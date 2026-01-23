Din cuprinsul articolului Guvernul pregătește corectarea pensionărilor timpurii

Șeful Executivului a afirmat că actualul sistem, care permite ieșirea la pensie la vârste mult sub media europeană, nu mai este sustenabil și va fi revizuit printr-un act normativ separat.

„Creșterea vârstei de pensionare va fi reglementată printr-un proiect ulterior legislației privind reforma în administrație. Pentru toate categoriile care astăzi se pensionează la 48, 49, 50 de ani, nu mai putem să ducem aceste lucruri, trebuie să facem aceste corecturi”, a declarat Ilie Bolojan la Radio România Actualități.

Lipsa forței de muncă, una dintre problemele majore

Premierul a explicat că una dintre consecințele pensionărilor anticipate este reducerea drastică a forței de muncă active, într-un context demografic dificil.

„Trebuie să ne asigurăm că reducem posibilitățile prin care oameni care sunt apți de muncă ies din economia reală. Asta înseamnă să creștem vârsta de pensionare, pentru că cei care ies la 50 de ani la pensie nu mai au cu cine să fie înlocuiți. Generațiile de astăzi sunt de trei ori mai mici decât cele din urmă cu 20, 30, 40, 50 de ani ca număr, deci nu mai are cine să-i înlocuiască. Asta e o decizie pe care trebuie să o urmărim”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că reforma sistemului de pensii face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri economice, care urmăresc creșterea numărului de persoane active în economie.

„E nevoie apoi să facem în așa fel încât să stimulăm munca și să penalizăm nemunca. Astea sunt elementele de bază de a avea mai mulți oameni, pentru că doar cei care lucrează duc România în spate, acesta este adevărul”, a declarat Bolojan.

Bugetul pe 2026 trebuie adoptat rapid, indiferent de decizia CCR

Premierul a mai afirmat că bugetul de stat pentru anul 2026 trebuie adoptat cât mai rapid, indiferent de decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților. Potrivit acestuia, adoptarea bugetului a fost întârziată până acum din cauza lipsei de susținere politică pentru pachetul de reformă a administrației publice.

„Dacă întârzie decizia CCR vom intra într-o zonă în care nu mai putem recupera cei peste 200 de milioane de euro din jalonul pentru pensiile magistraților. Avem o perioadă de clarificări, care ea expiră și vom pierde banii. Legat de pachetul din administrație, el are efect asupra bugetului fiindcă schimbă sistemul din România. Bugetul se construiește pe legile care sunt în vigoare și pentru a avea predictibilitate trebuie să ne respectăm țintele”, a explicat Ilie Bolojan.

Investițiile, prioritate în bugetul pe 2026

Șeful Guvernului a precizat că, indiferent de contextul politic, bugetul trebuie adoptat în forma posibilă, iar blocajul anterior a fost depășit.

„Indiferent de ce se întâmplă în perioada următoare, bugetul trebuie să fie adoptat în condițiile posibile. Bugetul nu a fost adoptat fiindcă pachetul pe administrație nu a fost susținut de toate partidele, dar acum este”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a arătat că anul 2026 va avea o componentă de investiții peste media europeană, ca urmare a suprapunerii mai multor surse de finanțare.