lei înseamnă doar 4 lei, iar la locuințe, o creștere medie de 80% se traduce în aproximativ 22 de lei în plus pe lună per casă. El a susținut că majoritatea taxelor sunt mult sub media UE și proporționale cu diferențele de salarii, subliniind că o țară ca în vest implică și taxe pe măsură.
În final, Iancu Guda a afirmat că adevărata frustrare a societății vine din sentimentul de inechitate: sectorul privat plătește, în timp ce risipa din companiile de stat rămâne mare, pensiile speciale nu sunt plafonate, iar corupții nu plătesc, deoarece legea nu este aplicată eficient. El a menționat problemele din justiție, cu prescrieri și lipsa executării averilor, și a descris situația în care unii corupți părăsesc țara fără consecințe.
Guda a concluzionat că, dacă se rezolvă aceste probleme — sinecuri, pensii speciale, legile justiției și companiile de stat — oamenii nu vor mai fi divizați și își vor recăpăta încrederea în coaliție.
Postarea integrală a economistului Iancu Guda
„Toti, dar ABSOLUT TOTI partenerii internationali (creditori, investitori BVB, banci, OCDE, FMI, Banca Mondiala, BCE, etc.), spun ca Romania este pe drumul cel bun datoria reformelor din semestrul II 2025, care au dus la reducerea deficitului bugetar la 7.7% vs 8.4% (cat ne-am asumat fata de comisia europeana vs 9.4% 2024).
Vedeti si acest articol de mai jos cu opinia economistilor din 7 banci (link in primul comentariu)👇 ca sa nu spuneti “ca sunt doar eu” … argumentele sunt fix cele explicate de mine de zeci de ori deja (reducere salarii in sectorul public, digitalizarea ANAF in progres, crestere eficienta colectarii taxelor desi sunt mai mari, investitii record in economie, diminuare subventii sociale si populisme)
NU mai detaliez deoarece simt ca o iau razna de cate ori tot repet si explic aici. De ademenea, aderarea OCDE se vede la orizont in 2026, ceea ce ar fi FANTASTIC pentru accelerarea reformelor.
Cine spune ca in Romania lucrurile merg prost?
👉 PSD, desi face parte din guvern, prin vocea lui Grindeanu si Ciolacu, ofticati ca se demonstreaza ca se poate si se arata alternativa reformatoare
👉 vechiul uselism, prin vocea unor economisti populisti frustrati ca nu mai sunt la putere (Claudiu Nasui care este in campanie vrea “o noua ordine un USR” , sau Florin Citu obsedat de propria imagine si ego … nu mai comentez de Rares Bogdan ca mi se face efectiv greata 🤮
👉 AUR & POT, disperati ca, daca se continua asa societatea isi recapata increderea in coalitia de guvernare, mai ales daca se fac reformele din justitie si plafoneaza pensiile speciale (de aceea apara disperat sistemul, ca sa mentina frustrarea in societate, pe care sa o manipuleze si exploateze in interesul lor)
👉 oamenii care sufera din cauza cresterii taxelor, dar uita sa recunoasca ca multe dintre acestea NU au fost majorate multi ani. Evident ca nu este multumire in randul oamenilor cand raman cu mai putini bani in buzunar, si eu platesc mult mai mult pe companiile mele si veniturile familiei … dar realist si onest, trebuie sa recunoastem:
– multe dintre taxe nu au fost modificate de 10 ani (vezi cele pe proprietati imobiliare)
– altele au revenit la nivelul din 2017 (impozit dividend 16%)
– in suma absoluta cresterile sunt mici (2% la TVA la o sacosa de 200 lei inseamna 4 lei), la locuinte cresterea medie de 80% inseamna, in bani absoluti, +22 lei / medie / luna / casa
– aproape toate (cu exceptia celor pe munca) sunt MULT SUB MEDIA UE si proportional cu diferentele de salariu (vrem o tara ca in vest, dar asta inseamna ca trebuie sa platim si taxele aferente)
ADEVARATA FRUSTRARE A SOCIETATII cred ca vine din sentimentul de inechitate: noi, privatul, platim, dar in sectorul public risipa din companiile de stat ramane mare, nu se plafoneaza pensiile speciale, coruptii nu platesc (vezi situatia din justitie cu prescrieri pe banda rulanta si nu se executa averile ori coruptii parasesc tara si ne saluta cu sictir din Serbia, Grecia sau Italia).
Daca se rezolva aceste probleme (sinecuri, pensii speciale, legile justitiei si problema companiilor de stat), oamenii NU vor mai fi divizati si isi vor recapata increderea in coalitia de guvernare. Dar, unii desconsidera Romania, isi vad doar interesul de partid sau individual si se opun tuturor acestor reforme 🤨 sa vedem cine castiga … depinde de tine, de voi, toti care cititi acest mesaj, de nivelul vostru de intelegere, incredere si implicare.
Fiti destepti 💡 Nu va lasati manipulati. Vedeti imaginea de ansamblu si ganditi critic. Romania are nevoie de noi”, a scris Iancu Guda pe pagina sa de Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.