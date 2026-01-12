Donald Trump a afirmat că administrația sa urmărește îndeaproape protestele din Iran și evaluează implicațiile acestora, inclusiv la nivel diplomatic și militar, subliniind că situația a generat contacte directe între Washington și Teheran. Potrivit declarațiilor sale, liderii iranieni ar fi făcut un prim pas spre negocieri, în contextul presiunii interne și al relației tensionate cu Statele Unite.

„Au sunat ieri. Iranul a sunat pentru a negocia”a spus Trump.

Președintele american a insistat că acest demers ar reflecta o schimbare de atitudine la Teheran, pe fondul confruntărilor interne și al presiunii externe exercitate de SUA. În evaluarea sa, administrația de la Washington ar fi un factor decisiv în această dinamică.

„Liderii Iranului vor să negocieze. (…) Cred că s-au săturat să fie bătuţi de Statele Unite. Iranul vrea să negocieze cu noi”a continuat el.

Declarațiile au fost făcute la câteva zile după ce Donald Trump avertizase public că Statele Unite s-ar putea „implica” dacă autoritățile iraniene vor recurge la violențe grave împotriva protestatarilor. În acest context, Casa Albă a transmis că monitorizează evoluțiile și reacțiile regimului de la Teheran, fără a exclude scenarii mai dure.

Pe fondul informațiilor despre victime în rândul protestatarilor, Donald Trump a afirmat că administrația sa analizează situația cu maximă seriozitate și că există îngrijorări legate de modul în care liderii iranieni gestionează criza internă. Președintele a făcut referire directă la caracterul violent al represiunii și la responsabilitatea conducerii politice.

„Par să existe oameni ucişi care nu ar fi trebuit să fie ucişi. Aceştia sunt violenţi, dacă îi putem numi lideri. Nu ştiu dacă liderii lor sunt corecţi; ei guvernează prin violenţă, dar analizăm situaţia foarte serios”, le-a spus Trump reporterilor.

În același cadru, Donald Trump a confirmat că armata americană este implicată în evaluarea scenariilor posibile, inclusiv a unor opțiuni militare, subliniind că o decizie va fi luată în funcție de evoluția situației din teren.

„Armata analizează situaţia, iar noi luăm în calcul opţiuni foarte puternice. Vom lua o decizie”, a mai spus Trump.

CNN a relatat anterior că președintele SUA a fost informat, în ultimele zile, cu privire la mai multe planuri de intervenție și opțiuni militare legate de Iran. Totodată, în interiorul administrației există îngrijorări că eventualele lovituri ar putea avea un efect invers, subminând protestele și consolidând sprijinul populației pentru regim sau provocând o ripostă militară din partea Iranului.

În paralel cu declarațiile făcute de Donald Trump, opoziția iraniană din exil a intensificat mesajele publice adresate forțelor de securitate și populației. Reza Pahlavi, fiul fostului şah al Iranului și figură proeminentă a opoziției stabilite în Statele Unite, a lansat un apel direct către structurile de stat iraniene.

„Angajaţii instituţiilor publice, precum şi membrii forţelor armate şi de securitate au o alegere de făcut: să fie de partea poporului şi să devină aliaţi ai naţiunii sau să devină complici ai ucigaşilor poporului – şi să poarte ruşinea şi condamnarea eternă a naţiunii”, a scris Reza Pahlavi pe contul său de X.

Adresându-se iranienilor din afara țării, acesta a susținut că reprezentanțele diplomatice aparțin poporului și a cerut un gest simbolic de contestare a regimului actual, prin folosirea steagului din perioada monarhiei. În acest context, la Londra, sute de persoane au protestat în fața ambasadei Iranului, unde un manifestant a reușit temporar să înlocuiască drapelul Republicii Islamice cu unul asociat fostei monarhii.

Îngrijorările privind o represiune brutală continuă să crească, mai ales în condițiile în care Iranul a fost izolat informațional prin blocarea internetului, pe fondul unor manifestații descrise drept cele mai ample din ultimii trei ani.

Pe fondul escaladării retorice, liderul suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a publicat pe X o caricatură care îl înfățișează pe Donald Trump sub forma unui sarcofag care se sparge, însoțită de mesajul „şi acesta va fi înlăturat”. Imaginea este completată de referințe istorice și simbolice.

„Acest individ care stă acolo în aroganţă şi mândrie şi judecă întreaga lume ar trebui să ştie şi el că, de obicei, tiranii şi oamenii aroganţi ai lumii, precum faraonul, Nimrod, Reza Khan, Mohammad Reza şi alţii asemenea, au fost înlăturaţi atunci când se aflau la apogeul mândriei lor; şi acesta va fi înlăturat”, se arată în postarea de pe contul lui Khamenei.

În același timp, Donald Trump a anunțat că intenționează să discute cu Elon Musk despre posibilitatea restabilirii accesului la internet în Iran, prin intermediul serviciului Starlink oferit de SpaceX, într-un moment în care autoritățile iraniene au blocat comunicațiile.

„Este foarte bun la astfel de lucruri, are o companie foarte bună”, a declarat Donald Trump reporterilor, referindu-se la Elon Musk.

Deși relația dintre cei doi a fost marcată de tensiuni și dispute publice în trecut, contactele recente sugerează o relansare a dialogului, în timp ce Musk și SpaceX nu au comentat oficial aceste declarații.