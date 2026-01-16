COSR precizează că Anul Nadia 2026 este un program desfășurat pe durata întregului an și este gândit ca un proiect de excelență, nu ca o simplă aniversare. Inițiativa reunește sportul, cultura, educația și comunitatea, printr-o serie de evenimente organizate de COSR, Federația Română de Gimnastică și Orașul Onești, care a fost desemnat Oraș European al Sportului în 2026.

La evenimentul de lansare au participat Mihai Covaliu, președintele COSR, Thomas Moldovan, președintele interimar al Agenției Naționale pentru Sport, Ioan Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică, și Ingrid Istrate, directorul Clubului Sportiv Municipal Onești.

Nadia Comăneci a fost virtual alături de cei prezenți la lansare, de la Los Angeles. Ea a transmis că se bucură că anul nu este doar despre ea, ci despre gimnastică, despre copii și despre viitor. Nadia a spus că sportul face parte din cultura unui popor, la fel ca literatura, muzica sau arta, iar performanța se construiește în timp, prin muncă și disciplină.

Fosta campioană a amintit că prima notă de 10 nu a fost doar un moment din cariera sa, ci rezultatul unei școli și al unor antrenori dedicați, precum și al unei țări care a format-o. Ea a mai transmis că își dorește ca Anul Nadia 2026 să fie dedicat nu doar trecutului, ci mai ales viitorului gimnasticii românești și copiilor care intră acum într-o sală de sport cu un vis.

„Mă bucur că acest an nu este doar despre mine, ci despre gimnastică, despre copii şi despre viitor”, a transmis Nadia. ”Este o onoare pentru mine ca Anul Nadia 2026 să înceapă de Ziua Culturii Naţionale. Cred cu tărie că sportul face parte din cultura unui popor, la fel ca literatura, muzica sau arta. Performanţa adevărată se construieşte în timp, prin muncă, disciplină şi oameni care cred în tine. Prima notă de 10.00 nu a fost doar un moment din cariera mea. A fost rezultatul unei şcoli, al unor antrenori dedicaţi şi al unei ţări care m-a format. Mă bucur ca acest an să fie dedicat nu doar trecutului, ci mai ales viitorului gimnasticii româneşti şi copiilor care intră astăzi într-o sală de sport cu un vis. Le mulţumesc tuturor celor care duc mai departe aceste valori şi sper ca Anul Nadia 2026 să fie un an al inspiraţiei, al respectului şi al continuităţii!”, a încheiat Nadia Comăneci.

Președintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat că Nadia 2026 este un program aniversar construit pe durata unui an întreg, cu evenimente sprijinite de Guvernul României, de Agenția Națională pentru Sport și de Federația Română de Gimnastică. În același timp, programul se desfășoară în parteneriat cu orașul Onești, dar și cu alte orașe și comunități.

Covaliu a explicat că lansarea a fost programată aproape de Ziua Culturii Naționale deoarece sportul este parte din patrimoniul cultural și identitar al României. El a spus că acțiunile au început încă de anul trecut, prin concursurile Academiei Olimpice Române și prin proiectele tradiționale ale COSR, urmând să continue până la finalul lui 2026.

Covaliu a oferit și detalii despre identitatea vizuală a programului, despre care a spus că include nota 10 și „zborul” de la paralele, aparatul cu care Nadia a obținut aurul la Montreal. El a transmis că, împreună cu Guvernul, se urmărește ca Nadia să fie apreciată nu doar în România, ci și la nivel european.

„Nadia 2026 este un program aniversar în sportul românesc, care a fost construit pe durata noi anul întreg, cu evenimente care vor fi sprijinite de Guvernul României, de Agenţia Naţională pentru Sport, Federaţia Română de Gimnastică, în parteneriat cu oraşul Oneşti, cu alte oraşe şi comunităţi. Am ales ca lansarea Anului Nadia să fie aproape de Ziua Culturii Naţionale, pentru că putem spune că sportul face parte din patrimoniul cultural şi identitar al României şi putem considera că şi Anul Nadia face parte din acest patrimoniu cultural naţional. Acţiunile pe care le-am demarat au început încă de anul trecut, prin concursurile Academiei Olimpice Române, proiectele noastre tradiţionale, şi vor continua până la finalul acestui an. În centrul acestui program se află Gala oficială Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00, dar şi o serie de alte evenimente şi surprize. Identitatea vizuală pentru anul Nadia, aşa cum o puteţi vedea, este o identitate care încorporează nota 10, nota obţinută de Nadia şi zborul pe care Nadia l-a avut la ieşirea de la paralele, un aparat care i-a dus acea medalie de aur foarte frumoasă, la Montreal. Împreună cu Guvernul României vom face astfel încât Nadia să fie apreciată nu numai în ţară, ci şi la nivel european”, a precizat preşedintele COSR Mihai Covaliu.

Thomas Moldovan a declarat că Agenția Națională pentru Sport va susține acțiunile din Anul Nadia și, în plus, face demersuri ca Nadia Comăneci să devină ambasador european. El a spus că instituția coordonează programul european BeActive Europa și că își dorește ca Nadia să devină ambasador BeActive la nivelul întregii Europe.

Moldovan a mai anunțat că sunt pregătite surprize legate de celebrarea Nadiei în Parlamentul European și a vorbit despre faptul că România are un simbol recunoscut internațional. El s-a declarat încântat și de desemnarea Oneștiului ca Oraș European al Sportului, despre care a spus că este o alegere simbolică și potrivită pentru acest context.

Directorul CSM Onești, Ingrid Istrate, a afirmat că anul 2026 reprezintă pentru oraș mai mult decât o aniversare, fiind un moment de asumare și responsabilitate față de simbolul Nadia Comăneci. Ea a spus că Oneștiul este locul în care a început povestea Nadiei și locul în care s-au scris primele pagini ale gimnasticii românești.

Istrate a anunțat că Onești își asumă această moștenire printr-un program amplu, cu peste 50 de activități în 2026, care vor fi direcționate către copii, mișcare, incluziune socială, artă, cultură, educație. Ea a spus că pentru Onești, Anul Nadia este și un an al speranței, exprimând convingerea că Guvernul va aproba reabilitarea sălii de gimnastică Nadia Comăneci.

Ioan Suciu, președintele Federației Române de Gimnastică, a spus că Anul Nadia este un moment important într-o etapă în care gimnastica românească se află în reconstrucție. El a subliniat că focusul principal este aducerea unui număr cât mai mare de copii către acest sport și construirea, în timp, a unor rezultate care să refacă simbolul notei 10.

În calendarul anunțat pentru Anul Nadia 2026 sunt incluse mai multe repere. În martie 2026 este programată Gala de debut „Nadia Comăneci”, organizată de Federația Română de Gimnastică. Evenimentul central este Gala oficială „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10.00”, care va avea loc pe 29 mai 2026, la București, organizată de COSR.

Pe 8 iunie 2026 este anunțat Crosul Olimpic București, iar pe 18 iulie 2026 este marcată Ziua Perfecțiunii, ziua primei note de 10 olimpic, în memoria momentului din 1976. În noiembrie sunt anunțate evenimente dedicate culturii, literaturii și jurnalismului sportiv, iar în decembrie este prevăzută închiderea programului, cu o gală de final și o conferință de evaluare la Onești.

În Onești sunt menționate și inițiative precum un muzeu temporar dedicat Nadiei Comăneci, traseul memorial „Drumul către 10”, cupe internaționale și festivaluri sportive, proiecte educaționale pentru copii și tineri, precum și Gala Parada Campioanelor.