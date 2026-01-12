În cadrul primului episod din acest an al podcastului ”HAI Live cu Turcescu”, difuzat pe canalul de YouTube ”HAI ROMÂNIA”, cunoscutul jurnalist l-a avut ca invitat pe fostul europarlamentar Adrian Severin.

Cei doi au abordat mai multe subiecte importante precum ceea ce se întâmplă în Iran și Venezela, dar și teme naționale precum atacul asupra ministrului Justiției, Radu Marinescu, și momentul cu Nicușor Dan și avionul.

Adrian Severin a afirmat că, în opinia sa, asistăm la două războaie de independență simultane: unul al Americii față de Europa, în care americanii încearcă să își câștige independența în special față de Marea Britanie și alte puteri coloniale europene, și unul al Europei față de Statele Unite, pentru a se elibera de influența americană de după cel de-al Doilea Război Mondial.

El a explicat că aceste conflicte, în care oricine câștigă sau pierde, marchează sfârșitul ordinii globale instaurate după 1945 prin Organizația Națiunilor Unite, subliniind că atât ordinea bipolară, cât și cea unipolară au fost creații americane.

”Da, eu cred că pe de o parte asistăm la două război de independență. Război de independență al Americii față de Europa și război de independența al Europei față de Statele Unite ale Americi. Americanii încearcă să, în fine, să-și câștige independența în special față de Marea Britanie și, mă rog, de toți ceilalți bătrâni colonialiști europeni îmbătrâniți în rele. Europenii occidentali, la rândul lor încearcă să câștige independența față de acea Americă ocupantă de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Aceste două războaie din care oricine câștigă, pierde și oricare pierde, câștigă, ne arată, de fapt, sfârșitul acelei ordini care a caracterizat omenirea din, să spunem 1945 încoace, de la formarea Organizației Naționale Unite. Noi trebuie să ne amintim că atât ordinea bipolară, cât și ordinea unipolară care i-au succedat, sunt până la urmă creații americane”, arată fostul europarlamentar Adrian Severin.

Adrian Severin a mai precizat că actualele tensiuni în diverse regiuni, precum Venezuela, Groenlanda, Nigeria, Iran, Ucraina sau Marea Chinei, arată cum Statele Unite își subminează propria construcție, deoarece ordinea pe care au creat-o nu mai servește intereselor lor și nu mai poate fi menținută.

Semnul acestei schimbări este, potrivit lui, militarizarea politicii americane, într-un context în care, în trecut, America își exercita influența prin combinarea forței cu atractivitatea culturală și economică – visul american, Hollywood, McDonald’s, Coca-Cola și valorile promovate, inclusiv drepturile omului.

Totuși, invitatul din podcastul de luni, 12 ianuarie, consideră că aceste simboluri ale Americii și-au pierdut impactul, menționând falimentul Hollywood-ului și uzura brandurilor și simbolurilor culturale americane.

”Și ce vedem noi azi în Venezuela, în Groenlanda, în Nigeria, în Iran, în Ucraina, dacă vreți, în Marea Chinei, America își distruge propria construcție. De ce își distruge propria construcție? Pentru că ordinea pe care ea a creat-o și care, într-adevăr, a fasonat istoria lumii în acești câți ani, din 50, 45, 50 până astăzi, un secol scurt, cum se mai spune. Această ordine nu mai servește Americii, nu se mai poate descurca în această ordine și atunci ea însăși o dărâmă. Care este semnul? Este militarizarea politicii americane. Până acum, decenile precedente, America ne convingea, sigur, ne convingea arătându-ne bățul, după formula celebră a lui Teodor Roosevelt, să vorbești frumos și să ții un băț mare, o bâtă mare în mână. A ținut mereu o bâtă mare în mână și ne-a oferit visul american, Hollywood-ul, McDonald’s, Coca-Cola și toate valorile americane, drepturile omului, ca să vorbim și despre acelea, iluzia democrației, sigur o democrație pentru ceilalți, nu pentru căței, și așa mai departe, sau nu pentru dulăi. Și așa mai departe. Numai că toate acestea, visul american s-a spulberat, Hollywood este în faliment, McDonald’s ne oferă hamburgeri nesănătoși, Coca-Cola ne-am săturat de ea”, spune Adrian Severin.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.