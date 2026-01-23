Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Radio România Actualități, că actualul sistem de taxare a autovehiculelor nu mai corespunde realităților economice și de mediu și creează dezechilibre evidente. Noul model de impozitare va avea la bază impactul real al fiecărui vehicul asupra mediului și asupra infrastructurii rutiere.

Potrivit șefului Guvernului, obiectivul este ca sarcina fiscală să fie distribuită mai echitabil, în funcție de gradul de poluare și de uzura generată.

Anul 2026 va reprezenta o perioadă de tranziție, în care autoritățile vor monitoriza implementarea noilor măsuri și vor evalua efectele acestora asupra contribuabililor și asupra veniturilor bugetare. În această etapă, Guvernul va urmări inclusiv reacțiile pieței auto și modul în care schimbările influențează deciziile de achiziție ale populației.

Premierul a precizat că eventualele ajustări vor fi făcute pe baza datelor colectate în această perioadă.

Ilie Bolojan a criticat actualul mod de impozitare, arătând că acesta generează situații pe care le consideră incorecte din punct de vedere fiscal.

„Dacă ai o mașină electrică foarte scumpă, este anormal să plătești la nivel diesel cu cea mai mică capacitate”, a afirmat premierul.

Potrivit acestuia, valoarea de piață a vehiculului și impactul asupra infrastructurii nu sunt reflectate în mod corect în taxele plătite în prezent.

Șeful Executivului a anunțat că Guvernul intenționează să elimine o parte din facilitățile fiscale acordate în ultimii ani anumitor categorii de autoturisme, în special celor hibride. Decizia este motivată de nevoia de a consolida baza de impozitare și de a elimina excepțiile care au redus veniturile statului.

„Ani de zile au fost facilități impozabile la hibrid și trebuie eliminate. Excepțiile ne-au distrus baza”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că vehiculele mai vechi, cu emisii ridicate, vor fi supuse unor penalizări fiscale, întrucât generează costuri mai mari pentru mediu și infrastructură. În același timp, autoritățile iau în calcul menținerea unor forme de sprijin pentru mașinile care nu poluează sau au un impact redus.

Ilie Bolojan a subliniat că aceste măsuri, deși pot fi nepopulare, sunt necesare pentru finanțarea lucrărilor de întreținere și modernizare a drumurilor.

„O mașină hibrid are nevoie de un asfalt pe care să circule, cineva trebuie să plătească acel asfalt”, a spus premierul.

În final, șeful Guvernului a atras atenția că deciziile fiscale responsabile sunt adesea greu de asumat în spațiul public, dar necesare pe termen lung.