Într-un demers transmis Avocatului Poporului, FACIAS solicită verificarea constituționalității prevederilor din Legea nr. 141/2025, prin care Guvernul a decis suspendarea mecanismului de indexare a pensiilor pentru al doilea an consecutiv.

Organizația arată că, de doi ani, pensiile nu mai sunt actualizate în funcție de rata inflației, ceea ce a condus la pierderi semnificative pentru o categorie socială deja vulnerabilă.

Potrivit FACIAS, menținerea punctului de referință la valoarea de 81 de lei și pentru anul 2026 privează pensionarii de majorarea legală a veniturilor, estimată la aproximativ 7%.

Această creștere ar fi trebuit să se aplice automat de la 1 ianuarie 2026, în baza legislației în vigoare, însă a fost blocată printr-o decizie guvernamentală justificată prin necesități bugetare.

Mecanismul de indexare a pensiilor este reglementat de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, care stabilește în mod explicit obligația statului de a actualiza anual valoarea punctului de referință, în luna ianuarie.

Actualizarea trebuie să țină cont de rata medie a inflației și de 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, indicatori furnizați de Institutul Național de Statistică.

Scopul acestui mecanism este protejarea valorii reale a pensiilor și asigurarea previzibilității drepturilor patrimoniale ale pensionarilor.

Cu toate acestea, prin articolul XXXI din Legea nr. 141/2025, intrată în vigoare la 28 iulie 2025, Guvernul a decis suspendarea indexării până în anul 2027. FACIAS subliniază că efectele acestei decizii sunt deja vizibile, în condițiile în care inflația acumulată în anii 2024 și 2025 a erodat semnificativ puterea de cumpărare a pensionarilor.

Estimările indică o pierdere medie de aproximativ 19% din valoarea reală a pensiei, ceea ce se traduce prin circa 535 de lei lunar pentru fiecare beneficiar.

În România anului 2026, peste 924.000 de vârstnici trăiesc din pensia minimă de 1.281 de lei pe lună. Potrivit FACIAS, această sumă nu mai poate asigura un trai decent, ci doar supraviețuirea, iar lipsa de reacție a statului încalcă dreptul constituțional la un nivel de trai decent, prevăzut de articolul 47 din Constituție. Organizația consideră că măsura echivalează cu un abuz și condamnă la sărăcie extremă unul din cinci pensionari.

În sesizare se mai arată că prevederile contestate încalcă dreptul la pensie, principiul securității juridice, protecția drepturilor câștigate și cerința proporționalității în restrângerea exercițiului drepturilor fundamentale.

FACIAS atrage atenția că suspendarea repetată a unui mecanism legal permanent, fără criterii clare și fără un termen previzibil de reluare, transformă o măsură temporară într-una permanentă, contrar jurisprudenței Curții Constituționale.

În final, FACIAS solicită Avocatului Poporului să își exercite atribuția constituțională de sesizare directă a CCR, pentru a verifica constituționalitatea articolului XXXI din Legea nr. 141/2025 și pentru a restabili aplicarea mecanismului legal de indexare a pensiilor, subliniind că ajustările bugetare nu pot fi realizate prin sacrificarea drepturilor fundamentale ale pensionarilor.