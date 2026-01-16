Ministerul Apărării Naționale a lansat o inițiativă de comunicare neconvențională intitulată „Armata influencerilor”, prin care urmărește să prezinte publicului tânăr realitățile vieții militare și rigorile pregătirii din cadrul structurilor Armatei Române.

Proiectul aduce în prim-plan experiența directă a creatorilor de conținut, ca alternativă la campaniile clasice de promovare.

În cadrul inițiativei, zece influenceri vor participa, timp de trei zile, la activități și antrenamente desfășurate alături de militarii Batalionului 21 Vânători de Munte, la Predeal.

Reprezentanții MApN au explicat că demersul nu beneficiază de un buget de promovare și se bazează exclusiv pe relatările și materialele realizate de participanți pe propriile canale online. Coordonarea programului este asigurată de Direcția de Informare și Relații Publice.

Căpitanul Radu Chirilă, specialist în comunicare online în cadrul Direcției de Informare și Relații Publice și coordonator al activității, a precizat pentru ProTV că proiectul se desfășoară fără fonduri de promovare și presupune implicarea directă a influencerilor în exerciții specifice pregătirii militare, astfel încât experiența prezentată publicului să fie una autentică.

Pe durata stagiului, participanții sunt familiarizați cu tehnici de supraviețuire, precum construirea de adăposturi în pădure, aprinderea focului și camuflajul.

De asemenea, aceștia iau parte la probe fizice solicitante, care includ cățărarea pe stânci, deplasarea în câmp tactic și lucrul cu echipamente grele. Programul mai cuprinde alergare, aruncarea unei grenade de exercițiu, precum și activități de instruire de bază, cum ar fi dezasamblarea și asamblarea unei arme.

Accentul este pus și pe lucrul în echipă și orientarea în teren, obiectivul fiind prezentarea, într-o formă accesibilă, a cerințelor pregătirii militare.

Tot vineri, Ministerul Apărării a publicat pe pagina oficială de Facebook imagini de la antrenamentele Brigăzii 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu”.

Instituția a arătat că militarii brigăzii și ai unităților subordonate își continuă instrucția zilnică indiferent de condițiile meteo, iar soldații gradați profesioniști își perfecționează pregătirea prin trageri cu armamentul individual, menite să dezvolte precizia, viteza de reacție și capacitatea de acțiune în situații reale.

În același context, a avut loc Campionatul Militar de CrossFit – etapa pe brigadă, competiție dedicată testării rezistenței fizice, determinării și consolidării spiritului de echipă.

Conform MApN, la individual masculin a câștigat fruntașul Szocs Elemer, iar la individual feminin, sergentul Biro Melinda, clasamentul general fiind condus de Batalionul 385 Artilerie „Iancu de Hunedoara”.

„Militarii Brigăzii 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu”, împreună cu cei ai unităților subordonate, continuă instrucția zilnică, indiferent de condițiile meteo. Soldații gradați profesioniști își perfecționează pregătirea de specialitate prin trageri cu armamentul individual, activități menite să dezvolte precizia, viteza de reacție și capacitatea de acțiune în situații reale. Totodată, a avut loc Campionatul Militar de CrossFit – etapa pe brigadă, competiție dedicată testării rezistenței fizice, a determinării și consolidării spiritului de echipă. Individual masculin, locul I: Frt. Szocs Elemer – Brigada 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu” Individual feminin, locul I: Sg. Biro Melinda – Batalionul 385 Artilerie „Iancu de Hunedoara” Clasament general: