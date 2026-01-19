Tipuri de pensii în Spania:

Pensie standard – Se primește când te retragi complet la vârsta legală de pensionare și îndeplinești condițiile de contribuții.

Ce condiții trebuie să îndeplinești?

Pensie standard: trebuie să fii înregistrat în sistemul de asigurări sociale, să ai vârsta de pensionare și cel puțin 15 ani de contribuții, dintre care 2 în ultimii 15 ani.

Cât vei primi?

Pensie standard: 50% din baza de calcul pentru 15 ani de contribuții, ajungând la 100% pentru 35 ani și 6 luni de contribuții. Se plătește în 14 rate lunare, pe viață.

Cum aplici?

Cererea pentru pensie se poate face automat sau la cerere. Poți depune cererea la un centru de informații al Securității Sociale, la orice registru oficial, online, cu certificat digital, prin Oficiul Electronic al Securității Sociale, secțiunea pensie de invaliditate permanentă, potrivit administracion.gob.es.

Când poți cere pensia? Dacă după tratament mai ai probleme grave de sănătate care îți împiedică să lucrezi normal, poți cere pensia de invaliditate permanentă.

Tipuri de invaliditate:

Invaliditate permanentă parțială – Poți să lucrezi în continuare la locul tău obișnuit, dar performanța ta scade.

Condiții pentru a primi pensia:

Invaliditate parțială: trebuie să fii înregistrat la asigurările sociale și să fi contribuit 1.800 de zile în ultimii 10 ani.

Ce primești?

Invaliditate parțială: o plată unică egală cu 24 de luni de contribuții.

Pensia are sume minime garantate și se ajustează anual.

Cum aplici?

Procesul poate începe automat sau la cerere. Cererea poate fi depusă la un centru de Securitate Socială, la orice registru oficial, online, cu certificat digital, prin Oficiul Electronic al Securității Sociale, secțiunea „Invaliditate Permanentă”.

Pensiile de urmaș se dau atunci când cineva a decedat și membrii familiei care îndeplinesc anumite condiții au dreptul să primească bani.

Tipuri de pensii:

Pensie de văduv/văduvă – Pentru soț/soție sau partener înregistrat al persoanei decedate. Poate fi acordată și persoanelor care erau divorțate, separate sau căsătoria a fost anulată, dacă îndeplinesc anumite condiții.

Pensie de orfan – Pentru copiii decedatului:

sub 21 de ani

sau peste 21, dacă au invaliditate totală sau gravă

sau sub 25 de ani dacă sunt șomeri sau venitul lor nu depășește salariul minim.

Pensie pentru rude aflate în întreținere – Pentru membri ai familiei care locuiau cu decedatul și depindeau financiar de el (părinți, bunici, frați/surori, nepoți).

Cât primești?

Pensia se calculează după două lucruri:

Baza de calcul – Depinde dacă persoana decedată era lucrător sau pensionar și de motivul decesului (boală obișnuită, profesională sau accident de muncă).

Procentajul pensiei:

Văduv/văduvă: 52% din baza de calcul (poate varia în anumite cazuri).

Orfan: max 20% din baza de calcul pentru fiecare copil (poate varia).

Rude întreținute: 20%, cu limite astfel încât totalul pensiilor să nu depășească 100% din baza de calcul.

Pensia are sume minime garantate și se ajustează anual.

Cum aplici?

Trebuie să depui cererea personal. Poți aplica la un centru de Securitate Socială, la orice registru oficial, online, cu certificat digital, prin Oficiul Electronic de Securitate Socială, secțiunea „Decese, Văduvie și Orfanitate”.