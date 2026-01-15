Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare ale opt state membre și a înaintat Consiliului propunerea de aprobare a asistenței financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România, potrivit unui comunicat de presă al executivului comunitar.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că a fost aprobat un prim lot de planuri SAFE pentru aceste țări și că urmează ca restul planurilor să fie evaluate în scurt timp.

Ea a subliniat că este urgent ca planurile aprobate să primească undă verde de la Consiliu pentru a permite efectuarea rapidă a plăților către statele membre.

„Am aprobat acum un lot iniţial de planuri SAFE pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croaţia, Cipru, Portugalia şi România. Ceilalţi vor urma la scurt timp după aceea. În prezent, este urgent ca aceste planuri să fie aprobate de Consiliu pentru a permite efectuarea rapidă a plăţilor”, a afirmat Ursula von der Leyen joi, 15 ianuarie.

Decizia executivului european vine după o evaluare riguroasă a planurilor naționale de investiții în domeniul apărării, realizată în cadrul inițiativei „Acțiunea de securitate pentru Europa” (SAFE).

Aprobarea planurilor deschide calea pentru primul val de împrumuturi cu costuri reduse, pe termen lung, care vor permite statelor beneficiare să își întărească rapid pregătirea militară și să achiziționeze echipamente moderne de apărare.

Aceasta vizează, totodată, integrarea Ucrainei în ecosistemul de securitate al Uniunii Europene și asigurarea unui sprijin rapid și durabil.

Nivelurile de finanțare provizorie au fost stabilite în septembrie, pe baza principiilor solidarității și transparenței, urmând ca sumele finale să fie confirmate după semnarea acordurilor de împrumut.

Ciprul a fost alocat cu 1,18 miliarde de euro, iar România cu 16,68 miliarde de euro.

În total, cele opt state membre vor putea beneficia de aproximativ 38 de miliarde de euro, fonduri care vor întări capacitățile strategice acolo unde sunt cele mai necesare.

După ce evaluarea Comisiei va fi finalizată, Consiliul va avea la dispoziție patru săptămâni pentru adoptarea deciziilor de punere în aplicare.

Odată aprobate, Comisia va finaliza acordurile de împrumut, iar primele plăți sunt preconizate pentru martie 2026.

Inițiativa SAFE va permite statelor membre să își extindă rapid investițiile în apărare prin achiziții publice comune din industria europeană de apărare, concentrându-se pe capabilitățile prioritare.

Se așteaptă ca acest mecanism să asigure interoperabilitate, previzibilitate și reducerea costurilor, iar Ucraina și țările AELS/SEE vor putea participa, la rândul lor, la achizițiile comune.