Adrian Severin a explicat că stilul aparent imprevizibil al lui Donald Trump nu este un semn de dezechilibru, ci o formă de calcul strategic. El a făcut o paralelă cu generalul american George Patton, cunoscut pentru declarațiile și gesturile sale controversate, menite să creeze confuzie în rândul adversarilor.

Severin a arătat că, la fel ca Patton, Trump știe foarte bine când provoacă deliberat și când acționează rațional, chiar dacă pentru exterior granița dintre cele două pare neclară.

În acest context, fostul ministru de Externe a respins ideea că Trump ar fi influențat de Rusia, arătând că pozițiile sale față de Groenlanda nu fac decât să confirme o logică de putere strict americană.

Adrian Severin: Generalul Patton, din unul din marii generali americani, Ai Celui de-al doilea Război mondial, care avea tot felul de declarații, ieșiri, gesturi. care creau confuzie, care derutau lumea. Și unul din locotenenți i-a spus: Domnule general, lumea nu știe când sunteți sănătos și când sunteți nebuni, când vorbiți. La care Patton a răspuns că nu are nicio importanță: Important e că eu știu când sunt nebun și când sunt sănătos. Exact așa este și domnul Trump. El știe când e nebun și când e sănătos. Lumea cu greu poate să distingă între cele două, dar eu sunt convins că el este sănătos, ca să fim lămuriți. Am auzit pe cineva spunând că a descoperit acum că n-a fost omul rușilor ca urmarea faptului că vrea Groenlanda, unde mișună navele ruse și chineze. Nu cred că așteptam acest argument ca să știm și să spunem că domnul Trump nu este omul lui Putin.

Severin a susținut că Trump negociază pentru a scoate Statele Unite dintr-o ordine internațională devenită constrângătoare pentru propria lor putere. El a explicat că sistemul de reguli și instituții creat după Al Doilea Război Mondial funcționează acum ca o haină prea strâmtă pentru America, care nu mai corespunde intereselor sale strategice actuale.

În această logică, respingerea explicită a dreptului internațional nu este o noutate în practică, ci doar în discurs. Severin a subliniat că încălcări ale regulilor au existat mereu, diferența fiind că acum ele sunt asumate public, ceea ce semnalează începutul unei tranziții spre o altă ordine globală.

Adrian Severin a avertizat că, pentru statele mici, dreptul internațional rămâne singura formă reală de protecție. El a explicat că abandonarea regulilor în favoarea forței brute deschide calea unor revendicări periculoase, oferind ca exemplu ipotetic posibilitatea ca Viktor Orbán să invoce securitatea națională pentru a justifica pretenții teritoriale în Transilvania.

Adrian Severin: Trump negociază în diverse maniere pe care multe eu le găsesc absolut raționale din perspectiva americană pentru a scoate America dintr-o ordine construită de ea, dar care acum e ca o haină care i-a rămas strâmtă și nu se mai poate. De aia el spune, pe mine nu mă interesă dreptul internațional. Asta nu înseamnă că eu trebuie să aplaud că el încalcă dreptul internațional, pentru că eu ca țară mică nu pot fi apărată decât de reguli. Dar această încălcare pe care eu o declar, aș zice chiar cinic. Încălcări au fost tot timpul, dar nimeni nu le-a declarat așa. Și această declarație arată tocmai sfârșitul începutului. Începutul unei noi ordini. Dreptul acesta pe care el îl respinge, îl calcă în picioare, îl distruge, este un drept care, într-adevăr, e o haină prea strâmtă pentru America, deși ea însă și-a croit-o. Dar fiind pentru America o haină strâmtă, devine o haină strâmtă pentru noi toți. Ceea ce trebuie să facem nu este să spunem vrem legea junglei, cel mai puternic să decidă, pentru că mâine vine prietenul nostru, domnul Orban (n.r. Viktor Orban), și spune: securitatea noastră depinde de controlul Transilvaniei. De ce n-ar spune-o?

Robert Turcescu a adus în discuție ideea unei epoci dominate de lideri autoritari, invocând nu doar acțiunile lui Trump, Vladimir Putin sau Xi Jinping, ci și modul în care Ursula von der Leyen a gestionat acordul Mercosur.

El a remarcat că, în acest caz, protestele fermierilor și dezbaterea publică au fost ocolite, iar decizia a fost impusă prin proceduri formale care au creat doar aparența consultării democratice.

Robert Turcescu: Dar totuși, domnule Severin, credeți că intrăm într-o perioadă a noilor despoți? Pentru că mă uit și la felul în care acționează Ursula von der Leyen, apropo de acordul Mercosur, în care, practic, n-a mai contat voința popoarelor, nu s-a mai pus în discuție absolut nimic. S-a făcut pentru că s-a dat ordin și s-a spus hai repede să-l semnăm și cu asta, basta. Nu mai contează fermierii, protestele. A găsit formulele prin care să-l treacă și cu un soi de aparență din asta de votare. Trump cu felul în care acționează, asta o vedem. Putin în felul în care acționează, vedem. Xi Jinping nu mai vorbim. Toată lumea în momentul de față pare să treacă peste niște redute care dădeau cel puțin iluzia că mai contează din când în când un parlament, un guvern, un vot. Asta apropo și de ce s-a întâmplat în România cu anularea legilor prezidențiale. Pare că la un moment dat există acțiuni, pornind de la american, care se concentrează pe voința liderului și cam atât.

În replică, Adrian Severin a afirmat că democrația, în forma ei clasică, nu mai există nicăieri, fiind înlocuită de o impostură funcțională. El a spus că meritul lui Trump este acela de a fi eliminat masca și de a fi afirmat deschis că singurele sale limite sunt propria voință și propria conștiință.

Severin a explicat că inclusiv reacțiile internaționale la anularea alegerilor din România nu sunt motivate de principii democratice, ci de interese. Libertatea de expresie și de vot este tolerată doar în măsura în care ajută la demolarea unei ordini vechi, considerate epuizate.

Adrian Severin a arătat că actuala perioadă este una de tranziție, în care vechea ordine este demolată pentru a face loc uneia noi.