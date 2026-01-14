Săptămâna viitoare, Parlamentul European de la Strasbourg va găzdui o dezbatere și un vot privind o nouă moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen, potrivit informațiilor transmise de surse apropiate situației.

Aceasta reprezintă a patra tentativă de demitere a președintelui Comisiei și a echipei sale în ultimele șase luni. Inițiativa vine din partea grupului „Patrioți pentru Europa”, care reunește eurodeputați francezi din Rassemblement National și membri ai Fidesz din Ungaria. Criticile grupului vizează în special modul în care Comisia a gestionat acordul de liber schimb UE-Mercosur.

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a informat liderii grupurilor politice despre intenția de a supune moțiunea dezbaterii în plen, iar pentru ca aceasta să fie votată, este necesar sprijinul a cel puțin o zecime dintre cei 719 eurodeputați.

Jordan Bardella, liderul delegației Rassemblement National din Franța și președintele grupului, a criticat Bruxelles-ul și Parisul pentru că ar fi cedat presiunilor comerciale în detrimentul agricultorilor europeni. Moțiunea ar putea include, de asemenea, critici privind stilul de conducere centralizat al președintei Comisiei.

Deși va fi a patra tentativă de demitere a Comisiei von der Leyen în această legislatură, șansele ca moțiunea să treacă rămân extrem de reduse. Aprobată anterior, o moțiune similară în octombrie 2024 a fost respinsă cu 378 de voturi împotrivă, 179 pentru și 37 de abțineri, consolidând totodată poziția președintelui Comisiei.

Pentru ca o moțiune de cenzură să oblige Comisia la demisie, este necesar un vot favorabil de două treimi din totalul eurodeputaților, un prag aproape imposibil de atins fără sprijinul grupurilor majore, precum PPE, care susțin actualul președinte.

Pentru a fi pusă în dezbatere, moțiunea are nevoie de semnăturile a cel puțin 72 de eurodeputați; grupul „Patrioți pentru Europa” deține însă 85 de membri, ceea ce facilitează această etapă procedurală.