Ministrul Economiei a mai subliniat că, de-a lungul timpului, guvernele conduse de PSD au susținut constant acordul Mercosur, aflat în discuție de peste zece ani, iar presa din acea perioadă reflecta subiectul într-o notă optimistă, prin articole care evidențiau beneficiile acestuia.

”Agricultura românească şi producătorii români au nişte probleme şi le ascultăm şi le auzim şi sunt transmise şi la Economie, nu doar la Ministerul Agriculturii, şi nu pot fi ignorate. Sunt probleme acumulate, sunt probleme care ţin de mulţi factori şi care poate ar trebui să fie preocuparea Ministerului Agriculturii pe termen lung şi să şi găsească soluţii. În al doilea rând, chiar cred că este tipul de scandal – în coaliţie mă refer – neprovocat şi absolut inutil, dacă nu contraproductiv. Şi acum vă spun de ce: în primul rând, este o discuţie, unii numără 20, alţii numără 25, alţii numără 30 de ani, despre acest Mercosur. Este vorba despre deschiderea pieţei europene, 450 de milioane, dacă avem Uniunea Europeană, către 260 de milioane din cele cinci ţări din America de Sud. Asta e prima întrebare pe care trebuie să ne-o punem: vrem aşa ceva? Vrem România în Uniunea Europeană deschisă către 260 de milioane de oameni sau închisă? Vrem România captivă faţă de alte puteri sau vrem România deschisă către alte pieţe?”, a afirmat Irineu Darău, joi seară, la Euronews România.

Ministrul Economiei a afirmat că acordul Mercosur include garanții pentru protecția agricultorilor, printre care se numără și o clauză de salvgardare. Potrivit acestuia, acordul negociat este unul extrem de ambițios, prevăzând condiții restrictive fără precedent și protejând indicațiile geografice, inclusiv 15 produse din România.

Acesta a explicat că, în cazul în care importurile ating un anumit prag, Comisia Europeană are la dispoziție 21 de zile pentru a evalua situația și a lua măsuri care să protejeze agricultura europeană sau cea a unei țări. În plus, acordul prevede standarde clare legate de pesticidele folosite și calitatea produselor, care trebuie să respecte normele Uniunii Europene. Darău a subliniat importanța încrederii în instituțiile naționale și europene sau, după caz, a îmbunătățirii acestora înainte de intrarea acordului în vigoare.

Ministrul Economiei a recunoscut că respectarea standardelor pentru produsele agricole importate din țările sud-americane este esențială, subliniind totodată că responsabilitatea efectuării controalelor eficiente revine Ministerului Agriculturii, care trebuie să identifice modalitățile necesare pentru implementarea lor corectă.

”Să ştiţi că şi de aceea e un pic de furtună într-un pahar cu apă, de ce? Mai sunt nişte etape. Va mai trece prin Parlamentul European, va trece prin Consiliul European şi va trece prin parlamentele naţionale. E vreun mecanism, e vreo procedură de îmbunătăţit, e un regulament european de dat în plus, să se întâmple în această fereastră de timp. Şi pe lângă toată această paranteză de lucruri care s-au întâmplat pentru a garanta agricultura românească şi europeană, s-au obţinut şi bani în plus în politica de agricultură comună, şi nu puţini. Şi pentru România, şi pentru Uniunea Europeană. Aceasta e povestea, dacă vreţi, despre agricultură. Una reală, cu nişte riscuri. Nişte riscuri despre care ţin să spun. Pentru că totuşi la Ministerul Economiei noi trebuie să luăm sau să propunem decizii care ţin cont de toate aspectele. N-au fost niciodată cuantificate de Ministerul Agriculturii. Există o corespondenţă pe care am citit-o foarte atent înainte să trimit orice fel de notă la Ministerul Afacerilor Externe. Există o corespondenţă lungă între Ministerul Agriculturii şi Ministerul Economiei, pe vremea colegului meu, Radu Miruţă. Niciodată, în ciuda cererilor explicite, nu s-au primit date, studii clare, cu cifre”, a adăugat Irineu Darău.

”Ultimul lucru pe care îl spun despre acest acord pe partea de agricultură, în 2019, când România avea Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene şi PSD-ul era la guvernare, s-a mers înainte chiar accelerat, chiar am găsit articole triumfaliste, pe bună dreptate, din punctul meu de vedere, că se merge înainte cu Mercosurul. Acum, aceasta e povestea cu agricultura şi, încă o dată, există riscuri, există mecanisme care să le adreseze. Pe industrie, în schimb, beneficiul este uriaş. Am aici cifra: 47 de milioane de euro se plătesc azi pe taxe de către companii româneşti care exportă către aceste ţări. 47 de milioane de euro, din care marea lor parte vor dispărea, nu vor mai trebui să fie plătite. Aici avem impact cuantificat, avem industrii precise în care exporturile se văd mult mai bine”, a subliniat Irineu Darău.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, și-a exprimat optimismul legat de perspectiva României de a adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), afirmând că izolarea economică nu reprezintă patriotism, ci, după opinia sa, echivalează cu o trădare a intereselor țării.

”Sunt foarte optimist. Cred că săptămâna aceasta, când am fost la Paris, împreună cu ministrul de Finanţe, domnul Nazare, şi cu mulţi alţi reprezentanţi ai ministerelor şi ai Băncii Naţionale, am avut o prestaţie bună, care a apărat interesele României. Acolo este un fel de evaluare, un studiu despre economia românească. Membrii actuali ai OCDE întocmesc cu un raport şi adresează foarte multe întrebări. Am încercat să răspundem la toate aceste întrebări convingător şi să arătăm că de fapt ne mişcăm în direcţia cea bună. De aceea sunt optimist că există şanse mari ca anul acesta să aderăm la OCDE”, a declarat Irineu Darău, la Euronews România, joi seară.

Irineu Darău a subliniat că izolaționismul economic nu reprezintă patriotism, ci, după opinia sa, constituie o trădare a intereselor României. Ministrul Economiei a explicat că România se apropie de îndeplinirea tuturor criteriilor tehnice pentru aderarea la OCDE, iar ultimele etape ale procesului vor fi în mare parte politice, dar el rămâne optimist că nu vor apărea obstacole de natură politică. Darău a afirmat că soluția pentru dezvoltarea țării nu stă în izolarea economică, ci în comerțul liber, cu acorduri și taxe reduse, care stimulează creșterea economică reciproc avantajoasă.

El a criticat ideea unui izolaționism autohton sau european, considerând că cei care se opun deschiderii piețelor internaționale și acordurilor comerciale nu urmăresc binele României sau promovează un naționalism de tip comunist. Totodată, Darău a subliniat că aderarea la OCDE va presupune deschiderea țării către cele mai puternice 39 de economii ale lumii, generând importuri, exporturi, investiții străine directe și consolidând poziția României în economia globală.