Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că primarii nu vor rămâne cu mai puțini bani. El a explicat, la Radio România Actualități, că România are acum aproximativ 30.000 de proiecte în derulare, finanțate de guvern, autoritățile locale și fonduri europene, iar multe dintre aceste proiecte nu mai pot fi plătite cu mecanismele actuale. Bolojan a spus că nu poți să mărești mult banii transferați primăriilor și, în același timp, să nu reduci cheltuielile administrației locale.

Potrivit lui, în Europa, bugetele locale sunt împărțite cam jumătate de la stat, jumătate din veniturile proprii ale primăriilor. În România, 80% din bani vin de la stat, iar veniturile proprii ale primăriilor sunt de trei ori mai mici decât în alte țări. Totuși, Bolojan a spus că banii pe care primăriile îi primesc anul acesta nu vor fi mai puțini decât anul trecut.

Conform lui, pentru a putea finanța toate aceste proiecte a fost nevoie să crească unele taxe locale, astfel încât comunitățile care beneficiază direct de proiecte să contribuie și ele. El a adăugat că, pentru a investi în viitor, trebuie să corectăm greșelile făcute până acum.

Bolojan a dat exemple de greșeli: rețele de canalizare construite unde doar 20% din case sunt racordate, școli renovate în sate fără copii, stadioane construite în orașe fără echipe de fotbal sau cu două stadioane pentru o echipă mică. El a spus că astfel de proiecte risipesc bani și că impozitele românilor trebuie folosite pentru investiții care rezolvă probleme reale sau aduc dezvoltare.

Premierul a mai zis că, deși în 2024 și 2025 s-au făcut investiții mari, creșterea economică a început să scadă, pentru că o parte din aceste investiții nu mai au un efect mare de multiplicare.

El a explicat că multe dintre proiectele în derulare fac parte din Programul „Anghel Saligny” sau provin de la ministere, cum ar fi Educația sau Dezvoltarea, pentru școli sau eficiență energetică. Bolojan a subliniat că gestionarea acestor mii de proiecte este foarte importantă.

Bolojan a spus că, dacă se face un calcul corect al angajaților, acolo unde personalul este prea mare vor fi reduceri de personal. El a explicat că, pentru a reduce deficitul bugetar, aparatul de stat trebuie să contribuie și el, pentru că în multe locuri este supradimensionat. Bolojan a menționat că în peste 700 de primării, unde personalul este deja suficient chiar și cu noua grilă de salarizare, nu trebuie să se facă nicio reducere.

El a explicat că reducerea salariilor cu 10% se va face ținând cont de economiile deja realizate anul trecut și că sectoare precum educația preuniversitară nu vor fi afectate. Fiecare minister și autoritate locală va analiza situația și va lua măsurile necesare astfel încât instituțiile să funcționeze normal.

Premierul a mai zis că două treimi din administrația locală din România au personal prea mare și au nevoie de reduceri. El a subliniat că aceste costuri mari sunt suportate de români și reprezintă nu doar risipă, ci și o nedreptate față de cei care muncesc mult în sectorul public sau privat. Resursele consumate de salariile prea mari nu pot fi folosite pentru a avea drumuri mai bune sau servicii de sănătate mai bune.