TikTok va implementa în întreaga Uniune Europeană o tehnologie avansată pentru verificarea vârstei utilizatorilor, ca răspuns la presiunile crescânde pentru restricţionarea accesului

copiilor sub 16 ani la reţelele sociale, similar cu reglementările australiene.

Platforma, deţinută de gigantul chinez ByteDance, se confruntă cu solicitări tot mai intense din partea autorităţilor și a societăţii civile pentru a identifica și elimina conturile copiilor.

În paralel, și alte servicii populare printre tineri, precum YouTube, se află sub atenţia autorităţilor în privinţa protecţiei minorilor, scrie The Guardian.

Noua tehnologie, testată discret în Uniunea Europeană în ultimul an, analizează datele de profil, conţinutul videoclipurilor publicate și semnalele comportamentale pentru a estima dacă un cont aparţine unui utilizator sub 13 ani.

Sistemul ia în calcul nu doar informațiile declarate de utilizatori, ci și tipul de conţinut publicat și alte comportamente manifestate pe platformă.

Potrivit TikTok, conturile semnalate de acest sistem nu vor fi suspendate automat, ci vor fi supuse verificării de către moderatori specializaţi, care vor decide ulterior dacă acestea trebuie eliminate. De asemenea, compania a precizat că utilizatorii vor putea face apel în cazul în care conturile lor sunt şterse din greşeală.

În cadrul procedurii de contestare, TikTok oferă mai multe metode de verificare a vârstei, inclusiv estimarea prin recunoaştere facială realizată de compania Yoti, autorizarea prin card de credit sau prezentarea unui act de identitate valid.

Testarea sistemului la nivel european a dus deja la eliminarea a mii de conturi.

Implementarea noii tehnologii coincide cu analiza autorităţilor europene privind modul în care platformele online verifică vârsta utilizatorilor, în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor.

TikTok a declarat că soluţia respectă standardele de confidenţialitate și că estimarea probabilităţii ca un utilizator să fie sub 13 ani este folosită doar pentru a decide dacă un cont trebuie analizat de moderatori umani și pentru îmbunătăţirea tehnologiei.

Reprezentanţii platformei subliniază că această abordare permite protejarea adolescenţilor fără a încălca viaţa privată, evidenţiind că siguranţa comunităţii, în special a tinerilor, rămâne o prioritate.

În plus, TikTok a introdus alte măsuri pentru protecţia minorilor, printre care interzicerea mesajelor directe pentru utilizatorii sub 16 ani și o limită de 60 de minute pe zi pentru cei sub 18 ani, care nu primesc notificări după ora de culcare.

Meta, compania care deţine Facebook și Instagram, folosește, de asemenea, serviciile Yoti pentru verificarea vârstei utilizatorilor.

Australia a implementat deja o interdicţie pentru reţelele sociale destinată persoanelor sub 16 ani. Comisarul australian pentru siguranţă online a anunţat că, de la aplicarea măsurii pe 10 decembrie, au fost eliminate peste 4,7 milioane de conturi de pe zece platforme, inclusiv YouTube, TikTok, Instagram, Snap și Facebook.