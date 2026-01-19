Florin Manole a spus că a auzit cu uimire declarațiile lui Radu Miruță, pentru că pensiile militarilor din această familie ocupațională ar fi deja reglementate. El a precizat că vârsta de pensionare este stabilită la 60 de ani încă din 2015, iar legea din 2023 prevede o creștere etapizată de la 60 la 65 de ani.

Ministrul a indicat că etapizarea ar urma să înceapă din 2031 și a subliniat că reforma ar fi fost făcută în contextul PNRR și acceptată de Comisia Europeană.

„Am auzit cu uimire aceste aceste declarații, pentru că pensiile din această familie ocupațională sunt deja reglementate din 2023. Vârsta de pensionare acolo este crescută etapizat, conform respectivei legi, de la 60 până la 65 de ani. E o etapizare care începe din 2031”, a declarat ministrul Muncii la Digi24.

Ministrul Muncii a afirmat că acest capitol ar fi un jalon închis și că reversibilitatea reformei ar supăra Comisia Europeană. El a susținut că nu îi este clară necesitatea unei schimbări, din moment ce există deja o lege în vigoare din 2023 care prevede creșterea vârstei de pensionare.

„Este un jalon închis cu pensiile militare. Reversibilitatea reformei ar supăra cu siguranță Comisia Europeană, iar necesitatea mie nu-mi este clară. Deci, vorbim despre o lege în vigoare din 2023, făcută în contextul PNRR, acceptată de Comisia Europeană, care deja crește vârsta de pensionare.”

Florin Manole a insistat că nu este corectă ideea că militarii ies la pensie la 48-50 de ani, afirmând că vârsta prevăzută în legislație este de 60 de ani. El a admis că există și pensionări anticipate, dar a precizat că acestea presupun corecții aplicate cuantumului pensiei, așa cum se întâmplă și în alte categorii.

„Vârsta de pensionare la militari nu este de 48-50 de ani, cum se spune. Nu! Vârsta din 2015 este de 60 de ani, iar potrivit legii din 2023 crește de la 60 la 65. Sigur că pot să existe pensionări anticipate. Dar asta există pentru orice fel de categorie de pensionari, și asta presupune niște corecții din cuantumul pensiei pe care o încasezi.”

Florin Manole a mai declarat că pensiile militarilor nu ar trebui prezentate ca fiind excesive, susținând că există mulți foști soldați sau subofițeri care ar avea pensii medii de 3.700-3.800 de lei pe lună.

El a precizat că există și cazuri în care generalii pot depăși 14.000 de lei, însă a subliniat că marea masă a pensionarilor militari nu ar trebui tratată ca profitând de sistem.

Ministrul a adăugat că unele sume nu au mai crescut de mult timp și că acest lucru reprezintă o problemă. În același timp, el a spus că vârsta de pensionare este deja în creștere și nu vede cum ar putea fi majorată suplimentar.

„Pensiile militarilor nu cred că trebuie deloc privite ca niște pensii excesive, pentru că sunt foarte mulți militari, foști soldați sau subofițeri care câștigă o medie de 3.700-3.800 lei pe lună. Adică nu niște pensii exorbitante. Da, generalii pot să câștige peste 14.000 lei. Sigur, asta nu este deloc o sumă mică, dar încă o dată, marea masă a pensionarilor militari nu trebuie tratați ca niște profitori ai sistemului, pentru că nu sunt niște profitori ai sistemului. Sumele de acolo sunt mici, unele n-au crescut de mult timp și asta este o problemă, iar vârsta de pensionare, pentru că despre asta a fost mult timp vorba, vârsta de pensionare este deja crescută, nu văd unde și cum ar mai putea să crească”, a punctat Florin Manole.

Ministrul a mai spus că a aflat despre subiect din spațiul public și a atras atenția că, la nivelul Ministerului Muncii, nu există niciun document, nicio propunere, niciun draft și nicio invitație la un grup de lucru pe acest subiect.

Florin Manole a afirmat că, în aceste condiții, nu poate trata tema altfel decât ca pe ceva inexistent în acest moment, pentru că nu există o inițiativă formală care să fie analizată.