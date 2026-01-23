Premierul Ilie Bolojan a subliniat vineri, într-un interviu pentru Radio România Actualități, că România trebuie să crească producția de energie electrică și gaze naturale pentru a sprijini companiile autohtone și a întări competitivitatea economică. Șeful Executivului a evidențiat importanța finalizării proiectelor energetice mari, care ar putea adăuga peste 2.100 MW la capacitatea națională – o creștere de aproximativ 50% față de capacitatea combinată a celor două reactoare de la Cernavodă.

Printre proiectele prioritare se numără centrala de cogenerare cu ciclu combinat de la Mintia, cu o capacitate de 1.700 MW și un consum anual de 2,5 miliarde metri cubi de gaz. Aceasta va deveni nu doar cel mai mare consumator de gaze din România, ci și cea mai mare unitate de producție de energie din Uniunea Europeană.

„Trebuie să lucrăm la componenta de energie, un alt aspect de bază, problemele de din energie afectează competivitatea companiilor românești. Și noi trebuie să lucrăm să avem mai multă energie în România, deci să producem mai mult. Pe gaz, de exemplu, avem două centrale importante într-o fază avansată. (…) Acolo (centrala de la Iernut – n.r.) este de zece ani. A fost un proiect prost manageriat, dar anul acesta trebuie să-l finalizăm. Deci trebuie să creștem capacitatea de producție pe gaz”, a declarat premierul.

Un alt proiect strategic este centrala pe gaz de la Iernut, cu o capacitate de 430 MW, dezvoltată de Romgaz. Aceasta se află într-o fază avansată de execuție și se estimează că va fi finalizată până la sfârșitul acestui an, după ce contractul cu firma spaniolă Duro Felguera a fost reziliat din cauza nerespectării termenelor contractuale.

„Trebuie să ne terminăm hidrocentrale, lucrăm la asta. E nevoie să ne creștem capacitatea de stocare. Este anormal să avem capacitate de producție în exces la în orele de vârf ale zilei, iar seara, când este subproducție, să avem lipsă. Dacă ceea ce putem produce ieftin, la prânz, în exces, am stoca în câteva ore după aceea, spre seară le-am putea vinde. Dar sunt niște anormalități, dar instalarea a sute de megawați de capacități de stocare nu poate fi făcută de pe o zi pe alta, dacă cei care au fost plătiți – la Hidroelectrica, de exemplu, sau la alte companii – n-au făcut ceea ce trebuie ani de zile și întârzierile, de exemplu, sunt foarte mari”, a declarat premierul.

Premierul a mai subliniat necesitatea creșterii capacității de stocare a energiei, pentru a echilibra producția și consumul, și a criticat întârzierile în finalizarea hidrocentralelor și altor proiecte existente.

Un alt element-cheie pentru viitorul energetic al României este proiectul Neptun Deep, dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, care va transforma țara în cel mai mare producător de gaze naturale din Europa începând cu 2027, când se estimează că prima moleculă de gaz va fi introdusă în sistemul național operat de Transgaz.

Pentru a valorifica eficient noile resurse, premierul a menționat că vor fi implementate măsuri de susținere a industriei consumatoare de gaze, precum deduceri fiscale pentru investiții, ajutoare de stat, simplificarea birocrației și scurtarea termenelor de avizare.